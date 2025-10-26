Hầu Minh Hạo gây ấn tượng mạnh trong 'Nhập thanh vân' vì điều này

Sao quốc tế 26/10/2025 16:30

Nhiều khán giả nhận định Hầu Minh Hạo không còn là gương mặt “tài năng trẻ”, mà đã bước sang giai đoạn chín muồi về diễn xuất. Từ 'Dị nhân chi hạ' 1 và 2 đến 'Nhập thanh vân', anh luôn biết cách làm mới bản thân và khiến nhân vật trở nên chân thực, sống động.

Trong phim “Nhập thanh vân”, Kỷ Bá Tể do Hầu Minh Hạo đảm nhận là một nhân vật mang nhiều tầng nội tâm, mạnh mẽ bên ngoài nhưng lại cô đơn và khát khao được yêu thương. Diễn xuất của Hầu Minh Hạo được khán giả đánh giá là “chạm cảm xúc”, đặc biệt ở những phân đoạn giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Dưới phần bình luận các đoạn video về phim, khán giả không tiếc lời khen ngợi.

Đạo diễn của phim "Nhập thanh vân" cũng chia sẻ trong một bài phỏng vấn gần đây rằng, Hầu Minh Hạo có khả năng thấu hiểu nhân vật sâu sắc và luôn chủ động sáng tạo trong từng cảnh quay. Ở phân đoạn hồi tưởng khi Kỷ Bá Tể gom ánh sao vào lọ để chuẩn bị cho hôn lễ, chính Hầu Minh Hạo đã tự thêm chi tiết “ánh sao rớt ra, nhân vật vội hứng lại”, biểu đạt rõ sự nâng niu và tình cảm trân trọng của nam chính dành cho người mình yêu. Hành động nhỏ nhưng giúp cảnh quay trở nên tinh tế và giàu cảm xúc hơn.

Hầu Minh Hạo gây ấn tượng mạnh trong 'Nhập thanh vân' vì điều này - Ảnh 1

Bên cạnh đó, sau buổi livestream trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc Nguyên Khí Sâm Lâm, Hầu Minh Hạo nhìn thấy nhiều bình luận nhắc đến một điệu nhảy và tò mò hỏi lại fan: “Cái này là gì vậy?”.

Sau đó, trong buổi trò chuyện trước khi phim "Nhập thanh vân" phát sóng, anh bất ngờ nhắc lại điệu nhảy này và nói sẽ tìm hiểu. Nhiều người khi ấy cho rằng anh chỉ nói vui, nhưng thực tế, Hầu Minh Hạo đã âm thầm học thật.

Đến khi "Nhập thanh vân" đạt mốc hơn 10.000 lượt nhiệt độ, anh chính thức xác nhận đang luyện tập và gửi lời cảm ơn đến fan.

Ngày 24/10, Hầu Minh Hạo bất ngờ đăng hai phiên bản khác nhau của trend Angel trên Weibo và Douyin. Dù lịch trình quay phim bận rộn, anh vẫn tranh thủ luyện tập, thể hiện sự nghiêm túc và tấm lòng trân trọng với người hâm mộ.

Hầu Minh Hạo gây ấn tượng mạnh trong 'Nhập thanh vân' vì điều này - Ảnh 2Hầu Minh Hạo gây ấn tượng mạnh trong 'Nhập thanh vân' vì điều này - Ảnh 3

Không dừng lại ở đó, nam diễn viên còn nhiều lần thực hiện những điều fan mong muốn. Khi người hâm mộ muốn thấy anh cưỡi môtô, vài ngày sau, anh thật sự chạy xe đến trường quay. Khi fan đề nghị nhuộm tóc, anh thử nhiều màu khác nhau như bạc, vàng, hồng. Khán giả mong anh có sân khấu riêng, anh nỗ lực chuẩn bị concert sinh nhật. Thậm chí, khi được gợi ý thử nhảy các điệu nữ, anh vẫn vui vẻ học và biểu diễn để fan được vui.

Hầu Minh Hạo luôn ghi nhớ từng lời người hâm mộ nói và đáp lại bằng hành động chi tiết. Với anh, tình cảm không cần phô trương, chỉ cần được thể hiện bằng sự lắng nghe và chân thành. Chính cách hành xử này đã giúp Hầu Minh Hạo ghi điểm trong lòng khán giả của mình.

Bộ phim “Nhập thanh vân” do Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đã lên sóng một thời gian và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

