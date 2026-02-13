Rộ tin chồng Từ Hy Viên nộp đơn đòi quyền thừa kế tài sản của người vợ quá cố

Sao quốc tế 13/02/2026 14:45

Những ngày qua, truyền thông Đài Loan đồng loạt đưa tin xoay quanh nghi vấn ca sĩ Koo Jun Yup (DJ Koo) vướng vào tranh chấp thừa kế sau sự ra đi của vợ anh là Từ Hy Viên. Tuy nhiên, gia đình nữ diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ, khẳng định đây là thông tin sai lệch, mang động cơ ác ý.

Gần đây, một số nguồn tin địa phương cho rằng DJ Koo đang chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý liên quan đến khối tài sản của Từ Hy Viên, thậm chí ám chỉ mối quan hệ giữa anh và gia đình vợ không còn êm ấm như công chúng vẫn thấy. Những đồn đoán này lập tức gây xôn xao dư luận, bởi trước đó, DJ Koo và gia đình vợ quá cố luôn thể hiện sự gắn bó, tôn trọng lẫn nhau.

Trước làn sóng tin đồn, mẹ ruột của Từ Hy Viên đã trực tiếp phủ nhận. Bà khẳng định không chấp nhận những thông tin thất thiệt và bày tỏ thái độ dứt khoát trước việc kiện tụng. “Tôi rất ghét những vụ kiện tụng lãng phí tiền bạc và nhân lực. Tôi từ chối”, bà nói. 

Rộ tin chồng Từ Hy Viên nộp đơn đòi quyền thừa kế tài sản của người vợ quá cố - Ảnh 1

Mẹ của nữ diễn viên cũng nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết với con rể, chia sẻ: “Tôi gọi Koo Jun Yup là con trai. Cậu ấy yêu con gái tôi sâu sắc, tôn trọng tôi, và tôi cũng yêu thương cậu ấy như vậy”.

Không chỉ mẹ ruột, em gái của Từ Hy Viên là MC Từ Hy Đệ cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước những thông tin lan truyền. Thông qua quản lý, cô cho biết những người tung tin có “động cơ vô cùng không trong sáng và đáng khinh”. 

Cô khẳng định DJ Koo chính là người đã mang đến cho chị gái mình tình yêu thuần khiết và hạnh phúc đích thực. “Anh ấy là người nhà của chúng tôi. Gia đình sẽ bảo vệ anh ấy, chứ không bao giờ làm tổn thương”, Từ Hy Đệ nhấn mạnh.

Rộ tin chồng Từ Hy Viên nộp đơn đòi quyền thừa kế tài sản của người vợ quá cố - Ảnh 2

Theo các báo cáo tại Đài Loan, khối tài sản mà Từ Hy Viên để lại được ước tính khoảng 19,64 triệu USD (hơn 500 tỷ đồng). Căn cứ theo luật pháp Đài Loan, tài sản thừa kế sẽ được chia đều thành 3 phần, dành cho DJ Koo và 2 con chưa đủ tuổi vị thành niên của nữ diễn viên. 

Trước đó, vào tháng 2 năm ngoái, DJ Koo từng công khai tuyên bố toàn bộ tài sản đều là thành quả từ mồ hôi, công sức của Từ Hy Viên. Anh cho biết sẽ trao toàn quyền quản lý phần thừa kế của mình cho mẹ vợ.

Nam ca sĩ cũng khẳng định đã làm việc với luật sư để đảm bảo quyền lợi của 2 con riêng của Từ Hy Viên, nhằm bảo vệ tài sản của các con cho đến khi trưởng thành và tránh mọi sự can thiệp từ bên ngoài.

Rộ tin chồng Từ Hy Viên nộp đơn đòi quyền thừa kế tài sản của người vợ quá cố - Ảnh 3

DJ Koo và Từ Hy Viên từng hẹn hò từ cuối những năm 1990 nhưng chia tay. Sau hơn 20 năm xa cách, cả hai bất ngờ tái hợp và kết hôn vào năm 2022, trở thành câu chuyện tình gây xúc động trong giới giải trí châu Á. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi khi nữ diễn viên Vườn Sao Băng qua đời vào tháng 2 /2025 vì biến chứng viêm phổi sau khi mắc cúm trong chuyến du lịch Nhật Bản.

Sau sự ra đi của vợ, DJ Koo được cho là thường xuyên đến Nghĩa trang Kim Bảo Sơn để tưởng niệm. Ngày 3/2 vừa qua, tròn một năm ngày mất của vợ, anh đã tổ chức lễ khánh thành tượng tưởng niệm do chính tay mình thiết kế. Trên Instagram cá nhân, DJ Koo đăng tải dòng chia sẻ đầy xúc động, bày tỏ nỗi nhớ và tình yêu sâu đậm dành cho người vợ quá cố, khiến nhiều khán giả không khỏi nghẹn ngào.

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Mới đây, loạt hình Từ Hy Viên vào danh sách chủ đề được xem nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo, thu hút hàng chục nghìn bình luận.

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