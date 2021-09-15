Khán giả Việt đồng loạt tẩy chay Nhất Sinh Nhất Thế vì phim sử dụng bản đồ đường lưỡi bò

Sao quốc tế 15/09/2021 11:29

Nhiều khán giả Việt đã vô cùng tinh ý khi phát hiện bản đồ có đường lưỡi bò xuất hiện trong bộ phim Trung Quốc đang đình đám nhất hiện nay - Nhất Sinh Nhất Thế.

Châu Sinh Như Cố là một trong những bộ phim cổ trang của nền điện ảnh Hoa ngữ nổi tiếng nhất năm 2021 có sự tham gia của 2 diễn viên chính là Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc. Nối tiếp sự thành công của bộ phim này, ngay sau đó, Nhất Sinh Nhất Thế (phần sau của Châu Sinh Như Cố) hiện đang nhận được sự quan tâm to lớn từ phía các khán giả.

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Nhất Sinh Nhất Thế hiện đang là bộ phim hot nhất nèn điện ảnh Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Tuy vậy, khi bộ phim đang được nhiều fan Việt yêu thích và quan tâm theo dõi, một làn sóng tẩy chay đã xuất hiện vì một cảnh quay trong phim. Cụ thể, trong một phân cảnh ở tập 13, diễn viên trong phim đã xem bản đồ và trong đó có xuất hiện đường lưỡi bò. tuy chỉ lấp ló ở góc máy quay nhưng chi tiết này không thể qua mặt được các khán giả nhanh mắt.

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Phân cảnh có đường lưỡi bò xuất hiện trên phim - Ảnh: Internet

Ngay sau khi chi tiết gây tranh cãi này xuất hiện, nhiều fanpage lớn tại Việt Nam đã đồng loạt đưa ra quyết định dừng việc ủng hộ Nhất Sinh Nhất Thế. Ngoài ra, nhiều cư dân mạng tuy rất yêu thích 2 diễn viên chính và muốn được thấy cái kết đẹp cho cặp đôi cũng không ngần ngại bỏ phim giữa chừng. Một số bình luận của netizen Việt Nam về vấn đề này:

- Mê phim nhưng tình yêu nước luôn là số 1. Quyết định tẩy chay phim này.

- Hết Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh giờ lại đến Nhất Sinh Nhất Thế. Thôi nghỉ xem phim Trung từ đây.

- Bây giờ các phim Trung Quốc đều phải lồng vào mới được à? Đáng phẫn nộ thật sự!

- Cảm ơn các page vì đã lý trí như vậy. Quê hương chỉ có một thôi các bạn ơi!!!

- Chắc giờ chỉ có cổ trang mới an toàn thôi quá... Dù sao cũng một phiếu tẩy chay.

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Nhiều khán giả bỏ phim dù Nhất Sinh Nhất Thế đang ở những tập cao trào - Ảnh: Internet

Có thể nói, việc dừng xem Nhất Sinh Nhất Thế chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc khán giả Việt Nam đang ngày càng sáng suốt và lý trí, luôn đề cao lòng tự tôn dân tộc lên trên hết, nhất là những vấn đề liên quan đến đường lưỡi bò.

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Từ khóa:   Châu Sinh Nhất Thế Bản đồ đường lưỡi bò Châu Sinh Như Cố

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