Về thăm nhà nghe lén đoạn đối thoại của bố mẹ, tôi khóc ròng rồi đưa ra quyết định gây sốc

Tâm sự gia đình 23/10/2026 22:00

Mấy ngày trước, tôi về thăm bố mẹ đột ngột. Lúc tôi vào nhà thì không thấy ai. Nghe có tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng ngủ, mà lại nhắc đến tên mình, tôi rón rén lại gần lắng tai nghe.

Từ ngày lấy chồng, tôi rất ít khi về nhà đẻ. Chồng tôi gia trưởng, khó tính, quản lý tiền bạc trong nhà. Tôi làm gì, đi đâu cũng phải hỏi qua ý kiến của anh và không bao giờ dám "vượt quyền". Nhiều khi ấm ức, tủi thân, tôi đều cố gắng chịu đựng vì thương con còn nhỏ.

Mấy ngày trước, tôi về thăm bố mẹ đột ngột. Lúc tôi vào nhà thì không thấy ai. Nghe có tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng ngủ, mà lại nhắc đến tên mình, tôi rón rén lại gần lắng tai nghe.

Bố tôi bảo mẹ gọi điện cho tôi về đưa bà đi bệnh viện khám bệnh. Mẹ tôi rên rỉ kêu đau nhức nhưng nghe bố bảo thế thì liền trách ông không biết nghĩ cho con gái, không biết thương con: "Gọi cái B về thì chồng nó giận dữ, mình lại làm khổ nó. Thà tôi chịu đau chứ nhất quyết không làm con khó xử vì mình".

Về thăm nhà nghe lén đoạn đối thoại của bố mẹ, tôi khóc ròng rồi đưa ra quyết định gây sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe mà nước mắt ròng ròng. Gần 3 tháng rồi tôi mới về thăm bố mẹ. Tôi không hề hay biết chuyện mẹ bị bệnh. Hóa ra, ông bà giấu kín chuyện này để tôi không phải lo lắng.

Tôi gõ cửa rồi bước vào. Bố mẹ thấy tôi thì sửng sốt vì bất ngờ.

Hôm đó, tôi đưa mẹ đi bệnh viện khám tổng quát tới tận 7 giờ tối mới về tới nhà. Tôi cũng nhắn tin báo cho chồng. Nào ngờ tôi vừa vào nhà, chồng đã giận dữ đập đồ đạc, đập vỡ cả ti vi trong phòng khách.

Anh chỉ mặt mắng tôi là đồ đàn bà hư, lấy chồng thì phải lo quán xuyến nhà cửa trước rồi mới tính chuyện khác sau. Tôi dám bỏ bê nhà cửa, con cái để lo chuyện bao đồng là đáng bị đuổi ra khỏi nhà.

Tôi lạnh lùng nhìn chồng rồi bước qua đống ngổn ngang, vào phòng thu dọn đồ đạc và gọi xe taxi về nhà mẹ đẻ. Chồng tôi sững sờ vì không nghĩ tôi dám "bỏ chồng". Nhưng tôi không cần một người đàn ông gia trưởng, độc đoán, cộc cằn như thế.

Từ đó đến nay, cuộc sống của tôi bình yên, thoải mái hẳn. Nhưng chồng lại lằng nhằng không chịu ký đơn. Anh ta còn đến nhà vợ tìm tôi, xin lỗi và hứa hẹn sẽ thay đổi. Liệu tôi có nên cho chồng một cơ hội nữa không?

(hanhnhi...@gmail.com)

Thấy chồng lưu tên mình là "con đỉa", vợ lập kế hoạch trả đũa sâu cay

Thấy chồng lưu tên mình là "con đỉa", vợ lập kế hoạch trả đũa sâu cay

Đến lúc này thì tôi đã hiểu. Mấy năm nay tôi ở nhà, cơm nước lo toan mọi việc. Nhưng trong mắt chồng, tất cả những điều đó chỉ là việc lặt vặt không tên mà thôi. Có điều ông trời thương tôi, mới đi làm nhưng tôi lại có duyên buôn bán.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mẹ chồng từng xem tôi là nỗi xấu hổ vì không sinh được con, 3 năm sau bà khóc lóc xin tôi tha thứ

