Nam tài tử Alec Baldwin cho biết vô cùng đau đớn sau khi bản thân chính là người gây ra tai nạn thương tâm này. Ông cam kết sẽ hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra vụ án.
- Động thái bất ngờ của Trương Bá Chi khiến Vương Phi nổi đóa nhưng Tạ Đình Phong lại im bặt, chẳng dám hé răng nửa lời
- Cách xưng hô của Triệu Lệ Dĩnh dành cho Phùng Thiệu Phong ra sao mà netizen ấp ủ hy vọng mong cặp đôi tái hợp?
Vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 21/10, một vụ án thương tâm xảy ra trên phim trường Hollywood khiến dư luận xôn xao suốt những ngày gần đây. Cụ thể, trong khi quay một cảnh của bộ phim Rust, nam tài tử Alec Baldwin đã vô tình nổ súng bắn chết giám đốc hình ảnh và làm bị thương nặng vị đạo diễn chính của bộ phim.
Sau khoảng thời gian im lặng, mới đây Alec Baldwin đã cho đăng tải lên Twitter một bài viết nói về vụ việc trên: "Tôi bàng hoàng và đau đớn khi vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của Halyna Hutchins, một người vợ, người mẹ và cũng là người đồng nghiệp vô cùng đáng ngưỡng mộ của chúng tôi. Tôi hoàn toàn hợp tác với cảnh sát trong công cuộc điều tra vụ việc để thảm kịch này có hướng giải quyết".
Ngoài ra, Alec Baldwin còn cho biết đã liên lạc với chồng của người đã mất để đề nghị giúp đỡ cả gia đình vượt qua thời điểm khó khăn trước mắt. "Trái tim tôi như vụn vỡ, lo lắng khi nghĩ đến chồng, con trai và tất cả những ai yêu mến Halyna." - nam diễn viên nói thêm.
Trong một diễn biến khác, sự thật về khẩu súng mà Alec Baldwin đã dùng khi đóng cảnh quay tai hại kia đã được tiết lộ. Theo thông tin từ trang Hollywood Reporter, 1 trợ lý đạo diễn đã đưa khẩu súng đã được nạp đạn cho Alec Baldwin và cho biết rằng nó an toàn khi sử dụng, người này còn nhấn mạnh rằng "súng không có đạn". Tình tiết này đã được viết vào đơn đệ trình lên tòa án Santa Fe.
Vì tin khẩu súng không có đạn nên lúc ấy, Alec Baldwin mới diễn như thật, không ngờ súng nổ đã vô tình giết chết giám đốc hình ảnh Halyna Hutchins, còn đạo diễn Joel Souza - người đứng sau Halyna - cũng bị thương nặng.