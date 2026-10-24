Bắt gặp cô giúp việc lén lút thập thò ở phòng ngủ, tôi âm thầm lắp camera rồi ngã ngửa trước cảnh tượng hiện ra

Tâm sự gia đình 24/10/2026 21:28

Mãi đến cuối năm rồi, thấy vợ chồng anh cả lên tiếng khéo léo, chúng tôi mới dọn ra riêng. Khi có nhà riêng, đúng là chúng tôi thấy thoải mái hơn. Nhưng vì cả hai đều làm việc bận rộn nên thống nhất quyết định thuê người giúp việc ở cùng luôn để tiện lau dọn nhà cửa.

Gia đình nhà chồng tôi có hai căn nhà xây cạnh nhau. Cha mẹ chồng tôi ở một căn, gia đình tôi và anh cả ở một căn. Vợ chồng tôi cũng định dọn ra ở riêng, vì vợ chồng anh cả đã có hai đứa con, ở chung cũng chật chội. Nhưng cả tôi và chồng đều bận rộn đi làm, sợ ra riêng lại không ai phụ giúp dọn dẹp nhà cửa.

Mãi đến cuối năm rồi, thấy vợ chồng anh cả lên tiếng khéo léo, chúng tôi mới dọn ra riêng. Khi có nhà riêng, đúng là chúng tôi thấy thoải mái hơn. Nhưng vì cả hai đều làm việc bận rộn nên thống nhất quyết định thuê người giúp việc ở cùng luôn để tiện lau dọn nhà cửa. Trung tâm giới thiệu cho chúng tôi một người phụ nữ tuổi trung niên, làm việc gọn gàng, sạch sẽ.

Tôi vốn khó tin người nên nhiều lần thử cô ấy, giả bộ để vật đắt tiền trong phòng khách hay phòng tắm. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ lấy mà đưa trả lại tôi ngay. Cô ấy dọn dẹp nhà cửa luôn cẩn thận, sạch sẽ. Cô ấy làm cơm cũng vừa miệng vợ chồng tôi. Thấy mình may mắn tìm được người giúp việc ưng ý, tôi nhẹ nhõm thở phào.

Đến một lần bất ngờ về nhà không báo trước, tôi tình cờ thấy người giúp việc đi ra từ phòng ngủ của tôi với dáng vẻ thập thò, lén lút. Tôi thấy nghi ngờ nên lắp camera để theo dõi xem có chuyện gì.

Bắt gặp cô giúp việc lén lút thập thò ở phòng ngủ, tôi âm thầm lắp camera rồi ngã ngửa trước cảnh tượng hiện ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi mở camera lên tôi choáng váng khi thấy những hành động của cô giúp việc trong phòng mình. Cô ấy vô tư mở tủ quần áo của tôi ra, thử lên người hết cái này đến cái khác. Sau đó, cô ấy soi gương chụp hình lại ngắm nghía. Không chỉ vậy, cô giúp việc còn vui vẻ ngồi vào bàn trang điểm của tôi, dùng mỹ phẩm của tôi bôi trét lên mặt, môi.

Tôi chỉ biết than trời vì hành động của cô ta. Tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình. Tôi đã quá tin tưởng cô giúp việc đến mức để cô ấy tự tiện thử đồ đạc của mình. Chỉ cần vợ chồng tôi ra ngoài, cô giúp việc sẽ vào phòng của chúng tôi lục lọi như thế. Váy áo của tôi rất nhiều, đồ trang điểm cũng thế, nên tôi thường không để ý. Tôi thật không ngờ.

Khi trở về nhà, tôi nói cô giúp việc đem tất cả quần áo của tôi đi giặt. Dù tức giận lắm nhưng tôi không muốn sa thải cô ấy. Vì giờ tìm được người giúp việc giỏi làm, lại không tham lam trộm cắp thì khó lắm. Nhưng tôi cũng không thể để cô ấy cứ tự tiện động chạm vào đồ đạc của mình. Hơn nữa, biết đâu cô ấy còn làm những việc tệ hơn sau lưng tôi. Tôi phải làm sao đây?

