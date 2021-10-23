Vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 21/10, một vụ án thương tâm xảy ra trên phim trường Hollywood khiến dư luận xôn xao suốt những ngày gần đây. Cụ thể, trong khi quay một cảnh của bộ phim Rust, nam tài tử Alec Baldwin đã vô tình nổ súng bắn chết giám đốc hình ảnh và làm bị thương nặng vị đạo diễn chính của bộ phim.

Hiện trường vụ án thương tâm - Ảnh: Hollywood Reporter

Sau khoảng thời gian im lặng, mới đây Alec Baldwin đã cho đăng tải lên Twitter một bài viết nói về vụ việc trên: "Tôi bàng hoàng và đau đớn khi vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của Halyna Hutchins, một người vợ, người mẹ và cũng là người đồng nghiệp vô cùng đáng ngưỡng mộ của chúng tôi. Tôi hoàn toàn hợp tác với cảnh sát trong công cuộc điều tra vụ việc để thảm kịch này có hướng giải quyết".