Chán chồng bạo lực nên lập nick ảo tán phi công trẻ, cô vợ ngã ngửa trước cái kết đắng ngắt

Tâm sự gia đình 24/10/2026 21:17

Một lần, đứa con gái đang học lớp 10 của tôi đang lướt facebook, tôi ngồi ngó sang thấy hay. Tự mày mò và lập ra một tài khoản cho bản thân mình, tôi lấy hình đại diện là bạn của con gái tôi, vì một lần đến nhà tôi chơi, tôi thấy con bé rất xinh đẹp.

Tôi cùng chồng đã chung sống với nhau được hơn 25 năm và có với nhau 3 người con. Chúng tôi kết hôn với nhau khi tôi vừa tròn 18 tuổi qua mai mối của gia đình. Vì gia tôi lúc đó cũng quá nghèo, không thể lo nổi tiền học cho tôi lên đại học nên đành phải gả tôi đi sớm. Tôi cũng chưa kịp biết đến mùi vị tình yêu là như thế nào.

Chồng tôi lại là người rất gia trưởng và hay ghen. Chỉ cần tôi đứng nói chuyện vui vẻ với hàng xóm một tí thì anh ta sẽ khóa cửa nhốt tôi trong phòng cả ngày. Thậm chí có lúc anh ta vừa đi làm về thấy tôi cùng người hàng xóm đang cố gắng giúp tôi sửa cánh cửa bị hư mà anh ta như phát điên lên, đánh tôi thừa sống thiếu chết, hôm đó anh ta còn nói nếu tìm được con dao hẳn anh ta đã đâm thẳng vào tôi vài nhát. Tôi cảm thấy sợ hãi tột cùng trong cuộc sống túng quẫn đó. 

Tôi từng có ý định ra ngoài làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, vì nhà con đông, bản thân tôi cũng chỉ là nội trợ, anh thì làm nhân viên bình thường tại một xưởng in ấn, lương thiếu hụt trước sau, nhưng anh ta lại chẳng cho tôi bước ra khỏi cánh cửa, suốt ngày chỉ thui thủi trong nhà, ban ngày làm nội trợ, ban đêm phải hầu hạ anh ta. Nhiều khi, anh ta còn đổ tiền vào rượu chè, sau đó đánh đập tôi, hôm sau anh ta lại chẳng nhớ gì.

Chán chồng bạo lực nên lập nick ảo tán phi công trẻ, cô vợ ngã ngửa trước cái kết đắng ngắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Một lần, đứa con gái đang học lớp 10 của tôi đang lướt facebook, tôi ngồi ngó sang thấy hay. Tự mày mò và lập ra một tài khoản cho bản thân mình, tôi lấy hình đại diện là bạn của con gái tôi, vì một lần đến nhà tôi chơi, tôi thấy con bé rất xinh đẹp.

Vậy là sau đó, có rất nhiều lời mời kết bạn gửi đến cho tôi với những lời nói ong bướm. Tôi cảm thấy bản thân như được hồi xuân, sống lại quãng thời gian bản thân đã bỏ lỡ khi kết hôn quá sớm. Một hôm, danh sách kết bạn đề xuất một nam thanh niên tên Toàn, nhìn gương mặt thanh tú của cậu ta, tôi cảm thấy rất đỗi gần gũi, vậy là tôi bấm nút kết bạn và chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau.Toàn chỉ mới 22 tuổi, vẫn còn đang là sinh viên. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, cậu ấy rất ga lăng, hay hỏi han, an ủi tôi. Mặc dù chưa gặp nhau ngoài đời nhưng tôi thực sự cảm thấy mình đã phải lòng cậu ấy. Mặc kệ bản thân mình đang dùng khuôn mặt của cô gái khác để trò chuyện với người mình, tôi như chìm đắm sâu hơn với tình yêu này.

Tôi càng ngày càng cảm thấy chán ghét chồng mình. Một lần, tôi anh ta đang tắm, điện thoại anh ta vang lên tiếng báo hiệu tin nhắn tới và tôi bất ngờ khi phát hiện được gã ta cũng đang lăng nhăng với người đàn bà khác. Nhưng tôi không làm to chuyện và lẳng lặng giữ im lặng với suy nghĩ anh ta ra ngoài càng nhiều thì tôi sẽ có thời gian vun vén cho tình yêu kia của tôi.

Một ngày nọ, Toàn muốn gặp mặt tôi bên ngoài vì chúng tôi đã quen qua mạng với nhau được hơn 9 tháng, lúc này chúng tôi đã nói chuyện với nhau như người yêu rồi. Những lời yêu thương, những câu chúc và những cái hôn gió qua màn hình được chúng tôi tái hiện hằng ngày. Vì vậy, tôi cũng muốn gặp mặt cậu ấy vì nghĩ rằng đây chính là tình yêu chân thực của đời mình.

Ngày gặp mặt ấy diễn ra, cậu ấy không thể ngờ được người mà cậu ấy nói lời yêu thương bao lâu nay lại là một người phụ nữ đã gần 50 tuổi. Suốt buổi hẹn hò, cậu ấy cố gắng giữ bình tĩnh và không muốn đi đâu thêm. Cậu ấy cẩn thận tiễn tôi ra khỏi cửa quán sau đó lên xe chạy một mạch đi mất. Tối hôm đó, mở facebook ra thì tôi đã bị cậu ta chặn tài khoản, không thể nhắn tin được nữa. Tôi cảm thấy mình như chìm vào tuyệt vọng vì tôi yêu cậu ta rất nhiều.

Tôi cố gắng lập rất nhiều tài khoản khác nhau để quan sát cậu ấy hằng ngày, liên tục nhắn tin cho cậu ấy thì đều bị chặn tất cả. Một hôm, tôi còn thấy Toàn đăng ảnh cùng người bạn gái mới, cô gái đó trẻ tuổi ngang bằng con gái tôi, rất xinh đẹp. Tôi ôm mặt khóc vì tôi nghĩ rằng từ lúc nhỏ đến giờ tôi chưa hề biết tình yêu là gì, đến lúc biết được thì lại rơi vào tay cô gái khác và cũng là lúc tuổi mình đã xế chiều.

Tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng lạc lỏng, cô đơn trong chính căn nhà mình đang sống và sợ hãi mất đi tình yêu gần một năm vun vén. Tôi không muốn sống cùng người chồng hiện tại thêm bất cứ giây phút nào nữa và cũng muốn người con trai kia quay về với tôi. Tôi thực sự không biết bản thân mình nên làm sao cả.

Sang an ủi em dâu khóc lóc vì osin dính bầu, tôi rùng mình khi phát hiện món đồ lạ giấu trong góc phòng

Sang an ủi em dâu khóc lóc vì osin dính bầu, tôi rùng mình khi phát hiện món đồ lạ giấu trong góc phòng

Thấy em dâu gặp cảnh chồng ngoại tình thì tôi thương lắm. Tôi tranh thủ thời gian ghé nhà tìm cách an ủi em ấy. Linh cho kẻ thứ ba kia qua nhà bạn mình ở, để cô có thời gian tra hỏi chồng, tìm ra chứng cứ rõ ràng. Linh không dám đuổi cô ả kia đi, vì sợ chồng sẽ làm gì sau lưng mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày cưới, 3 người yêu cũ của chồng thi nhau kết bạn với tôi trên mạng xã hội, lý do khiến tôi ngỡ ngàng

Sau ngày cưới, 3 người yêu cũ của chồng thi nhau kết bạn với tôi trên mạng xã hội, lý do khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 56 phút trước
Cứu cô gái mang thai thoát nạn, chàng trai đứng hình trước cái kết không ai ngờ tới

Cứu cô gái mang thai thoát nạn, chàng trai đứng hình trước cái kết không ai ngờ tới

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Bỏ vợ đẹp ngút ngàn đi theo bồ vừa xấu vừa tài cán gì, 3 năm sau người vợ ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau

Bỏ vợ đẹp ngút ngàn đi theo bồ vừa xấu vừa tài cán gì, 3 năm sau người vợ ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Ngỡ ngàng thấy con của vợ cũ giống mình như đúc, tôi rụng rời khi biết bí mật đằng sau

Ngỡ ngàng thấy con của vợ cũ giống mình như đúc, tôi rụng rời khi biết bí mật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Bị nhà bạn trai dè bỉu ‘đã già xấu còn đòi leo cao’, tôi thong thả rút điện thoại phán một câu làm cả họ câm nín

Bị nhà bạn trai dè bỉu ‘đã già xấu còn đòi leo cao’, tôi thong thả rút điện thoại phán một câu làm cả họ câm nín

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Chồng mất, tôi nhận được căn nhà không rõ nguồn gốc, đến khi nghe nhân viên bất động sản tiết lộ bí mật liền bật khóc

Chồng mất, tôi nhận được căn nhà không rõ nguồn gốc, đến khi nghe nhân viên bất động sản tiết lộ bí mật liền bật khóc

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Mẹ chồng nổi trận lôi đình vì bỉm bẩn trên bàn, sự thật đằng sau khiến bà bật khóc hối hận

Mẹ chồng nổi trận lôi đình vì bỉm bẩn trên bàn, sự thật đằng sau khiến bà bật khóc hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Chị gái 30 tuổi dắt người yêu về ra mắt làm mẹ mừng rỡ, vừa nhìn thấy con rể tương lai bà lập tức tái mét đuổi về

Chị gái 30 tuổi dắt người yêu về ra mắt làm mẹ mừng rỡ, vừa nhìn thấy con rể tương lai bà lập tức tái mét đuổi về

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Sau đám cưới, 3 người yêu cũ của chồng đồng loạt gửi lời mời kết bạn, tôi tò mò xem trang cá nhân rồi phát hiện chuyện lạ

Sau đám cưới, 3 người yêu cũ của chồng đồng loạt gửi lời mời kết bạn, tôi tò mò xem trang cá nhân rồi phát hiện chuyện lạ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Lưu Gia Linh tiết lộ bị Lương Triều Vỹ mắng vì thử sức với trò chơi nguy hiểm

Lưu Gia Linh tiết lộ bị Lương Triều Vỹ mắng vì thử sức với trò chơi nguy hiểm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

ADN báo con ruột nhưng đứa trẻ không giống ai trong nhà, chồng ngã ngửa trước bí mật của vợ

ADN báo con ruột nhưng đứa trẻ không giống ai trong nhà, chồng ngã ngửa trước bí mật của vợ

Cứu cô gái mang thai thoát nạn, chàng trai đứng hình trước cái kết không ai ngờ tới

Cứu cô gái mang thai thoát nạn, chàng trai đứng hình trước cái kết không ai ngờ tới

Bỏ vợ đẹp ngút ngàn đi theo bồ vừa xấu vừa tài cán gì, 3 năm sau người vợ ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau

Bỏ vợ đẹp ngút ngàn đi theo bồ vừa xấu vừa tài cán gì, 3 năm sau người vợ ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau

Ngỡ ngàng thấy con của vợ cũ giống mình như đúc, tôi rụng rời khi biết bí mật đằng sau

Ngỡ ngàng thấy con của vợ cũ giống mình như đúc, tôi rụng rời khi biết bí mật đằng sau

Mẹ chồng nổi trận lôi đình vì bỉm bẩn trên bàn, sự thật đằng sau khiến bà bật khóc hối hận

Mẹ chồng nổi trận lôi đình vì bỉm bẩn trên bàn, sự thật đằng sau khiến bà bật khóc hối hận

Chị gái 30 tuổi dắt người yêu về ra mắt làm mẹ mừng rỡ, vừa nhìn thấy con rể tương lai bà lập tức tái mét đuổi về

Chị gái 30 tuổi dắt người yêu về ra mắt làm mẹ mừng rỡ, vừa nhìn thấy con rể tương lai bà lập tức tái mét đuổi về