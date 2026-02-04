Cái chết của Từ Hy Viên được làm rõ: Tử vong do ngừng tim đột ngột

Sao quốc tế 04/02/2026 14:50

Mới đây, chương trình giải trí Hàn Quốc tưởng niệm Đại S (Từ Hy Viên) lên sóng đã tiết lộ nguyên nhân thực sự dẫn đến sự ra đi của nữ diễn viên là do ngừng tim đột ngột.

Mới đây, chương trình giải trí Hàn Quốc tưởng niệm Đại S (Từ Hy Viên) lên sóng đã tiết lộ nguyên nhân thực sự dẫn đến sự ra đi của nữ diễn viên là do ngừng tim đột ngột.

Trong chương trình mang tên “Bí mật sinh lão bệnh tử của người nổi tiếng”, chồng cô - Koo Jun Yup - không trực tiếp xuất hiện, nhưng câu chuyện được các MC thuật lại với sự đồng ý của anh.

Theo nội dung chương trình, Từ Hy Viên nhiễm cúm A (H1N1) sau khi tắm suối nước nóng. Bệnh tình của cô nhanh chóng trở nặng và gây biến chứng tim mạch. Khi tình trạng sức khỏe của Từ Hy Viên chuyển biến nghiêm trọng, gia đình từng cân nhắc đưa cô đến bệnh viện lớn. Tuy nhiên, nữ diễn viên bày tỏ mong muốn được về nhà nghỉ ngơi.

Cái chết của Từ Hy Viên được làm rõ: Tử vong do ngừng tim đột ngột - Ảnh 1

Gia đình sau đó đặt vé máy bay để đưa cô trở về Đài Loan (Trung Quốc), song trên đường ra sân bay, Từ Hy Viên bất ngờ ngừng tim. Gia đình lập tức đưa cô đến bệnh viện gần đó cấp cứu suốt 14 tiếng, nhưng không thể cứu sống nữ diễn viên.

Đêm trước đó, Từ Hy Viên vẫn vui vẻ nhảy múa bên gia đình. Nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, cô gục xuống cho đến khi qua đời. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến những người có mặt không kịp trở tay và rơi vào bàng hoàng.

Thực tế, sức khỏe của Từ Hy Viên đã suy yếu từ nhiều năm trước. Nữ diễn viên từng trải qua tiền sản giật và xuất huyết sau sinh, khiến hệ miễn dịch dễ tổn thương. Khi nhiễm cúm A trên nền phổi yếu, cơ thể cô không đủ sức cầm cự để chờ ngày trở về quê nhà điều trị.

Cái chết của Từ Hy Viên được làm rõ: Tử vong do ngừng tim đột ngột - Ảnh 2

Cô qua đời khi có mẹ ruột, chồng (DJ Koo), hai con và vợ chồng em gái túc trực. Một ngày trước, DJ Koo vẫn hạnh phúc bên vợ. Chưa đầy 24 tiếng sau, anh chứng kiến Từ Hy Viên nằm cô độc trên giường bệnh và hơi thở yếu dần.

Từ Hy Viên là nữ diễn viên, ca sĩ và MC nổi tiếng của Đài Loan, sinh năm 1976. Cô được biết đến rộng rãi khắp châu Á qua vai Sam Thái trong bộ phim truyền hình kinh điển Vườn sao băng (2001), trở thành biểu tượng thanh xuân của cả một thế hệ khán giả. Bên cạnh diễn xuất, Từ Hy Viên còn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực âm nhạc và truyền hình cùng em gái Từ Hy Đệ trong nhóm ASOS.

Từ Hy Viên lần đầu kết hôn với Uông Tiểu Phi vào năm 2011. 10 năm sau, nữ diễn viên ly hôn trong ồn ào, đặc biệt trong vụ tranh chấp tài sản. Năm 2021, Từ Hy Viên tái hôn với DJ Koo.

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Ngày 4/1, một người dùng Weibo cho biết đã gặp DJ Koo tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn ở Đài Bắc, nơi vợ anh yên nghỉ.

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