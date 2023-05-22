Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh Hạo nhận được 'quả ngọt' bất ngờ nhưng vẫn không khiến netizen hài lòng?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hộ Tâm do Châu Dã và Hầu Minh Hạo đóng chính đã chính thức mở điểm douban với 7.5 điểm với hơn 27 ngàn lượt bình chọn. Đây là một con số khá cao đối với một dự án cổ trang hội tụ những diễn viên trẻ kém nổi.

Tuy nhiên, con số này lại gây nên tranh cãi, nhiều khán giả cho rằng thành tích này không xứng đáng vì từ khi lên sóng dự án luôn trở thành tâm điểm về những lời chê bai. Được biết, Hộ Tâm là dự án nối sóng bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc. Những tưởng bộ phim sẽ có nhiều ưu điểm để thu hút khán giả thì khi vừa lên sóng đã trở thành đề tài gây tranh cãi.

Nguyên nhân chính ở đồ họa của tác phẩm. Theo đó, một số khán giả cho rằng kĩ xảo của phim khá yếu kém và non tay. Cụ thể, họ đánh giá nhiều nhân vật thần bí xuất hiện trong phim như hoạt hình, tạo cảm giác không chân thật cho người xem. Bên cạnh đó, bộ phim cũng bị đánh giá phi logic với những tình tiết gây khó hiểu.

Bên cạnh đó, diễn xuất của cặp đôi Hầu Minh Hạo và Châu Dã nhận về nhiều lời chê bai. Nữ chính Châu Dã có nhiều phân cảnh gượng gạo, chưa có sự kết nối tốt với các diễn viên còn lại trong phim. Không những thế, ở phân cảnh tình tứ như cảnh hôn nhau hay ôm ấp trên giường của cặp đôi chính khiến khán giả tụt mood vì bị ‘khớp’ và mang cảm giác căng thẳng hơn lãng mạn.

Hộ Tâm được chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể về Thiên Diệu (Hầu Minh Hạo) - một Yêu Long tu luyện ngàn năm suýt nữa đã có thể phi thăng làm thần nếu không bị người mình yêu phanh thây, đem mỗi phần trấn yểm một nơi. Để có thể cứu lấy bản thân, Thiên Diệu ném vảy hộ tâm và nội đan của mình đi, ai ngờ rơi xuống trần gian và cứu sống cô bé mắc bệnh tim tên Nhạn Hồi (Châu Dã). Về sau, Nhạn Hồi được gả làm vợ một tên ngốc, vốn chính là Thiên Diệu giả vờ để thuyết phục nàng tìm lại các bộ phận của mình.