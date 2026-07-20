Ồn ào hậu sự Từ Hy Viên: Thực hư chuyện em gái không giám hộ hai con?

Sao quốc tế 20/07/2026 11:27

Trước làn sóng tin đồn lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc về gia đình cố diễn viên Từ Hy Viên, em gái cô là Từ Hy Đệ đã chính thức lên tiếng phủ nhận nhiều thông tin sai sự thật, đặc biệt là những đồn đoán liên quan đến quyền giám hộ hai con của chị gái và cách gia đình đối xử với các cháu.

Theo ETtoday, nhiều bài đăng gần đây cho rằng Từ Hy Đệ từ chối làm người đồng giám hộ cho hai con của Từ Hy Viên sau khi nữ diễn viên qua đời. Một số tài khoản còn cáo buộc gia đình họ Từ thờ ơ với hai đứa trẻ, không chăm sóc chu đáo và thậm chí không mời các bé tham dự lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm mẹ. Hiện hai con của Từ Hy Viên đang sinh sống cùng cha ruột là Uông Tiểu Phi.

Đối diện những đồn đoán ngày càng lan rộng, Từ Hy Đệ khẳng định trên truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) rằng cô chưa từng được đề nghị đảm nhận vai trò đồng giám hộ. Nữ MC cho biết: "Ngay từ đầu, chưa ai từng nói với tôi về việc trở thành người đồng giám hộ. Về mặt pháp lý, tôi cũng không thể đảm nhiệm vai trò này".

Ồn ào hậu sự Từ Hy Viên: Thực hư chuyện em gái không giám hộ hai con? - Ảnh 1

Theo Từ Hy Đệ, khi cha ruột của các bé vẫn còn đầy đủ quyền và trách nhiệm làm cha, cô với tư cách là dì không thể trở thành người giám hộ hợp pháp. Vì vậy, những thông tin cho rằng cô từ chối nhận trách nhiệm đều hoàn toàn không đúng sự thật.

Em gái Từ Hy Viên cũng bác bỏ tin đồn gia đình cố tình không cho hai cháu tham dự lễ khánh thành tượng tưởng niệm mẹ. Cô cho biết trước khi sự kiện diễn ra, gia đình đã hỏi ý kiến các bé và tôn trọng mong muốn cũng như hoàn cảnh của các cháu để đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tham dự hay không.

Bên cạnh đó, Từ Hy Đệ nhấn mạnh cả gia đình luôn yêu thương và quan tâm đến hai đứa trẻ. Cô cho biết mọi người lựa chọn im lặng trước nhiều tin đồn vì không muốn nỗi đau mất người thân tiếp tục bị mang ra bàn tán. Tuy nhiên, khi những thông tin sai lệch ngày càng lan rộng, cô buộc phải lên tiếng để tránh dư luận hiểu lầm.

"Im lặng không có nghĩa là chúng tôi thừa nhận những tin đồn đó. Gia đình vẫn đang đau buồn và thật đau lòng khi phải chứng kiến quá nhiều thông tin sai lệch xuất hiện", Từ Hy Đệ chia sẻ.

Ồn ào hậu sự Từ Hy Viên: Thực hư chuyện em gái không giám hộ hai con? - Ảnh 2

Liên quan đến những đồn đoán về tranh chấp tài sản của Từ Hy Viên, em gái nữ diễn viên khẳng định việc phân chia thừa kế sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật và không nên trở thành đề tài để dư luận suy diễn.

Sau hơn một năm kể từ khi Từ Hy Viên qua đời, những câu chuyện xoay quanh quyền thừa kế, việc nuôi dưỡng hai con và các tin đồn liên quan đến gia đình nữ diễn viên vẫn liên tục thu hút sự chú ý của công chúng. Gần đây còn xuất hiện thông tin cho rằng chồng của cố diễn viên là Koo Jun Yup muốn khởi kiện để đòi lại phần tài sản từng từ bỏ, trong khi mẹ ruột Từ Hy Viên được cho là gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, nhiều vấn đề vẫn chưa được các bên xác nhận chính thức.

Chi tiết về 'di chúc điện thoại' của Từ Hy Viên thu hút sự quan tâm

Chi tiết về 'di chúc điện thoại' của Từ Hy Viên thu hút sự quan tâm

Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) gần đây lan truyền thông tin về một bản ghi chú được cho là "di chúc điện thoại" của cố diễn viên Từ Hy Viên.

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