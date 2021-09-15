Triệu Vy bất ngờ xuất hiện giản dị giữa tin đồn bị truy nã quốc tế

Sao quốc tế 15/09/2021 12:04

Sau tin đồn bị truy nã gắt gao, Triệu Vy được cho là đã bất ngờ xuất hiện tại quê nhà vào ngày 14/9 vừa qua.

Trên MXH Weibo, hình ảnh được cho là Triệu Vy xuất hiện tại Vu Hồ, An Huy vào ngày 14/9 đang được lan truyền chóng mặt. Có thể thấy, nữ diễn viên ăn mặc khá giản dị và để mặt mộc. Sau scandal gây chấn động showbiz, có thể thấy tinh thần của cô vẫn khá tốt, khi có fan nhận ra mình, Triệu Vy vẫn vui vẻ cởi bỏ khẩu trang và chụp ảnh.

trieu vy 1
Triệu Vy ăn mặc giản dị, chụp ảnh cùng người hâm mộ tại quê nhà - Ảnh: Weibo

Được biết, đây là lần đầu tiên Triệu Vy xuất hiện trước công chúng sau khi thông tin cấm sóng được đưa ra vào cuối tháng 8. Theo người đăng tải những bức ảnh này, nơi chụp ảnh là một phòng kinh doanh mạng viễn thông ở Vu Hồ - quê nội Triệu Vy.

trieu vy 2
Theo người đăng tải những bức ảnh này, nơi chụp ảnh là một phòng kinh doanh mạng viễn thông ở Vu Hồ - quê nội Triệu Vy - Ảnh: Weibo

Trước đó, khi thông tin cô bị cấm sóng được công bố rộng rãi, đã xuất hiện tin đồn Triệu Vy đã bỏ trốn sang Pháp để đoàn tụ với chồng con và lẩn trốn pháp luật Trung Quốc. Thậm chí, có tin đồn cho rằng "Én Nhỏ" đang bị truy nã gắt gao vì những sai phạm cô và chồng đã gây ra.

Tuy vậy, qua các bức ảnh này, mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách đã phần nào chứng minh các cáo buộc trên là sai sự thật. Hơn nữa, cô còn cho thấy bản thân vẫn vô cùng bình tĩnh trước sóng gió.

trieu vy 3
Nữ diễn viên chưa đưa ra một thông báo chính thức nào về việc mình bị cấm sóng - Ảnh: Internet

Hơn nửa tháng kể từ khi bị phong sát, tin tức về Triệu Vy luôn là đề tài nóng được netizen xứ Trung quan tâm. Dù xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt xung quanh những vi phạm của "Én nhỏ" và chồng, nhưng đến nay cô vẫn chưa một lần lên tiếng xác thực.

Khán giả Việt đồng loạt tẩy chay Nhất Sinh Nhất Thế vì phim sử dụng bản đồ đường lưỡi bò

Khán giả Việt đồng loạt tẩy chay Nhất Sinh Nhất Thế vì phim sử dụng bản đồ đường lưỡi bò

Nhiều khán giả Việt đã vô cùng tinh ý khi phát hiện bản đồ có đường lưỡi bò xuất hiện trong bộ phim Trung Quốc đang đình đám nhất hiện nay - Nhất Sinh Nhất Thế.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy bị phong sát Triệu Vy bị truy nã diễn viên Triệu Vy

TIN LIÊN QUAN

Khán giả Việt đồng loạt tẩy chay Nhất Sinh Nhất Thế vì phim sử dụng bản đồ đường lưỡi bò

Khán giả Việt đồng loạt tẩy chay Nhất Sinh Nhất Thế vì phim sử dụng bản đồ đường lưỡi bò

Lý do Tạ Đình Phong bỏ quốc tịch Canada không liên quan đến Triệu Vy mà là gia sản hơn trăm triệu USD?

Lý do Tạ Đình Phong bỏ quốc tịch Canada không liên quan đến Triệu Vy mà là gia sản hơn trăm triệu USD?

Mỹ nam 'Châu Sinh Như Cố' bị đem ra làm ví dụ minh họa trên sóng truyền hình vì 'bòn tiền' người hâm mộ

Mỹ nam 'Châu Sinh Như Cố' bị đem ra làm ví dụ minh họa trên sóng truyền hình vì 'bòn tiền' người hâm mộ

Sự thật đằng sau thông tin Ngô Diệc Phàm bị còng chân, áp giải tới viện để chữa bệnh tình dục

Sự thật đằng sau thông tin Ngô Diệc Phàm bị còng chân, áp giải tới viện để chữa bệnh tình dục

Jennie (BLACKPINK) làm nên lịch sử khi là người châu Á đầu tiên trở thành đại sứ toàn cầu của Calvin Klein

Jennie (BLACKPINK) làm nên lịch sử khi là người châu Á đầu tiên trở thành đại sứ toàn cầu của Calvin Klein

Nữ thần tượng Trung Quốc gây tranh cãi vì thói quen ăn mặc ngắn cũn cỡn lại còn không chịu dùng nội y

Nữ thần tượng Trung Quốc gây tranh cãi vì thói quen ăn mặc ngắn cũn cỡn lại còn không chịu dùng nội y

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi