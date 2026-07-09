Biệt thự của Từ Hy Viên vướng nguy cơ bị tịch thu do vấn đề tài chính

Sao quốc tế 09/07/2026 11:33

Trước khi qua đời, Từ Hy Viên có chưa đến 2 triệu Đài tệ tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Do đó, nữ diễn viên không thể trả nợ thế chấp cho căn hộ sang trọng của cô ở Đài Bắc.

Nhiều tháng sau khi Từ Hy Viên qua đời, những vấn đề liên quan đến khối tài sản của nữ diễn viên vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo Mirror Media, trước khi mất, ngôi sao đình đám chỉ còn chưa đến 2 triệu Đài tệ trong tài khoản ngân hàng. Khoản tiền này được cho là không đủ để tiếp tục thanh toán khoản vay thế chấp cho căn biệt thự sang trọng tại Đài Bắc, khiến bất động sản đứng trước nguy cơ bị ngân hàng tịch thu hoặc xử lý để thu hồi nợ.

Nguồn tin cũng cho biết gia đình của Từ Hy Viên bị cho là khá thờ ơ trong việc chăm lo cho hai con của nữ diễn viên sau khi cô qua đời.

Biệt thự của Từ Hy Viên vướng nguy cơ bị tịch thu do vấn đề tài chính - Ảnh 1

Trước những thông tin trên, mẹ của Từ Hy Viên bày tỏ sự bất lực. Chia sẻ với China Times, bà cho biết bản thân không còn tài sản thừa kế và gần như đã cạn kiệt về tài chính. "Có lẽ lần sau gặp lại, tôi sẽ phải ngủ ngoài đường", bà nói. Mẹ nữ diễn viên cũng cho biết mình đang đối mặt với nguy cơ phải rời khỏi căn nhà mà con gái đã mua bằng tiền tích góp từ nhiều năm lao động nghệ thuật.

Theo lời bà, căn biệt thự được Từ Hy Viên mua trước khi kết hôn với mục đích dành tặng mẹ. Tuy nhiên, nữ diễn viên qua đời khi chưa kịp hoàn tất thủ tục sang tên, vì vậy bà không phải là người thừa kế hợp pháp. Do không có quyền thừa kế, bà cũng không được tham gia các cuộc họp giữa luật sư và những người liên quan nên không nắm rõ quá trình xử lý tài sản.

Biệt thự của Từ Hy Viên vướng nguy cơ bị tịch thu do vấn đề tài chính - Ảnh 2

Trước khi qua đời, Từ Hy Viên sở hữu nhiều bất động sản giá trị, trong đó căn biệt thự tại Đài Bắc mỗi tháng phải thanh toán khoảng 1 triệu Đài tệ tiền thế chấp. Theo quy định thừa kế của Đài Loan, tài sản của nữ diễn viên được chia cho chồng là DJ Koo Jun Yup và hai con với chồng cũ Uông Tiểu Phi.

Tuy nhiên, DJ Koo đã từ bỏ quyền thừa kế, còn Uông Tiểu Phi từng cho biết sẽ tiếp tục thanh toán khoản vay vì tài sản cuối cùng thuộc về các con. Dù vậy, truyền thông Trung Quốc gần đây đưa tin anh đang tìm người mua căn biệt thự. Nếu việc chuyển nhượng không thành công, bất động sản có thể bị đưa ra đấu giá để thanh toán khoản nợ với ngân hàng.

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