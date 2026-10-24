Đang hân hoan đưa vợ bầu đi khám, gã chồng 'đứng hình' khi bác sĩ tung chiêu phơi bày sự thật

Tâm sự gia đình 24/10/2026 20:45

Tôi sợ sốt vó bỏ hết việc ở cơ quan mà về đưa vợ đi viện gấp. Vợ tôi được đưa vào phòng cấp cứu, tôi ở ngoài cứ cầu tổ tiên ông bà phù hộ cho vợ con tôi bình an vô sự.

Ngày trước lấy nhau 3 năm chưa có tin con cái, tôi và vợ có đi thăm khám nhưng được nghe là cả hai đều bình thường. Đến năm thứ 4 thì tôi vui mừng khuôn xiết khi nghe tin vợ có bầu. Vì có con muộn nên tôi giữ gìn lắm, quyết tâm “ngủ chay” để không động đến con. Tôi nói với vợ hai vợ chồng ráng một thời gian để con sinh ra khỏe mạnh. Vợ tôi cũng đồng ý liền.

Tôi đi làm cũng dư dả nên từ ngày vợ mang thai thì tôi để cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Tôi không để vợ thiếu thốn thứ gì, chỉ cần cô ấy nói là tôi liền cố gắng mua cho. Từ ngày cô ấy có thai, tôi chăm vợ từng bát canh, cô ấy khó chịu một chút là tôi liền sốt ruột. Đến một hôm tự dưng vợ tôi bị đau bụng quằn quại, mặt mày trắng xanh. Tôi sợ sốt vó bỏ hết việc ở cơ quan mà về đưa vợ đi viện gấp. Vợ tôi được đưa vào phòng cấp cứu, tôi ở ngoài cứ cầu tổ tiên ông bà phù hộ cho vợ con tôi bình an vô sự. 

Sau đó một bác sĩ đi ra gọi tên người nhà của vợ tôi. Tôi chân tay vẫn còn run lao tới hỏi bác sĩ về tình hình của vợ. Vị bác sĩ thấy tôi thì trừng mắt cảnh cáo:

“Tôi báo cho cậu biết giờ thì vợ con cậu qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng cậu đừng có vội mừng. Tình trạng sức khỏe của vợ cậu không tốt nên đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng xấu. Tôi đã nói với cậu rồi 3 tháng đầu này phải kiêng quan hệ vợ chồng, sao vợ chồng cậu cứ bỏ ngoài tai vậy? Gần gũi nhiều quá rồi giờ động thai đấy. Tôi cứ hỏi mãi vợ cậu mới chịu thừa nhận. Tôi nói này, không ráng giữ bây giờ thì mất con như chơi đấy!”.

Đang hân hoan đưa vợ bầu đi khám, gã chồng 'đứng hình' khi bác sĩ tung chiêu phơi bày sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe bác sĩ nói đến đây thì đầu óc trống rỗng:

“Bác sĩ ơi, bác sĩ có lầm không? Em không…”

“Thôi thôi vợ chồng như cậu tôi thấy nhiều rồi, ngại ngùng cái gì mà còn chối. Nhưng tôi nói lại không thể có lần hai đâu, nếu cậu muốn con sinh ra khỏe mạnh”.

Bác sĩ đi rồi tôi vẫn ngẩn người chết sững tại chỗ. Rõ ràng vợ chồng tôi mấy tháng nay không hề gần gũi. Vậy những gì vợ tôi thừa nhận làm là với ai? Đúng là vị bác sĩ này khám cho vợ tôi từ đầu mà, ông ấy còn đọc rõ tên vợ tôi thì làm sao mà lầm được?”.

Trong lòng nóng như lửa đốt, đến khi vợ vừa tỉnh thì tôi đã hỏi cô ấy ngay. Tôi kể lại hết những lời bác sĩ nói rồi hỏi cô ấy rốt cuộc là thế nào? Vợ tôi nghe thế thì vừa gục mặt khóc nức nở vừa nói:

“Em xin lỗi anh, em xin lỗi, em sai với anh rồi. Anh cứ đi làm bỏ em ở nhà một mình, em buồn lắm. Nên em mới trót dại một lần thôi… Anh tin em đi, em không lừa dối anh. Đứa nhỏ này là con anh. Em chỉ mới dại dột một lần thôi. Em xin anh tha thứ cho em lần này thôi. Em hứa sẽ không bao giờ dám làm bậy nữa”

“Tôi cả ngày đi làm là để nuôi cô và con, vậy mà cô đối xử với chồng mình như vậy à?”.

Tôi quá bất ngờ và thất vọng về người vợ ngoại tình của mình. Càng yêu thương nâng niu bao nhiêu thì khi biết bị phản bội càng đau đớn bấy nhiêu. Tôi cũng không màng vợ tôi ăn nằm với ai. Tôi chán nản tột cùng khi lấy phải người vợ vô tình vô nghĩa thế này. Nhưng giờ cô ấy đang mang thai, tôi càng không biết đứa trẻ kia có phải là con tôi không. Tôi phải làm sao đây?

