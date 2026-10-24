Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 24/10/2026 08:20

3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra suôn sẻ đủ đường. Sự quyết tâm cao độ và chăm chỉ giúp cho người tuổi này gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể trong công việc. Bên cạnh khoản thu nhập từ công việc chính thì con giáp này thu về nhiều khoản thu khác từ công việc đầu tư, kinh doanh nhỏ lẻ. 

Hơn thế, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ khởi sắc. Bạn luôn sẵn lòng nếu ai đó ngỏ lời muốn đến nhà bạn chơi hoặc đi ăn tối cùng nhau. Nhờ đó, bạn có thêm nhiều người bạn mới, người yêu mới cùng chung niềm đam mê với nhau trong khoảng thời gian tới. 

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ luôn sở hữu một nguồn năng lượng dồi dào để bắt tay vào thực hiện các kế hoạch của mình. Với sự siêng năng và chí cầu tiến, bản mệnh rất nhanh chóng chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp chỉ trong một thời gian ngắn. Con giáp này còn có nhiều cơ hội lấp đầy túi tiền của mình nhờ có được những dự án hợp tác lớn trong công việc hiện tại. 

Nhờ sự khéo léo, khôn ngoan mà bản mệnh luôn biết cách giữ được sự êm ấm, hòa thuận cho mối quan hệ yêu đương. Người độc thân tìm được một nửa yêu thường nhờ tài ăn nói duyên dáng của mình. 

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ không ngừng. Người tuổi này có cơ hội được thể hiện điểm mạnh của mình trong công việc, nhờ đó mà rất được cấp trên tín nhiệm giao cho những công việc quan trọng. Đây là lúc mà con giáp này nhận được những thành quả xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trước đó, cụ thể là nguồn thu nhập tăng cao một cách bất ngờ. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm càng thêm thăng hoa mang đến cảm giác tuyệt vời cho người trong cuộc. Bên cạnh đó, người độc thân có nhiều cơ hội làm quen và gặp gỡ người khác giới. 

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Gặp lại vợ cũ sau 3 năm ly hôn ở đám cưới bạn thân, cô ấy cất lời hỏi 1 câu làm tôi bưng mặt khóc

Gặp lại vợ cũ sau 3 năm ly hôn ở đám cưới bạn thân, cô ấy cất lời hỏi 1 câu làm tôi bưng mặt khóc

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Âm thầm điều tra sau cãi vã của con gái 6 tuổi ở trường, tôi chết đứng phát hiện bí mật của chồng

Âm thầm điều tra sau cãi vã của con gái 6 tuổi ở trường, tôi chết đứng phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 24/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 24/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Vợ giận ôm con về ngoại, tôi kệ vì nghĩ "vợ xấu ai thèm lấy", tháng sau nhận cuộc gọi mà ngã ngửa

Vợ giận ôm con về ngoại, tôi kệ vì nghĩ "vợ xấu ai thèm lấy", tháng sau nhận cuộc gọi mà ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Bạch Lộc hóa thân thành thiên nga đen lạnh lùng, quyến rũ tại đêm hội Harper’s Bazaar

Bạch Lộc hóa thân thành thiên nga đen lạnh lùng, quyến rũ tại đêm hội Harper’s Bazaar

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Studio Triệu Lệ Dĩnh bị fan chỉ trích vì gu thẩm mỹ, tạo hình gây thất vọng

Studio Triệu Lệ Dĩnh bị fan chỉ trích vì gu thẩm mỹ, tạo hình gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc sau ngày 24/10/2026

3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc sau ngày 24/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Anh rể bỏ mặc vợ để đưa nhân tình đi sinh, em vợ lạnh lùng làm một việc khiến anh ta trở tay không kịp

Anh rể bỏ mặc vợ để đưa nhân tình đi sinh, em vợ lạnh lùng làm một việc khiến anh ta trở tay không kịp

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Dương Mịch gây chú ý với tạo hình cổ điển, nhan sắc chiếm sóng Weibo

Dương Mịch gây chú ý với tạo hình cổ điển, nhan sắc chiếm sóng Weibo

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 24/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Bảy 24/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Không ngờ, món cá dân dã bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, món cá dân dã bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 24/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 24/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc sau ngày 24/10/2026

3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc sau ngày 24/10/2026

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/10/2026, phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/10/2026, phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Đúng hôm nay, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Đúng hôm nay, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn