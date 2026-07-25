DJ Koo lên tiếng về khối tài sản của Từ Hy Viên, khẳng định không muốn tranh chấp

Sao quốc tế 25/07/2026 12:45

Sau nhiều tháng liên tục xuất hiện tin đồn liên quan đến việc phân chia tài sản của cố diễn viên Từ Hy Viên (Đại S), một người bạn thân lâu năm của Koo Jun Yup (DJ Koo) đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ những thông tin cho rằng nam ca sĩ đang xảy ra tranh chấp thừa kế hoặc mâu thuẫn với gia đình vợ.

Sau nhiều tháng liên tục xuất hiện tin đồn liên quan đến việc phân chia tài sản của cố diễn viên Từ Hy Viên (Đại S), một người bạn thân lâu năm của Koo Jun Yup (DJ Koo) đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ những thông tin cho rằng nam ca sĩ đang xảy ra tranh chấp thừa kế hoặc mâu thuẫn với gia đình vợ.

Theo người bạn này, những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn không phản ánh đúng sự thật. Nguồn tin khẳng định Koo Jun Yup hiện không quan tâm đến các vấn đề liên quan đến tài sản hay thủ tục pháp lý, đồng thời cũng không có ý định lên tiếng đáp trả những thông tin thất thiệt.

"Koo Jun Yup không bận tâm đến những lời đồn. Điều quan trọng nhất với anh ấy lúc này vẫn luôn là Từ Hy Viên. Ngoài điều đó ra, anh ấy không còn để tâm đến bất cứ chuyện gì khác", người bạn chia sẻ.

DJ Koo lên tiếng về khối tài sản của Từ Hy Viên, khẳng định không muốn tranh chấp - Ảnh 1

Nguồn tin cũng phủ nhận thông tin cho rằng DJ Koo có mâu thuẫn với gia đình vợ sau khi nữ diễn viên qua đời. Theo lời người này, mối quan hệ giữa nam ca sĩ và gia đình Từ Hy Viên vẫn rất tốt đẹp. Thậm chí, mẹ của cố diễn viên vẫn luôn quan tâm, chăm sóc con rể và thường xuyên tự tay chuẩn bị bữa ăn cho anh.

Trước đó, truyền thông Đài Loan từng đưa tin Koo Jun Yup sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến khối tài sản của Từ Hy Viên nhằm bảo vệ quyền lợi cho hai con riêng của nữ diễn viên. Thông tin này nhanh chóng làm dấy lên nhiều suy đoán rằng nam ca sĩ đã thay đổi lập trường so với tuyên bố trước đây.

Theo nhiều nguồn tin, khối tài sản Từ Hy Viên để lại có giá trị khoảng 120 tỷ won. Sau khi vợ qua đời, DJ Koo từng khẳng định sẽ từ bỏ phần tài sản mình được hưởng theo quy định và giao toàn quyền xử lý cho mẹ vợ. Tuy nhiên, những tin đồn gần đây cho rằng anh muốn giành quyền thừa kế đã khiến dư luận bàn tán, dù đến nay chưa có thông tin chính thức xác nhận.

DJ Koo lên tiếng về khối tài sản của Từ Hy Viên, khẳng định không muốn tranh chấp - Ảnh 2

Koo Jun Yup và Từ Hy Viên từng yêu nhau vào năm 1998 nhưng chia tay sau một thời gian. Sau cuộc hôn nhân với doanh nhân Uông Tiểu Phi kết thúc vào năm 2021, nữ diễn viên nối lại liên lạc với tình cũ. Cả hai tái hợp và đăng ký kết hôn vào năm 2022, chuyện tình của họ từng được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Tháng 2 năm ngoái, Từ Hy Viên qua đời vì viêm phổi trong chuyến du lịch tại Nhật Bản cùng gia đình. Kể từ đó, DJ Koo gần như rút khỏi làng giải trí, sống kín tiếng và thường xuyên đến nghĩa trang Kim Bảo Sơn để tưởng niệm người vợ quá cố. Những người thân cận cho biết anh vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất mát và chỉ mong cuộc sống của gia đình được yên bình trước những tin đồn kéo dài.

Ồn ào hậu sự Từ Hy Viên: Thực hư chuyện em gái không giám hộ hai con?

Ồn ào hậu sự Từ Hy Viên: Thực hư chuyện em gái không giám hộ hai con?

Trước làn sóng tin đồn lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc về gia đình cố diễn viên Từ Hy Viên, em gái cô là Từ Hy Đệ đã chính thức lên tiếng phủ nhận nhiều thông tin sai sự thật, đặc biệt là những đồn đoán liên quan đến quyền giám hộ hai con của chị gái và cách gia đình đối xử với các cháu.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Ồn ào hậu sự Từ Hy Viên: Thực hư chuyện em gái không giám hộ hai con?

Ồn ào hậu sự Từ Hy Viên: Thực hư chuyện em gái không giám hộ hai con?

Chi tiết về 'di chúc điện thoại' của Từ Hy Viên thu hút sự quan tâm

Chi tiết về 'di chúc điện thoại' của Từ Hy Viên thu hút sự quan tâm

Cộng đồng mạng tranh cãi khi DJ Koo liên tục kể về Từ Hy Viên

Cộng đồng mạng tranh cãi khi DJ Koo liên tục kể về Từ Hy Viên

Chồng cũ Từ Hy Viên bác bỏ tin đồn là kẻ tệ bạc, tuyên bố từng cứu vợ cũ nhiều lần

Chồng cũ Từ Hy Viên bác bỏ tin đồn là kẻ tệ bạc, tuyên bố từng cứu vợ cũ nhiều lần

Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang

Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang

Rộ tin chồng Từ Hy Viên nộp đơn đòi quyền thừa kế tài sản của người vợ quá cố

Rộ tin chồng Từ Hy Viên nộp đơn đòi quyền thừa kế tài sản của người vợ quá cố

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 2 giờ 25 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm