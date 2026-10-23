Hở ra là đòi 'trả về nơi sản xuất', con rể dính ngay đòn chí mạng của bố vợ làm mất cả chì lẫn chài

Tâm sự Eva 23/10/2026 21:00

Tôi biết sai nên cố giải thích và xin lỗi để tôi nấu một loáng là xong. Dù gì thì đồ ăn tôi đã mua sẵn để trong tủ lạnh từ hồi sáng rồi. Nhưng anh ta không chịu. Mặt đằng đằng sát khí lấy điện thoại gọi cho bố tôi nói rất to, xong đi lên phòng làm việc, không thèm đếm xỉa đến tôi.

Tôi sinh con thì ở hẳn ở nhà chăm sóc con cái. Ban đầu tôi cũng không muốn ở nhà nhưng chồng cứ nói mãi. Phải đặt con cái lên hàng đầu. Chờ khi nào con lớn đi học mẫu giáo thì đi làm lại. Chứ bây giờ ông bà nội ngoại đều không thể nhờ mãi được. Thỉnh thoảng bà mới chạy qua chạy lại đỡ đần. Tôi mà đi làm thì phải thuê osin. Mà chồng tôi lại không thích giao con cho người lạ. Bao nhiêu cảnh sờ sờ trước mắt, quay cả video trên mạng về chuyện osin đánh trẻ khi chủ đi vắng đấy thôi. Tôi suy nghĩ mãi rồi cũng quyết định tạm thôi việc ở nhà trông con.

Ban đầu thì cũng tạm ổn. Nhưng được vài tháng thái độ chồng tôi khác hẳn. Anh đi về hay quát tháo vợ vô cớ. Có khi chỉ một việc nhỏ như tôi quên chưa ủi cho anh cái áo sơ mi anh cũng hét toáng lên. Anh chê tôi là đoảng, là lười, là không chu đáo... Có mỗi việc ở nhà chăm con với làm việc nhà mà cũng làm không xong. Tôi tức lên có nói lại mấy câu anh ta liền đe dọa đuổi tôi về ngoại cho trắng mắt ra. Tôi thấy mình đã nghỉ việc, với lại con còn nhỏ nên cố nhịn cho êm. 

Anh ta từ đợt đó càng được thể. Cứ cãi nhau là lại đe dọa gọi về cho bố tôi. Tôi thách thì anh ta làm thật. Tôi sợ xanh mặt không dám ho he nữa. Nhưng anh ta thấy tôi sợ bắt thóp được lại càng làm quá. Cứ hễ cãi nhau là lại gọi điện cho bố mẹ tôi.

Hở ra là đòi 'trả về nơi sản xuất', con rể dính ngay đòn chí mạng của bố vợ làm mất cả chì lẫn chài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một lần tôi ru con ngủ rồi ngủ quên mất chưa kịp nấu cơm tối. Anh ta đi về nhà vào bếp thấy cơm nước chưa xong liền đập vỡ toang cái nồi cơm điện khiến hai mẹ con tôi giật nảy mình tỉnh dậy. Vừa thấy tôi anh ta đã mắng xối xả “Cô cút về nhà cô cho tôi! Ở nhà cả ngày mà có bữa cơm cho chồng cũng không chịu nấu.”

Tôi biết sai nên cố giải thích và xin lỗi để tôi nấu một loáng là xong. Dù gì thì đồ ăn tôi đã mua sẵn để trong tủ lạnh từ hồi sáng rồi. Nhưng anh ta không chịu. Mặt đằng đằng sát khí lấy điện thoại gọi cho bố tôi nói rất to, xong đi lên phòng làm việc, không thèm đếm xỉa đến tôi.

Tôi sợ hãi, lật đật xuống bếp vừa dỗ con vừa nấu nướng. Được năm phút thì có tiếng còi xe ô tô từ ngoài cổng. Sau đó có tiếng nói của bố tôi gọi vào: “Con Quỳnh đâu, thu dọn đồ đạc rồi bế thằng Bin ra đây!”.

Tôi mở to mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chồng tôi nghe thấy tiếng bố tôi nói thế liền chạy ra mở cổng. Bố tôi vừa trông thấy thằng con rể quý hóa liền chỉ thẳng mặt nói: “Tôi gả con cho anh có bố mẹ anh đến hỏi cưới đàng hoàng. Nó không phải là đứa đầu đường xó chợ hay món hàng anh mua về mà thích thì anh đuổi. Bây giờ tôi sẽ mang con gái và cháu tôi về theo đúng ý anh.”

Nói xong quay lại ra lệnh cho tôi bế cháu và đi theo ông. Tôi thấy bố tôi không giống như nói đùa nên răm rắp nghe theo, đi vào nhà thu dọn ít đồ đạc rồi bế con theo ông ngoại.

Chồng tôi rối rít chạy theo xin lỗi nhưng ông không thèm quay lại. Chiếc dần xe chuyển bánh. Chồng tôi đứng thần ra như trời chồng. Chắc anh ta cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày bố vợ lại hành động mạnh tay như vậy.

Phản ứng của mẹ chồng khi thấy dâu trẻ đập nát 10 mâm bát dĩa rồi cất lời giải thích

Phản ứng của mẹ chồng khi thấy dâu trẻ đập nát 10 mâm bát dĩa rồi cất lời giải thích

Vợ chồng em kết hôn vì có con ngoài ý muốn. Khi biết em đã có thai, bên nhà chồng không mặn mà gì cả, thậm chí còn ra điều kiện phải sống chung mới cho tổ chức đám cưới. Lúc ấy em nghĩ mình sai nên vẫn nhẫn nhịn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Về thăm nhà nghe lén đoạn đối thoại của bố mẹ, tôi khóc ròng rồi đưa ra quyết định gây sốc

Về thăm nhà nghe lén đoạn đối thoại của bố mẹ, tôi khóc ròng rồi đưa ra quyết định gây sốc

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với màn trình diễn độc đáo trên thảm đỏ

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với màn trình diễn độc đáo trên thảm đỏ

Sao quốc tế 54 phút trước
Đi liên hoan về nửa đêm bắt gặp bóng người lù lù đứng trước mặt, tôi bật đèn lên thì chết đứng khi thấy mặt

Đi liên hoan về nửa đêm bắt gặp bóng người lù lù đứng trước mặt, tôi bật đèn lên thì chết đứng khi thấy mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Cô gái gây sốt tại concert F4 vì có ngoại hình giống cố diễn viên Từ Hy Viên

Cô gái gây sốt tại concert F4 vì có ngoại hình giống cố diễn viên Từ Hy Viên

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Giả Nãi Lượng đạt doanh số hơn 570 triệu NDT chỉ trong một ngày

Giả Nãi Lượng đạt doanh số hơn 570 triệu NDT chỉ trong một ngày

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Bạch Lộc đối mặt biến động lớn khi lượng người theo dõi sụt giảm chóng mặt

Bạch Lộc đối mặt biến động lớn khi lượng người theo dõi sụt giảm chóng mặt

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Đúng 9h45 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h45 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Bất ngờ bị chồng ép ly hôn, người vợ chết đứng trước dòng tin nhắn 5 từ gửi đến lúc nửa đêm

Bất ngờ bị chồng ép ly hôn, người vợ chết đứng trước dòng tin nhắn 5 từ gửi đến lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau nụ cười tủm tỉm của cô gái khi nghe bạn trai khai thật về kèo cá cược 3 triệu

Sự thật chấn động đằng sau nụ cười tủm tỉm của cô gái khi nghe bạn trai khai thật về kèo cá cược 3 triệu

Tâm sự tình yêu 1 giờ 39 phút trước
Hở ra là đòi "trả về nơi sản xuất", con rể dính ngay đòn chí mạng của bố vợ làm mất cả chì lẫn chài

Hở ra là đòi "trả về nơi sản xuất", con rể dính ngay đòn chí mạng của bố vợ làm mất cả chì lẫn chài

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 24/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Bảy 24/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 23/10/2026, 3 con giáp càng chăm chỉ càng phát đạt, HOAN HỶ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 23/10/2026, 3 con giáp càng chăm chỉ càng phát đạt, HOAN HỶ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau bi kịch đột quỵ của người chồng ngay khi cả hai vừa tính chuyện làm lại cuộc đời

Sự thật đằng sau bi kịch đột quỵ của người chồng ngay khi cả hai vừa tính chuyện làm lại cuộc đời

Đập tan tành 10 mâm bát ngày ra mắt, dâu trẻ tung câu nói chấn động làm mẹ chồng cứng họng

Đập tan tành 10 mâm bát ngày ra mắt, dâu trẻ tung câu nói chấn động làm mẹ chồng cứng họng

Cố chấp cãi lời gia đình để dọn sang ở cùng người yêu lớn tuổi, cô gái nhận về cái kết đắng

Cố chấp cãi lời gia đình để dọn sang ở cùng người yêu lớn tuổi, cô gái nhận về cái kết đắng

Lỡ hẹn hò trai trẻ kém tuổi, cô gái vỡ mộng vì bị bám riết không chịu buông

Lỡ hẹn hò trai trẻ kém tuổi, cô gái vỡ mộng vì bị bám riết không chịu buông

Sự thật đằng sau màn nghi vấn ngoại tình từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau màn nghi vấn ngoại tình từ mẹ chồng

Đang trò chuyện rôm rả, cô gái ngã ngửa khi mẹ anh thừa lúc con vắng mặt để xua đuổi

Đang trò chuyện rôm rả, cô gái ngã ngửa khi mẹ anh thừa lúc con vắng mặt để xua đuổi