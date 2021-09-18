Phùng Thiệu Phong bị chỉ trích vì bỏ mặc con trai cho tài xế, netizen mong chờ phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 18/09/2021 13:38

Khi Phùng Thiệu Phong bị các tay săn ảnh bắt gặp đang cùng con trai đến một đại lý ô tô, cộng đồng mạng đã cực nhanh mắt "tia" được chi tiết anh để con trai bé bỏng ngồi trong xe một mình bên cạnh tài xế đang bận rộn với công việc riêng.

Sáng ngày 18/9, trên trang QQ, hình ảnh mới nhất của Phùng Thiệu Phong và con trai đang được rất nhiều người quan tâm. Theo thông tin đi kèm, thời điểm chụp được, Phùng Thiệu Phong và con trai Tưởng Tưởng đang có mặt tại một đại lý ô tô ở Bắc Kinh. Tuy đây là một trong những lần hiếm hoi 2 cha con nhà họ Phùng xuất hiện cùng nhau nhưng nam tài tử cũng không thoát được việc bị cộng đồng mạng chỉ trích vì một hành động quá vô ý này.

phung thieu phong 1
Phùng Thiệu Phong cùng tài xế sắp xếp đồ đạc ở sau xe - Ảnh: Weibo
phung thieu phong 2
Con trai Tưởng Tưởng ngồi chơi một mình trong xe - Ảnh: Weibo

Cụ thể, sau khi đến đại lý ô tô này, Phùng Thiệu Phong và tài xế xuống xe để sắp xếp đồ đạc ở cốp sau còn bé Tưởng ngồi chơi một mình ở trong xe. Netizen khen ngợi cậu quý tử họ Phùng có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu dù chỉ qua một bức ảnh chụp vội.

phung thieu phong 3
Phùng Thiệu Phong bỏ lại con, một mình đi vào bên trong đại lý ô tô - Ảnh: Weibo
phung thieu phong 4
Một lúc sau, nam tài tử họ Phùng chạy xe máy ra nhưng không thấy bóng dáng bé Tưởng đâu - Ảnh: Weibo

Một lúc sau, chỉ thấy Phùng Thiệu Phong lên nói chuyện với con trai vài câu rồi một mình bước vào xe để bé tưởng ở lại trong xe. Vì hành động này của mình, Phùng Thiệu Phong đã bị lên án vì để trẻ nhỏ một mình trên xe liệu có an toàn trong khi người lớn duy nhất bên cạnh là tài xế đang bận rộn với việc sắp xếp đồ.

Trang thông tin QQ còn đặt ra câu hỏi: "Liệu Triệu Lệ Dĩnh có "sôi máu" không khi đọc được tin tức này?". Các tay săn ảnh sau đó còn bắt được khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong phóng mô tô cực ngầu rời khỏi mà không thấy bóng dáng Tưởng Tưởng đâu, cậu bé cũng không xuất hiện thêm 1 lần nào nữa.

phung thieu phong 5
Triệu Lệ Dĩnh cùng con trai bị bắt gặp đi dạo phố và mua sắm cách đây không lâu - Ảnh: QQ
phung thieu phong 6
Bé Tưởng Tưởng được nhận xét là lớn nhanh trong khi chỉ mới hơn 2 tuổi - Ảnh: QQ

Được biết, trước đây không lâu, Tưởng Tưởng và mẹ ruột Triệu Lệ Dĩnh cũng từng bị bắt gặp đi dạo phố cùng nhau. Ai cũng công nhận cậu bé họ Phùng tuy mới hơn 2 tuổi nhưng lớn phổng phao.

Phản ứng bất ngờ của Hoắc Kiến Hoa khi con gái mách Lâm Tâm Như chuyện mình 'khóa môi' Dương Mịch

Phản ứng bất ngờ của Hoắc Kiến Hoa khi con gái mách Lâm Tâm Như chuyện mình 'khóa môi' Dương Mịch

Tưởng chừng như sẽ gây ra căng thẳng trong nội bộ gia đình, câu trả lời khéo léo của Hoắc Kiến Hoa lại khiến cho cả nhà cười òa.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh ly hôn

TIN LIÊN QUAN

Phản ứng bất ngờ của Hoắc Kiến Hoa khi con gái mách Lâm Tâm Như chuyện mình 'khóa môi' Dương Mịch

Phản ứng bất ngờ của Hoắc Kiến Hoa khi con gái mách Lâm Tâm Như chuyện mình 'khóa môi' Dương Mịch

Triệu Vy bất ngờ xuất hiện giản dị giữa tin đồn bị truy nã quốc tế

Triệu Vy bất ngờ xuất hiện giản dị giữa tin đồn bị truy nã quốc tế

Khán giả Việt đồng loạt tẩy chay Nhất Sinh Nhất Thế vì phim sử dụng bản đồ đường lưỡi bò

Khán giả Việt đồng loạt tẩy chay Nhất Sinh Nhất Thế vì phim sử dụng bản đồ đường lưỡi bò

Lý do Tạ Đình Phong bỏ quốc tịch Canada không liên quan đến Triệu Vy mà là gia sản hơn trăm triệu USD?

Lý do Tạ Đình Phong bỏ quốc tịch Canada không liên quan đến Triệu Vy mà là gia sản hơn trăm triệu USD?

Mỹ nam 'Châu Sinh Như Cố' bị đem ra làm ví dụ minh họa trên sóng truyền hình vì 'bòn tiền' người hâm mộ

Mỹ nam 'Châu Sinh Như Cố' bị đem ra làm ví dụ minh họa trên sóng truyền hình vì 'bòn tiền' người hâm mộ

Sự thật đằng sau thông tin Ngô Diệc Phàm bị còng chân, áp giải tới viện để chữa bệnh tình dục

Sự thật đằng sau thông tin Ngô Diệc Phàm bị còng chân, áp giải tới viện để chữa bệnh tình dục

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi