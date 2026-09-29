Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 29/09/2026 14:58

Tiểu Nguyệt Nhi, 15 tuổi, gần đây xuất hiện cùng bố – doanh nhân Uông Tiểu Phi – trong chuyến đi chơi tại khu danh thắng Hoài Nhu, Bắc Kinh. Hình ảnh của cô bé nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Con gái Từ Hy Viên diện trang phục giản dị, để mái tóc đen dài xõa ngang vai. Ở tuổi 15, cô bé có chiều cao gần chạm cằm bố. Nhiều bình luận trên Weibo nhận xét Tiểu Nguyệt Nhi sở hữu những đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đường viền hàm mảnh và góc nghiêng gợi nhớ hình ảnh Từ Hy Viên thời trẻ.

So với những hình ảnh được ghi lại vào năm ngoái, diện mạo của Tiểu Nguyệt Nhi được nhận xét có nhiều thay đổi. Một số khán giả cho rằng cô bé ngày càng tự tin hơn trước ống kính. Nếu trước đây con gái Từ Hy Viên thường có dáng đứng hơi khom và biểu cảm rụt rè, hiện cô bé đã thoải mái, tự nhiên hơn khi xuất hiện cùng bố.

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ - Ảnh 1Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ - Ảnh 2

Trong chuyến đi, hai bố con cùng dùng bữa, trò chuyện và tận hưởng thời gian bên nhau. Kể từ khi Từ Hy Viên qua đời vào tháng 2/2025, Uông Tiểu Phi dành nhiều thời gian hơn cho hai con.

Giữa tháng 7, doanh nhân đưa các con đến Hong Kong chơi trong ba ngày. Hai anh em được bố đưa đi tham quan thủy cung, ngắm gấu trúc và dùng bữa tại một nhà hàng Pháp. Trong khoảng một năm qua, ba bố con cũng cùng nhau đến Vườn thú Trường Long ở Quảng Châu, Universal Studios Bắc Kinh và chèo thuyền tại Bích Đầm ở Đài Bắc.

Uông Tiểu Phi từng cho biết điều anh mong muốn nhất là các con có thể vui vẻ mỗi ngày. Theo Sinchew, hiện hai con của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên vẫn sống tại Đài Bắc. Doanh nhân được cho là có kế hoạch đưa các con về Bắc Kinh học sau khi hoàn thành bậc tiểu học.

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ - Ảnh 3

Uông Tiểu Phi hiện đã tái hôn với Mandy Mã Tiểu Mai. Cả hai đăng ký kết hôn năm 2024 và tổ chức đám cưới vào tháng 5/2025 tại Bắc Kinh. Mã Tiểu Mai được cho là có mối quan hệ tốt với các con riêng của chồng.

Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai doanh nhân Trương Lan, người sáng lập chuỗi nhà hàng South Beauty Group. Anh từng có khoảng 10 năm chung sống với Từ Hy Viên trước khi cả hai tuyên bố ly hôn vào cuối năm 2021. Hai con sau đó sống cùng mẹ tại Đài Bắc. Sau khi Từ Hy Viên qua đời, Uông Tiểu Phi trở thành người chăm sóc chính cho các con.

DJ Koo lên tiếng về khối tài sản của Từ Hy Viên, khẳng định không muốn tranh chấp

DJ Koo lên tiếng về khối tài sản của Từ Hy Viên, khẳng định không muốn tranh chấp

Sau nhiều tháng liên tục xuất hiện tin đồn liên quan đến việc phân chia tài sản của cố diễn viên Từ Hy Viên (Đại S), một người bạn thân lâu năm của Koo Jun Yup (DJ Koo) đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ những thông tin cho rằng nam ca sĩ đang xảy ra tranh chấp thừa kế hoặc mâu thuẫn với gia đình vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

DJ Koo lên tiếng về khối tài sản của Từ Hy Viên, khẳng định không muốn tranh chấp

DJ Koo lên tiếng về khối tài sản của Từ Hy Viên, khẳng định không muốn tranh chấp

Ồn ào hậu sự Từ Hy Viên: Thực hư chuyện em gái không giám hộ hai con?

Ồn ào hậu sự Từ Hy Viên: Thực hư chuyện em gái không giám hộ hai con?

Cộng đồng mạng tranh cãi khi DJ Koo liên tục kể về Từ Hy Viên

Cộng đồng mạng tranh cãi khi DJ Koo liên tục kể về Từ Hy Viên

Chồng cũ Từ Hy Viên bác bỏ tin đồn là kẻ tệ bạc, tuyên bố từng cứu vợ cũ nhiều lần

Chồng cũ Từ Hy Viên bác bỏ tin đồn là kẻ tệ bạc, tuyên bố từng cứu vợ cũ nhiều lần

Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang

Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang

Biệt thự của Từ Hy Viên vướng nguy cơ bị tịch thu do vấn đề tài chính

Biệt thự của Từ Hy Viên vướng nguy cơ bị tịch thu do vấn đề tài chính

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 1 giờ 29 phút trước
Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

DJ Koo đến thăm mộ Từ Hy Viên, ngoại hình tiều tụy khiến công chúng quan tâm

DJ Koo đến thăm mộ Từ Hy Viên, ngoại hình tiều tụy khiến công chúng quan tâm