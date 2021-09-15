Sau tin đồn bị truy nã gắt gao, Triệu Vy được cho là đã bất ngờ xuất hiện tại quê nhà vào ngày 14/9 vừa qua.

Trên MXH Weibo, hình ảnh được cho là Triệu Vy xuất hiện tại Vu Hồ, An Huy vào ngày 14/9 đang được lan truyền chóng mặt. Có thể thấy, nữ diễn viên ăn mặc khá giản dị và để mặt mộc. Sau scandal gây chấn động showbiz, có thể thấy tinh thần của cô vẫn khá tốt, khi có fan nhận ra mình, Triệu Vy vẫn vui vẻ cởi bỏ khẩu trang và chụp ảnh.

Triệu Vy ăn mặc giản dị, chụp ảnh cùng người hâm mộ tại quê nhà - Ảnh: Weibo

Được biết, đây là lần đầu tiên Triệu Vy xuất hiện trước công chúng sau khi thông tin cấm sóng được đưa ra vào cuối tháng 8. Theo người đăng tải những bức ảnh này, nơi chụp ảnh là một phòng kinh doanh mạng viễn thông ở Vu Hồ - quê nội Triệu Vy.



Theo người đăng tải những bức ảnh này, nơi chụp ảnh là một phòng kinh doanh mạng viễn thông ở Vu Hồ - quê nội Triệu Vy - Ảnh: Weibo

Trước đó, khi thông tin cô bị cấm sóng được công bố rộng rãi, đã xuất hiện tin đồn Triệu Vy đã bỏ trốn sang Pháp để đoàn tụ với chồng con và lẩn trốn pháp luật Trung Quốc. Thậm chí, có tin đồn cho rằng "Én Nhỏ" đang bị truy nã gắt gao vì những sai phạm cô và chồng đã gây ra.

Tuy vậy, qua các bức ảnh này, mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách đã phần nào chứng minh các cáo buộc trên là sai sự thật. Hơn nữa, cô còn cho thấy bản thân vẫn vô cùng bình tĩnh trước sóng gió.

Nữ diễn viên chưa đưa ra một thông báo chính thức nào về việc mình bị cấm sóng - Ảnh: Internet

Hơn nửa tháng kể từ khi bị phong sát, tin tức về Triệu Vy luôn là đề tài nóng được netizen xứ Trung quan tâm. Dù xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt xung quanh những vi phạm của "Én nhỏ" và chồng, nhưng đến nay cô vẫn chưa một lần lên tiếng xác thực.

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