Chán chồng bạo lực nên lập nick ảo tán phi công trẻ, cô vợ ngã ngửa trước cái kết đắng ngắt

Chán chồng bạo lực nên lập nick ảo tán phi công trẻ, cô vợ ngã ngửa trước cái kết đắng ngắt

Một lần, đứa con gái đang học lớp 10 của tôi đang lướt facebook, tôi ngồi ngó sang thấy hay. Tự mày mò và lập ra một tài khoản cho bản thân mình, tôi lấy hình đại diện là bạn của con gái tôi, vì một lần đến nhà tôi chơi, tôi thấy con bé rất xinh đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày cưới, 3 người yêu cũ của chồng thi nhau kết bạn với tôi trên mạng xã hội, lý do khiến tôi ngỡ ngàng

Sau ngày cưới, 3 người yêu cũ của chồng thi nhau kết bạn với tôi trên mạng xã hội, lý do khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 56 phút trước
Cứu cô gái mang thai thoát nạn, chàng trai đứng hình trước cái kết không ai ngờ tới

Cứu cô gái mang thai thoát nạn, chàng trai đứng hình trước cái kết không ai ngờ tới

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Bỏ vợ đẹp ngút ngàn đi theo bồ vừa xấu vừa tài cán gì, 3 năm sau người vợ ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau

Bỏ vợ đẹp ngút ngàn đi theo bồ vừa xấu vừa tài cán gì, 3 năm sau người vợ ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Ngỡ ngàng thấy con của vợ cũ giống mình như đúc, tôi rụng rời khi biết bí mật đằng sau

Ngỡ ngàng thấy con của vợ cũ giống mình như đúc, tôi rụng rời khi biết bí mật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Bị nhà bạn trai dè bỉu ‘đã già xấu còn đòi leo cao’, tôi thong thả rút điện thoại phán một câu làm cả họ câm nín

Bị nhà bạn trai dè bỉu ‘đã già xấu còn đòi leo cao’, tôi thong thả rút điện thoại phán một câu làm cả họ câm nín

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Chồng mất, tôi nhận được căn nhà không rõ nguồn gốc, đến khi nghe nhân viên bất động sản tiết lộ bí mật liền bật khóc

Chồng mất, tôi nhận được căn nhà không rõ nguồn gốc, đến khi nghe nhân viên bất động sản tiết lộ bí mật liền bật khóc

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Mẹ chồng nổi trận lôi đình vì bỉm bẩn trên bàn, sự thật đằng sau khiến bà bật khóc hối hận

Mẹ chồng nổi trận lôi đình vì bỉm bẩn trên bàn, sự thật đằng sau khiến bà bật khóc hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Chị gái 30 tuổi dắt người yêu về ra mắt làm mẹ mừng rỡ, vừa nhìn thấy con rể tương lai bà lập tức tái mét đuổi về

Chị gái 30 tuổi dắt người yêu về ra mắt làm mẹ mừng rỡ, vừa nhìn thấy con rể tương lai bà lập tức tái mét đuổi về

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Sau đám cưới, 3 người yêu cũ của chồng đồng loạt gửi lời mời kết bạn, tôi tò mò xem trang cá nhân rồi phát hiện chuyện lạ

Sau đám cưới, 3 người yêu cũ của chồng đồng loạt gửi lời mời kết bạn, tôi tò mò xem trang cá nhân rồi phát hiện chuyện lạ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Lưu Gia Linh tiết lộ bị Lương Triều Vỹ mắng vì thử sức với trò chơi nguy hiểm

Lưu Gia Linh tiết lộ bị Lương Triều Vỹ mắng vì thử sức với trò chơi nguy hiểm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu cô gái mang thai thoát nạn, chàng trai đứng hình trước cái kết không ai ngờ tới

Cứu cô gái mang thai thoát nạn, chàng trai đứng hình trước cái kết không ai ngờ tới

Bỏ vợ đẹp ngút ngàn đi theo bồ vừa xấu vừa tài cán gì, 3 năm sau người vợ ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau

Bỏ vợ đẹp ngút ngàn đi theo bồ vừa xấu vừa tài cán gì, 3 năm sau người vợ ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau

Ngỡ ngàng thấy con của vợ cũ giống mình như đúc, tôi rụng rời khi biết bí mật đằng sau

Ngỡ ngàng thấy con của vợ cũ giống mình như đúc, tôi rụng rời khi biết bí mật đằng sau

Mẹ chồng nổi trận lôi đình vì bỉm bẩn trên bàn, sự thật đằng sau khiến bà bật khóc hối hận

Mẹ chồng nổi trận lôi đình vì bỉm bẩn trên bàn, sự thật đằng sau khiến bà bật khóc hối hận

Chị gái 30 tuổi dắt người yêu về ra mắt làm mẹ mừng rỡ, vừa nhìn thấy con rể tương lai bà lập tức tái mét đuổi về

Chị gái 30 tuổi dắt người yêu về ra mắt làm mẹ mừng rỡ, vừa nhìn thấy con rể tương lai bà lập tức tái mét đuổi về

Nuôi con riêng của chồng suốt 1 năm, người vợ chết đứng khi phát hiện ra thân phận thật của bé

Nuôi con riêng của chồng suốt 1 năm, người vợ chết đứng khi phát hiện ra thân phận thật của bé