Lý do Tạ Đình Phong bỏ quốc tịch Canada không liên quan đến Triệu Vy mà là gia sản hơn trăm triệu USD?

Ước tính đến hiện tại, số tài sản mà nam ca sĩ tích góp suốt những năm làm nghề và kinh doanh đã lên đến con số hơn 100 triệu USD.

Sau khi Triệu Vy bị phong sát khỏi làng giải trí và vướng vào bê bối tiền bạc, bạn thân của cô - Tạ Đình Phong cũng bất ngờ từ bỏ quốc tịch Canada để nhập tịch vào Trung Quốc. Tin tức này lập tức làm dấy lên tin đồn nam tài tử họ Tạ quyết định như vậy là vì sợ chính quyền đại lục sẽ chặn đường hoạt động của anh. Triệu Vy và Tạ Đình Phong đã có tình bạn thân thiết vài chục năm qua - Ảnh: Internet Tuy vậy, mới đây, trên một trang truyền thông Đài Loan vào ngày 13/9, xuất hiện một bài đăng tiết lộ lý do thật sự anh từ bỏ quốc tịch Canada của mình. Theo đó, nhiều năm qua, Tạ Đình Phong đã hoạt động với tư cách một doanh nhân, công việc kinh doanh của anh cũng rất lớn nhưng nam tài tử càng muốn trải dài nó lên khắp Trung Quốc.

Tạ Đình Phong từ khi 19 tuổi đã được biết đến như một nghệ sĩ giỏi kinh doanh. Khi đó, anh đã đầu tư nhiều vào lĩnh vực bất động sản, sở hữu cửa hàng nằm trên các con phố sầm uất tại Hong Kong. Tới năm 23 tuổi, nam tài tử lại tiếp tục mở một công ty chuyên về hiệu ứng quảng cáo mang tên "Triều Đình" rất thành công khi thu về doanh thu tương đối lớn. Nam tài tử họ Tạ hiện đang nắm giữ gia sản hơn 144 triệu USD - Ảnh: Internet Ngoài ra, nhiều bộ phim nổi tiếng tại Trung Quốc cũng có hiệu ứng đặc biệt do công ty của Tạ Đình Phong sản xuất, có thể kể đến những cái tên như 1942 và American Dreams In China. Hơn thế nữa, các thương hiệu xe hơi BMW, Mercedes-Benz, Audi,... đều là khách hàng của tài tử họ Tạ.

Theo ước tính, ở thời điểm hiện tại, gia sản của Tạ Đình Phong lên đến 932 triệu tê (hơn 144 triệu USD, tương đương 3.291 tỷ đồng). Theo 163, những năm gần đây anh còn đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm, thành lập công ty TNHH Fengwei (Phong Vị) và mở rộng chuỗi nhà của mình. Mỗi năm, doanh thu từ các nhà hàng này đem lại 200 triệu tệ (706 tỷ đồng) cho Tạ Đình Phong. Nhờ doanh thu khổng lồ, mỗi năm anh chu cấp cho vợ cũ 80 triệu USD để nuôi con - Ảnh: Internet Từ doanh thu khổng lồ này, mỗi năm Tạ Đình Phong sẽ chu cấp cho vợ cũ Trương Bá Chi 80 triệu tệ (280 triệu đồng) được xem là phí nuôi dưỡng 2 con trai Lucas và Quintus. Vì vậy, có thể nói rằng lý do thật đằng sau việc nam tài tử họ Tạ đổi quốc tịch chính là vì công việc kinh doanh khổng lồ của anh.

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