Mẹ chồng từng xem tôi là nỗi xấu hổ vì không sinh được con, 3 năm sau bà khóc lóc xin tôi tha thứ

Tâm sự 48 phút trước
Chỉ vì chưa sinh con sau 2 năm kết hôn, tôi bị mẹ chồng đuổi đi, 3 năm sau mọi chuyện đảo chiều

Chỉ vì chưa sinh con sau 2 năm kết hôn, tôi bị mẹ chồng đuổi đi, 3 năm sau mọi chuyện đảo chiều

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Vừa rời khỏi tòa sau ly hôn gã chồng bội bạc, tôi chết đứng thấy bóng dáng người đàn ông đứng chờ trước cửa

Vừa rời khỏi tòa sau ly hôn gã chồng bội bạc, tôi chết đứng thấy bóng dáng người đàn ông đứng chờ trước cửa

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Vừa nhìn thấy mặt con riêng của chồng và nhân tình, tôi sững sờ quay lưng buông bỏ mọi oán hận

Vừa nhìn thấy mặt con riêng của chồng và nhân tình, tôi sững sờ quay lưng buông bỏ mọi oán hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
"Mơ mộng" như phim Hàn quyết cưới trai hư, cô gái chết đứng khi bất ngờ về nhà giữa trưa

"Mơ mộng" như phim Hàn quyết cưới trai hư, cô gái chết đứng khi bất ngờ về nhà giữa trưa

Tâm sự Eva 2 giờ 46 phút trước
Về thăm nhà nghe lén đoạn đối thoại của bố mẹ, tôi khóc ròng rồi đưa ra quyết định gây sốc

Về thăm nhà nghe lén đoạn đối thoại của bố mẹ, tôi khóc ròng rồi đưa ra quyết định gây sốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với màn trình diễn độc đáo trên thảm đỏ

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với màn trình diễn độc đáo trên thảm đỏ

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Đi liên hoan về nửa đêm bắt gặp bóng người lù lù đứng trước mặt, tôi bật đèn lên thì chết đứng khi thấy mặt

Đi liên hoan về nửa đêm bắt gặp bóng người lù lù đứng trước mặt, tôi bật đèn lên thì chết đứng khi thấy mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Cô gái gây sốt tại concert F4 vì có ngoại hình giống cố diễn viên Từ Hy Viên

Cô gái gây sốt tại concert F4 vì có ngoại hình giống cố diễn viên Từ Hy Viên

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 24/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Bảy 24/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, may mắn ngập tràn, viên mãn như ý

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, may mắn ngập tràn, viên mãn như ý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa nhìn thấy mặt con riêng của chồng và nhân tình, tôi sững sờ quay lưng buông bỏ mọi oán hận

Vừa nhìn thấy mặt con riêng của chồng và nhân tình, tôi sững sờ quay lưng buông bỏ mọi oán hận

Đi liên hoan về nửa đêm bắt gặp bóng người lù lù đứng trước mặt, tôi bật đèn lên thì chết đứng khi thấy mặt

Đi liên hoan về nửa đêm bắt gặp bóng người lù lù đứng trước mặt, tôi bật đèn lên thì chết đứng khi thấy mặt

Bất ngờ bị chồng ép ly hôn, người vợ chết đứng trước dòng tin nhắn 5 từ gửi đến lúc nửa đêm

Bất ngờ bị chồng ép ly hôn, người vợ chết đứng trước dòng tin nhắn 5 từ gửi đến lúc nửa đêm

Ham ngủ quên nấu cơm, dâu trẻ bị mẹ chồng trả thẳng về ngoại kèm lời nhắn cay đắng

Ham ngủ quên nấu cơm, dâu trẻ bị mẹ chồng trả thẳng về ngoại kèm lời nhắn cay đắng

Thấy chồng lưu tên mình là "con đỉa", vợ lập kế hoạch trả đũa sâu cay

Thấy chồng lưu tên mình là "con đỉa", vợ lập kế hoạch trả đũa sâu cay

Sự thật đằng sau hành trình tìm con vô vọng và tờ giấy giấu kín trong túi áo người chồng

Sự thật đằng sau hành trình tìm con vô vọng và tờ giấy giấu kín trong túi áo người chồng