Áp lực lên hôn nhân của con gái từ định kiến của mẹ đẻ

Áp lực lên hôn nhân của con gái từ định kiến của mẹ đẻ

Mỗi lần bà thấy tôi lén lút thân mật với tôi là bà chỉ thẳng mặt tôi cảnh báo “không học đi rồi yêu mới đương. Mày mà có chuyện gì tao đuổi ra đường. Đừng có mơ mà vác các mặt về cái nhà này.”

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày cưới, 3 người yêu cũ của chồng thi nhau kết bạn với tôi trên mạng xã hội, lý do khiến tôi ngỡ ngàng

Sau ngày cưới, 3 người yêu cũ của chồng thi nhau kết bạn với tôi trên mạng xã hội, lý do khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 56 phút trước
Cứu cô gái mang thai thoát nạn, chàng trai đứng hình trước cái kết không ai ngờ tới

Cứu cô gái mang thai thoát nạn, chàng trai đứng hình trước cái kết không ai ngờ tới

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Bỏ vợ đẹp ngút ngàn đi theo bồ vừa xấu vừa tài cán gì, 3 năm sau người vợ ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau

Bỏ vợ đẹp ngút ngàn đi theo bồ vừa xấu vừa tài cán gì, 3 năm sau người vợ ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Ngỡ ngàng thấy con của vợ cũ giống mình như đúc, tôi rụng rời khi biết bí mật đằng sau

Ngỡ ngàng thấy con của vợ cũ giống mình như đúc, tôi rụng rời khi biết bí mật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Bị nhà bạn trai dè bỉu ‘đã già xấu còn đòi leo cao’, tôi thong thả rút điện thoại phán một câu làm cả họ câm nín

Bị nhà bạn trai dè bỉu ‘đã già xấu còn đòi leo cao’, tôi thong thả rút điện thoại phán một câu làm cả họ câm nín

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Chồng mất, tôi nhận được căn nhà không rõ nguồn gốc, đến khi nghe nhân viên bất động sản tiết lộ bí mật liền bật khóc

Chồng mất, tôi nhận được căn nhà không rõ nguồn gốc, đến khi nghe nhân viên bất động sản tiết lộ bí mật liền bật khóc

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Mẹ chồng nổi trận lôi đình vì bỉm bẩn trên bàn, sự thật đằng sau khiến bà bật khóc hối hận

Mẹ chồng nổi trận lôi đình vì bỉm bẩn trên bàn, sự thật đằng sau khiến bà bật khóc hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Chị gái 30 tuổi dắt người yêu về ra mắt làm mẹ mừng rỡ, vừa nhìn thấy con rể tương lai bà lập tức tái mét đuổi về

Chị gái 30 tuổi dắt người yêu về ra mắt làm mẹ mừng rỡ, vừa nhìn thấy con rể tương lai bà lập tức tái mét đuổi về

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Sau đám cưới, 3 người yêu cũ của chồng đồng loạt gửi lời mời kết bạn, tôi tò mò xem trang cá nhân rồi phát hiện chuyện lạ

Sau đám cưới, 3 người yêu cũ của chồng đồng loạt gửi lời mời kết bạn, tôi tò mò xem trang cá nhân rồi phát hiện chuyện lạ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Lưu Gia Linh tiết lộ bị Lương Triều Vỹ mắng vì thử sức với trò chơi nguy hiểm

Lưu Gia Linh tiết lộ bị Lương Triều Vỹ mắng vì thử sức với trò chơi nguy hiểm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

ADN báo con ruột nhưng đứa trẻ không giống ai trong nhà, chồng ngã ngửa trước bí mật của vợ

ADN báo con ruột nhưng đứa trẻ không giống ai trong nhà, chồng ngã ngửa trước bí mật của vợ

Cứu cô gái mang thai thoát nạn, chàng trai đứng hình trước cái kết không ai ngờ tới

Cứu cô gái mang thai thoát nạn, chàng trai đứng hình trước cái kết không ai ngờ tới

Bỏ vợ đẹp ngút ngàn đi theo bồ vừa xấu vừa tài cán gì, 3 năm sau người vợ ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau

Bỏ vợ đẹp ngút ngàn đi theo bồ vừa xấu vừa tài cán gì, 3 năm sau người vợ ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau

Ngỡ ngàng thấy con của vợ cũ giống mình như đúc, tôi rụng rời khi biết bí mật đằng sau

Ngỡ ngàng thấy con của vợ cũ giống mình như đúc, tôi rụng rời khi biết bí mật đằng sau

Mẹ chồng nổi trận lôi đình vì bỉm bẩn trên bàn, sự thật đằng sau khiến bà bật khóc hối hận

Mẹ chồng nổi trận lôi đình vì bỉm bẩn trên bàn, sự thật đằng sau khiến bà bật khóc hối hận

Chị gái 30 tuổi dắt người yêu về ra mắt làm mẹ mừng rỡ, vừa nhìn thấy con rể tương lai bà lập tức tái mét đuổi về

Chị gái 30 tuổi dắt người yêu về ra mắt làm mẹ mừng rỡ, vừa nhìn thấy con rể tương lai bà lập tức tái mét đuổi về