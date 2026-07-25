Hầu Minh Hạo giữ sức nóng sau Tước Cốt với 4 dự án chờ lên sóng

Sao quốc tế 25/07/2026 00:09

Thành công của Tước Cốt giúp Hầu Minh Hạo tiếp tục khẳng định sức hút trên màn ảnh Hoa ngữ. Không dừng lại ở bộ phim đang gây tiếng vang, nam diễn viên còn sở hữu tới bốn dự án đáng chú ý đang chờ lên sóng hoặc trong quá trình sản xuất, trải dài từ võ hiệp, tiên hiệp đến hiện đại.

Thành công của Tước Cốt giúp Hầu Minh Hạo tiếp tục khẳng định sức hút trên màn ảnh Hoa ngữ. Không dừng lại ở bộ phim đang gây tiếng vang, nam diễn viên còn sở hữu tới bốn dự án đáng chú ý đang chờ lên sóng hoặc trong quá trình sản xuất, trải dài từ võ hiệp, tiên hiệp đến hiện đại.

Đầu tiên là Bích Huyết Thiền, tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp trinh thám Thanh Thạch Ký. Bộ phim xoay quanh hành trình của ba hiệp khách có xuất thân và lập trường khác nhau nhưng buộc phải hợp tác để truy tìm bí mật trường sinh. Trong phim, Hầu Minh Hạo vào vai Dương Vô Gian, nhân vật mang nội tâm phức tạp, vừa chính vừa tà và sở hữu tài cải trang xuất chúng. Những đoạn trailer đầu tiên cho thấy màn thể hiện của nam diễn viên cùng dàn sao trẻ như Trương Văn Hân, Từ Chấn Hiên nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Hầu Minh Hạo giữ sức nóng sau Tước Cốt với 4 dự án chờ lên sóng - Ảnh 1

Được mong đợi nhất hiện nay là Trường Sinh Cốt, dự án tiên hiệp đánh dấu màn hợp tác đầu tiên giữa Hầu Minh Hạo và Ngu Thư Hân. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Thần Tiên Nhục, kể câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa yêu trai nghìn năm Hà Phán và đạo trưởng Dung Trần Tử. Trước khi bấm máy, dự án từng gây tranh cãi vì vấn đề phiên vị giữa hai diễn viên chính. Tuy nhiên, mọi ồn ào dần lắng xuống khi cả hai chính thức gia nhập đoàn phim. Đặc biệt, những hình ảnh hậu trường cảnh hôn đầu tiên của Hầu Minh Hạo và Ngu Thư Hân từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ càng thêm kỳ vọng vào phản ứng hóa học của cặp đôi.

Ngoài hai dự án mới, Hầu Minh Hạo còn có Lớp Học Đọc Sách, bộ phim hiện đại hoàn thành từ năm 2020 nhưng vẫn chưa được phát sóng. Tác phẩm đánh dấu màn kết hợp của anh với Tống Tổ Nhi, kể về chuyện tình giữa cô gái yêu sách và một nam thần học đường mắc chứng rối loạn đọc. Dù đã nhiều năm "nằm kho", bộ phim vẫn được khán giả chờ đợi nhờ đề tài thanh xuân lãng mạn và dàn diễn viên được đánh giá phù hợp với nguyên tác.

Hầu Minh Hạo giữ sức nóng sau Tước Cốt với 4 dự án chờ lên sóng - Ảnh 2

Một dự án khác cũng nhận được sự quan tâm là Hảo Nữ Vô Song, bộ phim Hầu Minh Hạo đóng cùng Bạch Lộc từ năm 2017. Tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện tình giữa Đường Tăng trước khi xuất gia và nữ vương Nữ Nhi Quốc. Sau nhiều năm không có lịch phát sóng, gần đây xuất hiện thông tin cho rằng bộ phim có thể ra mắt trong năm nay khi nền tảng Tencent cập nhật lại thông tin phát hành, dù phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức.

Với loạt dự án thuộc nhiều thể loại khác nhau, Hầu Minh Hạo được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút sau thành công của Tước Cốt. Đặc biệt, Trường Sinh Cốt cùng Ngu Thư Hân đang được xem là tác phẩm được người hâm mộ mong chờ nhất, hứa hẹn trở thành điểm nhấn tiếp theo trong sự nghiệp của nam diễn viên.

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