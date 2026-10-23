Cô gái gây sốt tại concert F4 vì có ngoại hình giống cố diễn viên Từ Hy Viên

Sao quốc tế 23/10/2026 21:42

Tại concert của F4 ở Quảng Châu (Trung Quốc) mới đây, một cô gái bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô vén tóc, mỉm cười giữa giai điệu ca khúc “Mưa sao băng” lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều khán giả ngỡ ngàng trước góc nghiêng và thần thái của cô, cho rằng cô có nét tương đồng với cố diễn viên Từ Hy Viên (Đại S).

Tại concert của F4 ở Quảng Châu (Trung Quốc) mới đây, một cô gái bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô vén tóc, mỉm cười giữa giai điệu ca khúc “Mưa sao băng” lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều khán giả ngỡ ngàng trước góc nghiêng và thần thái của cô, cho rằng cô có nét tương đồng với cố diễn viên Từ Hy Viên (Đại S).

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận. Không ít người hâm mộ bày tỏ cảm giác như được nhìn thấy Sam Thái, nhân vật nổi tiếng do Từ Hy Viên thủ vai trong bộ phim thần tượng “Vườn sao băng”, trở lại sau nhiều năm.

F4 là nhóm nhạc nam Đài Loan (Trung Quốc), gồm Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Ngô Kiến Hào và Chu Hiếu Thiên. Nhóm được thành lập năm 2001, sau thành công của “Vườn sao băng” – bộ phim từng tạo nên cơn sốt trên khắp châu Á. Trong tác phẩm, bốn thành viên đảm nhận vai những chàng trai thuộc nhóm F4, trong khi Từ Hy Viên hóa thân thành Sam Thái, cô gái có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn.

Cô gái gây sốt tại concert F4 vì có ngoại hình giống cố diễn viên Từ Hy Viên - Ảnh 1

Bộ phim cùng những ca khúc nhạc phim, đặc biệt là “Mưa sao băng”, trở thành ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Vì vậy, sự xuất hiện của cô gái có nét giống Từ Hy Viên trong không gian âm nhạc gắn liền với “Vườn sao băng” càng khiến câu chuyện được chú ý.

Trước sự quan tâm bất ngờ, cô gái đến từ Quảng Châu đã lên tiếng chia sẻ về ngoại hình của mình. Cô khẳng định chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ và cũng không cố tình trang điểm để bắt chước nữ diễn viên. Theo lời cô, từ thời trung học, bạn bè đã nhiều lần nhận xét cô có nét giống Từ Hy Viên.

Cô cho biết những hình ảnh đang lan truyền được chụp bằng camera thông thường của điện thoại, không sử dụng bộ lọc. Sự tương đồng có thể trở nên rõ nét hơn trong một số góc quay và biểu cảm tình cờ tại buổi diễn.

Cô gái gây sốt tại concert F4 vì có ngoại hình giống cố diễn viên Từ Hy Viên - Ảnh 2

Cô gái cũng giải thích rằng những giọt nước mắt trong concert xuất phát từ cảm xúc thật. Khi “Mưa sao băng” vang lên, không khí buổi diễn khiến cô nhớ lại bộ phim gắn bó với tuổi trẻ, đặc biệt là nhân vật Đạo Minh Tự do Ngôn Thừa Húc thủ vai, từng là hình mẫu mà cô yêu thích.

Chính việc thường được nhận xét giống Từ Hy Viên đã khiến cô tìm xem “Vườn sao băng”, rồi dần dành tình cảm cho các nhân vật trong phim. Bởi vậy, khoảnh khắc nghe lại giai điệu quen thuộc tại concert F4 mang đến cho cô cảm giác như được trở về những năm tháng thanh xuân.

Câu chuyện không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình của cô gái mà còn khơi gợi nỗi nhớ Từ Hy Viên. Nữ diễn viên qua đời ngày 2.2.2025, ở tuổi 48, do viêm phổi liên quan đến cúm khi du lịch tại Nhật Bản. Hình ảnh Sam Thái cùng những ký ức mà cô để lại vẫn khiến nhiều khán giả xúc động mỗi khi nhắc đến “Vườn sao băng”.

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