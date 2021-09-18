Phùng Thiệu Phong bị chỉ trích vì bỏ mặc con trai cho tài xế, netizen mong chờ phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh

Khi Phùng Thiệu Phong bị các tay săn ảnh bắt gặp đang cùng con trai đến một đại lý ô tô, cộng đồng mạng đã cực nhanh mắt "tia" được chi tiết anh để con trai bé bỏng ngồi trong xe một mình bên cạnh tài xế đang bận rộn với công việc riêng.
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Sáng ngày 18/9, trên trang QQ, hình ảnh mới nhất của Phùng Thiệu Phong và con trai đang được rất nhiều người quan tâm. Theo thông tin đi kèm, thời điểm chụp được, Phùng Thiệu Phong và con trai Tưởng Tưởng đang có mặt tại một đại lý ô tô ở Bắc Kinh. Tuy đây là một trong những lần hiếm hoi 2 cha con nhà họ Phùng xuất hiện cùng nhau nhưng nam tài tử cũng không thoát được việc bị cộng đồng mạng chỉ trích vì một hành động quá vô ý này.
Cụ thể, sau khi đến đại lý ô tô này, Phùng Thiệu Phong và tài xế xuống xe để sắp xếp đồ đạc ở cốp sau còn bé Tưởng ngồi chơi một mình ở trong xe. Netizen khen ngợi cậu quý tử họ Phùng có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu dù chỉ qua một bức ảnh chụp vội.
Một lúc sau, chỉ thấy Phùng Thiệu Phong lên nói chuyện với con trai vài câu rồi một mình bước vào xe để bé tưởng ở lại trong xe. Vì hành động này của mình, Phùng Thiệu Phong đã bị lên án vì để trẻ nhỏ một mình trên xe liệu có an toàn trong khi người lớn duy nhất bên cạnh là tài xế đang bận rộn với việc sắp xếp đồ.
Trang thông tin QQ còn đặt ra câu hỏi: "Liệu Triệu Lệ Dĩnh có "sôi máu" không khi đọc được tin tức này?". Các tay săn ảnh sau đó còn bắt được khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong phóng mô tô cực ngầu rời khỏi mà không thấy bóng dáng Tưởng Tưởng đâu, cậu bé cũng không xuất hiện thêm 1 lần nào nữa.
Được biết, trước đây không lâu, Tưởng Tưởng và mẹ ruột Triệu Lệ Dĩnh cũng từng bị bắt gặp đi dạo phố cùng nhau. Ai cũng công nhận cậu bé họ Phùng tuy mới hơn 2 tuổi nhưng lớn phổng phao.