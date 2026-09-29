Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

So với những hình ảnh được ghi lại vào năm ngoái, diện mạo của Tiểu Nguyệt Nhi được nhận xét có nhiều thay đổi. Một số khán giả cho rằng cô bé ngày càng tự tin hơn trước ống kính. Nếu trước đây con gái Từ Hy Viên thường có dáng đứng hơi khom và biểu cảm rụt rè, hiện cô bé đã thoải mái, tự nhiên hơn khi xuất hiện cùng bố.

Con gái Từ Hy Viên diện trang phục giản dị, để mái tóc đen dài xõa ngang vai. Ở tuổi 15, cô bé có chiều cao gần chạm cằm bố. Nhiều bình luận trên Weibo nhận xét Tiểu Nguyệt Nhi sở hữu những đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đường viền hàm mảnh và góc nghiêng gợi nhớ hình ảnh Từ Hy Viên thời trẻ.

Trong chuyến đi, hai bố con cùng dùng bữa, trò chuyện và tận hưởng thời gian bên nhau. Kể từ khi Từ Hy Viên qua đời vào tháng 2/2025, Uông Tiểu Phi dành nhiều thời gian hơn cho hai con.

Giữa tháng 7, doanh nhân đưa các con đến Hong Kong chơi trong ba ngày. Hai anh em được bố đưa đi tham quan thủy cung, ngắm gấu trúc và dùng bữa tại một nhà hàng Pháp. Trong khoảng một năm qua, ba bố con cũng cùng nhau đến Vườn thú Trường Long ở Quảng Châu, Universal Studios Bắc Kinh và chèo thuyền tại Bích Đầm ở Đài Bắc.

Uông Tiểu Phi từng cho biết điều anh mong muốn nhất là các con có thể vui vẻ mỗi ngày. Theo Sinchew, hiện hai con của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên vẫn sống tại Đài Bắc. Doanh nhân được cho là có kế hoạch đưa các con về Bắc Kinh học sau khi hoàn thành bậc tiểu học.

Uông Tiểu Phi hiện đã tái hôn với Mandy Mã Tiểu Mai. Cả hai đăng ký kết hôn năm 2024 và tổ chức đám cưới vào tháng 5/2025 tại Bắc Kinh. Mã Tiểu Mai được cho là có mối quan hệ tốt với các con riêng của chồng.

Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai doanh nhân Trương Lan, người sáng lập chuỗi nhà hàng South Beauty Group. Anh từng có khoảng 10 năm chung sống với Từ Hy Viên trước khi cả hai tuyên bố ly hôn vào cuối năm 2021. Hai con sau đó sống cùng mẹ tại Đài Bắc. Sau khi Từ Hy Viên qua đời, Uông Tiểu Phi trở thành người chăm sóc chính cho các con.