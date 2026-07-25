Hầu Minh Hạo giữ sức nóng sau Tước Cốt với 4 dự án chờ lên sóng

Sao quốc tế 25/07/2026 00:09

Thành công của Tước Cốt giúp Hầu Minh Hạo tiếp tục khẳng định sức hút trên màn ảnh Hoa ngữ. Không dừng lại ở bộ phim đang gây tiếng vang, nam diễn viên còn sở hữu tới bốn dự án đáng chú ý đang chờ lên sóng hoặc trong quá trình sản xuất, trải dài từ võ hiệp, tiên hiệp đến hiện đại.

Thành công của Tước Cốt giúp Hầu Minh Hạo tiếp tục khẳng định sức hút trên màn ảnh Hoa ngữ. Không dừng lại ở bộ phim đang gây tiếng vang, nam diễn viên còn sở hữu tới bốn dự án đáng chú ý đang chờ lên sóng hoặc trong quá trình sản xuất, trải dài từ võ hiệp, tiên hiệp đến hiện đại.

Đầu tiên là Bích Huyết Thiền, tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp trinh thám Thanh Thạch Ký. Bộ phim xoay quanh hành trình của ba hiệp khách có xuất thân và lập trường khác nhau nhưng buộc phải hợp tác để truy tìm bí mật trường sinh. Trong phim, Hầu Minh Hạo vào vai Dương Vô Gian, nhân vật mang nội tâm phức tạp, vừa chính vừa tà và sở hữu tài cải trang xuất chúng. Những đoạn trailer đầu tiên cho thấy màn thể hiện của nam diễn viên cùng dàn sao trẻ như Trương Văn Hân, Từ Chấn Hiên nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Hầu Minh Hạo giữ sức nóng sau Tước Cốt với 4 dự án chờ lên sóng - Ảnh 1

Được mong đợi nhất hiện nay là Trường Sinh Cốt, dự án tiên hiệp đánh dấu màn hợp tác đầu tiên giữa Hầu Minh Hạo và Ngu Thư Hân. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Thần Tiên Nhục, kể câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa yêu trai nghìn năm Hà Phán và đạo trưởng Dung Trần Tử. Trước khi bấm máy, dự án từng gây tranh cãi vì vấn đề phiên vị giữa hai diễn viên chính. Tuy nhiên, mọi ồn ào dần lắng xuống khi cả hai chính thức gia nhập đoàn phim. Đặc biệt, những hình ảnh hậu trường cảnh hôn đầu tiên của Hầu Minh Hạo và Ngu Thư Hân từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ càng thêm kỳ vọng vào phản ứng hóa học của cặp đôi.

Ngoài hai dự án mới, Hầu Minh Hạo còn có Lớp Học Đọc Sách, bộ phim hiện đại hoàn thành từ năm 2020 nhưng vẫn chưa được phát sóng. Tác phẩm đánh dấu màn kết hợp của anh với Tống Tổ Nhi, kể về chuyện tình giữa cô gái yêu sách và một nam thần học đường mắc chứng rối loạn đọc. Dù đã nhiều năm "nằm kho", bộ phim vẫn được khán giả chờ đợi nhờ đề tài thanh xuân lãng mạn và dàn diễn viên được đánh giá phù hợp với nguyên tác.

Hầu Minh Hạo giữ sức nóng sau Tước Cốt với 4 dự án chờ lên sóng - Ảnh 2

Một dự án khác cũng nhận được sự quan tâm là Hảo Nữ Vô Song, bộ phim Hầu Minh Hạo đóng cùng Bạch Lộc từ năm 2017. Tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện tình giữa Đường Tăng trước khi xuất gia và nữ vương Nữ Nhi Quốc. Sau nhiều năm không có lịch phát sóng, gần đây xuất hiện thông tin cho rằng bộ phim có thể ra mắt trong năm nay khi nền tảng Tencent cập nhật lại thông tin phát hành, dù phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức.

Với loạt dự án thuộc nhiều thể loại khác nhau, Hầu Minh Hạo được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút sau thành công của Tước Cốt. Đặc biệt, Trường Sinh Cốt cùng Ngu Thư Hân đang được xem là tác phẩm được người hâm mộ mong chờ nhất, hứa hẹn trở thành điểm nhấn tiếp theo trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Phim của Hầu Minh Hạo bị phản ứng vì Ngải Mễ chưa đủ tuổi đóng cảnh tình cảm

Phim của Hầu Minh Hạo bị phản ứng vì Ngải Mễ chưa đủ tuổi đóng cảnh tình cảm

Bộ phim cổ trang "Tước cốt" đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả Trung Quốc, song cũng vấp phải làn sóng tranh cãi liên quan đến nữ chính Amy (diễn viên Ngải Mễ).

Xem thêm
Từ khóa:   Hầu Minh Hạo sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phim của Hầu Minh Hạo bị phản ứng vì Ngải Mễ chưa đủ tuổi đóng cảnh tình cảm

Phim của Hầu Minh Hạo bị phản ứng vì Ngải Mễ chưa đủ tuổi đóng cảnh tình cảm

Sức hút của Ngu Thư Hân lấn át bạn diễn Hầu Minh Hạo

Sức hút của Ngu Thư Hân lấn át bạn diễn Hầu Minh Hạo

Ngỡ ngàng tiền thù lao của Cổ Lực Na Trát không bằng một nửa Hầu Minh Hạo

Ngỡ ngàng tiền thù lao của Cổ Lực Na Trát không bằng một nửa Hầu Minh Hạo

Sánh đôi cùng Hầu Minh Hạo, Đàm Tùng Vận chưa thể bùng nổ trong phim Tiêu Dao

Sánh đôi cùng Hầu Minh Hạo, Đàm Tùng Vận chưa thể bùng nổ trong phim Tiêu Dao

Hầu Minh Hạo hưởng lợi lớn sau khi phim 'Nhập thanh vân' kết thúc

Hầu Minh Hạo hưởng lợi lớn sau khi phim 'Nhập thanh vân' kết thúc

Hầu Minh Hạo gây ấn tượng mạnh trong 'Nhập thanh vân' vì điều này

Hầu Minh Hạo gây ấn tượng mạnh trong 'Nhập thanh vân' vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 2 giờ 25 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm