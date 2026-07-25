Vừa rời Trục Ngọc, Khổng Tuyết Nhi lại đối mặt làn sóng tranh cãi

Sao quốc tế 25/07/2026 13:48

Ngày 23/7, bộ phim truyền hình Chiêu Dương Công Chúa chính thức lên sóng trên nền tảng trực tuyến. Tác phẩm có sự tham gia của Lý Hoành Nghị và Khổng Tuyết Nhi, lấy bối cảnh cổ trang hư cấu, xoay quanh cuộc đấu đá quyền lực trong triều đình.

Bộ phim cổ trang Chiêu Dương Công Chúa chính thức lên sóng từ ngày 23/7 với sự góp mặt của Lý Hoành Nghị và Khổng Tuyết Nhi. Ngay sau khi phát sóng những tập đầu, tác phẩm nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội vì nội dung gây nhiều ý kiến trái chiều.

Vừa rời Trục Ngọc, Khổng Tuyết Nhi lại đối mặt làn sóng tranh cãi - Ảnh 1

Lấy bối cảnh triều đình với các cuộc đấu đá quyền lực, phim được kỳ vọng mang đến những màn đấu trí hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng kịch bản triển khai khá đơn giản, thiếu chiều sâu. Theo đánh giá từ truyền thông Trung Quốc, các tình tiết quyền mưu được xây dựng còn hời hợt, thậm chí bị ví như "trò chơi trẻ con" khi chưa thể hiện được sự phức tạp của cuộc chiến chính trị trong hoàng cung.

Một trong những chi tiết gây tranh cãi là màn đối đầu giữa phe Thái tử và Chiêu Dương Công chúa liên quan đến kỳ thi tuyển chọn nhân tài. Phim xây dựng mâu thuẫn xoay quanh việc Thái tử tìm cách ngăn các sĩ tử xuất thân nghèo được Hoàng đế trọng dụng, trong khi Chiêu Dương Công chúa âm thầm giúp họ. Không ít khán giả nhận xét cách giải quyết vấn đề quá đơn giản, thiếu tính thuyết phục nếu đặt trong bối cảnh lịch sử và cơ chế khoa cử thời phong kiến.

Vừa rời Trục Ngọc, Khổng Tuyết Nhi lại đối mặt làn sóng tranh cãi - Ảnh 2

Bên cạnh đó, việc một công chúa có thể dễ dàng can thiệp vào những vấn đề quan trọng trong triều cũng bị cho là chưa hợp lý. Nhiều ý kiến cho rằng các màn đấu trí chủ yếu đóng vai trò làm nền cho chuyện tình giữa hai nhân vật chính, thay vì trở thành điểm nhấn của bộ phim như những gì khâu quảng bá từng giới thiệu.

Dù vậy, Chiêu Dương Công Chúa vẫn nhận được nhiều lời khen về phần hình ảnh. Phục trang, bối cảnh và góc quay được đầu tư công phu, mang màu sắc cổ trang thần tượng đẹp mắt. Khán giả kỳ vọng khi câu chuyện bước vào giai đoạn cao trào, bộ phim sẽ cải thiện nhịp kể và mang đến những diễn biến thuyết phục hơn để đáp lại sự mong đợi của người xem.

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