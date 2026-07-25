DJ Koo lên tiếng về khối tài sản của Từ Hy Viên, khẳng định không muốn tranh chấp

Theo người bạn này, những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn không phản ánh đúng sự thật. Nguồn tin khẳng định Koo Jun Yup hiện không quan tâm đến các vấn đề liên quan đến tài sản hay thủ tục pháp lý, đồng thời cũng không có ý định lên tiếng đáp trả những thông tin thất thiệt.

Sau nhiều tháng liên tục xuất hiện tin đồn liên quan đến việc phân chia tài sản của cố diễn viên Từ Hy Viên (Đại S), một người bạn thân lâu năm của Koo Jun Yup (DJ Koo) đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ những thông tin cho rằng nam ca sĩ đang xảy ra tranh chấp thừa kế hoặc mâu thuẫn với gia đình vợ.

"Koo Jun Yup không bận tâm đến những lời đồn. Điều quan trọng nhất với anh ấy lúc này vẫn luôn là Từ Hy Viên. Ngoài điều đó ra, anh ấy không còn để tâm đến bất cứ chuyện gì khác", người bạn chia sẻ.

Nguồn tin cũng phủ nhận thông tin cho rằng DJ Koo có mâu thuẫn với gia đình vợ sau khi nữ diễn viên qua đời. Theo lời người này, mối quan hệ giữa nam ca sĩ và gia đình Từ Hy Viên vẫn rất tốt đẹp. Thậm chí, mẹ của cố diễn viên vẫn luôn quan tâm, chăm sóc con rể và thường xuyên tự tay chuẩn bị bữa ăn cho anh.

Trước đó, truyền thông Đài Loan từng đưa tin Koo Jun Yup sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến khối tài sản của Từ Hy Viên nhằm bảo vệ quyền lợi cho hai con riêng của nữ diễn viên. Thông tin này nhanh chóng làm dấy lên nhiều suy đoán rằng nam ca sĩ đã thay đổi lập trường so với tuyên bố trước đây.

Theo nhiều nguồn tin, khối tài sản Từ Hy Viên để lại có giá trị khoảng 120 tỷ won. Sau khi vợ qua đời, DJ Koo từng khẳng định sẽ từ bỏ phần tài sản mình được hưởng theo quy định và giao toàn quyền xử lý cho mẹ vợ. Tuy nhiên, những tin đồn gần đây cho rằng anh muốn giành quyền thừa kế đã khiến dư luận bàn tán, dù đến nay chưa có thông tin chính thức xác nhận.

Koo Jun Yup và Từ Hy Viên từng yêu nhau vào năm 1998 nhưng chia tay sau một thời gian. Sau cuộc hôn nhân với doanh nhân Uông Tiểu Phi kết thúc vào năm 2021, nữ diễn viên nối lại liên lạc với tình cũ. Cả hai tái hợp và đăng ký kết hôn vào năm 2022, chuyện tình của họ từng được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Tháng 2 năm ngoái, Từ Hy Viên qua đời vì viêm phổi trong chuyến du lịch tại Nhật Bản cùng gia đình. Kể từ đó, DJ Koo gần như rút khỏi làng giải trí, sống kín tiếng và thường xuyên đến nghĩa trang Kim Bảo Sơn để tưởng niệm người vợ quá cố. Những người thân cận cho biết anh vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất mát và chỉ mong cuộc sống của gia đình được yên bình trước những tin đồn kéo dài.