Bạch Lộc đối mặt biến động lớn khi lượng người theo dõi sụt giảm chóng mặt

Sao quốc tế 23/10/2026 21:37

 Bạch Lộc đang thu hút sự chú ý khi tài khoản video của nữ diễn viên mất hơn 1,44 triệu người theo dõi chỉ trong 30 ngày. Diễn biến này xuất hiện cùng thời điểm một số công ty có liên quan đến cô hoàn tất thủ tục giải thể, làm dấy lên nhiều đồn đoán về những thay đổi trong sự nghiệp của ngôi sao Hoa ngữ.

Theo 21st Century Business Herald ngày 22.10.2026, dữ liệu từ bên thứ ba ghi nhận lượng người theo dõi tài khoản video của Bạch Lộc giảm mạnh trong vòng một tháng, với xu hướng đi xuống kéo dài nhiều ngày liên tiếp. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt trong bối cảnh nữ diễn viên vừa kết thúc hợp đồng với công ty quản lý lâu năm.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, Xưởng phim truyền thông văn hóa Thanh Đảo Luyan, thành lập năm 2021 và do Bạch Lộc sở hữu toàn bộ, đã chuyển sang trạng thái giải thể. Hai đơn vị khác có liên quan đến nữ diễn viên cũng được ghi nhận đã hoàn tất thủ tục tương tự.

Bạch Lộc đối mặt biến động lớn khi lượng người theo dõi sụt giảm chóng mặt - Ảnh 1

Những thông tin này làm dấy lên suy đoán về khả năng Bạch Lộc đang sắp xếp lại đội ngũ và hoạt động kinh doanh sau khi lựa chọn con đường phát triển độc lập. Tuy nhiên, việc giải thể các doanh nghiệp không đồng nghĩa cô ngừng hoạt động nghệ thuật, cũng chưa có bằng chứng cho thấy đây là nguyên nhân khiến lượng người theo dõi sụt giảm.

Tháng 7.2026, Bạch Lộc xác nhận chấm dứt 10 năm hợp tác với Hoan Ngu Ảnh Thị và không gia hạn hợp đồng. Trong thông báo chia tay, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn công ty cùng nhà sản xuất Vu Chính, đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục hành trình riêng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Sau quyết định này, các dự án mới trở thành yếu tố được chú ý trong chặng đường tiếp theo của cô. Đáng kể là bộ phim Khai đáo đồ mi, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư. Trong phim, Bạch Lộc vào vai Vương Vận Na, người phụ nữ trải qua tổn thương tình cảm và trở về sau nhiều năm để đối diện với những âm mưu trong quá khứ. Tác phẩm hoàn tất ghi hình ngày 11.10.2026, đánh dấu một trong những dự án đáng chú ý của cô trong giai đoạn phát triển sự nghiệp độc lập.

Bạch Lộc đối mặt biến động lớn khi lượng người theo dõi sụt giảm chóng mặt - Ảnh 2

Bên cạnh diễn xuất, Bạch Lộc còn đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu của WeTV. Cô dự kiến gặp gỡ người hâm mộ tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 25.10. Tuy nhiên, ngày 19.10, ê-kíp thông báo hủy sự kiện sau khi cân nhắc các cảnh báo rủi ro và trao đổi với đơn vị tổ chức, nhằm bảo đảm an toàn cho người tham dự. Ê-kíp cũng cam kết hỗ trợ các khoản thiệt hại thực tế liên quan đến việc đổi hoặc hủy vé máy bay, khách sạn đối với những người hâm mộ đáp ứng điều kiện quy định.

Hiện tại, Bạch Lộc vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật và từng bước xây dựng hướng đi riêng. Lượng người theo dõi sụt giảm là diễn biến đáng chú ý, song sức hút của các dự án mới và phản ứng của khán giả trong thời gian tới sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá vị thế của nữ diễn viên.

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