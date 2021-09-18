Phùng Thiệu Phong bị chỉ trích vì bỏ mặc con trai cho tài xế, netizen mong chờ phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh

Sáng ngày 18/9, trên trang QQ, hình ảnh mới nhất của Phùng Thiệu Phong và con trai đang được rất nhiều người quan tâm. Theo thông tin đi kèm, thời điểm chụp được, Phùng Thiệu Phong và con trai Tưởng Tưởng đang có mặt tại một đại lý ô tô ở Bắc Kinh. Tuy đây là một trong những lần hiếm hoi 2 cha con nhà họ Phùng xuất hiện cùng nhau nhưng nam tài tử cũng không thoát được việc bị cộng đồng mạng chỉ trích vì một hành động quá vô ý này.

Phùng Thiệu Phong cùng tài xế sắp xếp đồ đạc ở sau xe - Ảnh: Weibo

Con trai Tưởng Tưởng ngồi chơi một mình trong xe - Ảnh: Weibo

Cụ thể, sau khi đến đại lý ô tô này, Phùng Thiệu Phong và tài xế xuống xe để sắp xếp đồ đạc ở cốp sau còn bé Tưởng ngồi chơi một mình ở trong xe. Netizen khen ngợi cậu quý tử họ Phùng có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu dù chỉ qua một bức ảnh chụp vội.