Ý nghĩa hình xăm đôi trên cổ chân của vợ chồng mỹ nhân Chân Hoàn Truyện gây sốt cộng đồng mạng

Mới đây, một dân tình đã tinh mắt soi ra hình xăm dòng chữ 'Love you as love life' (tạm dịch: Yêu em/anh như yêu cuộc đời) trên cổ chân của Đường Nghệ Hân. Được biết, đây cũng là hình xăm đôi ở cùng vị trí trên chân của ‘ông xã’ Trương Nhược Quân.

Không chỉ vậy, trong hôn lễ của Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân, cặp đôi có màn khiêu vũ gây thích thú cho khách mời. Đáng chú ý, dòng chữ 'Love you as love life' cũng từng được may nổi ở phía đuôi váy cưới của Đường Nghệ Hân. Nữ diễn viên cùng chồng một lần nữa khẳng định tình cảm mặn nồng khiến người ta phải ghen tỵ.

Đường Nghệ Hân - Trương Nhược Quân đã tiến tới hôn nhân vào năm 2019 sau 8 năm hẹn hò. Đường Nghệ Hân quen thuộc với khán giả qua loạt vai diễn trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Lục Trinh Truyền Kỳ, Tru Tiên,…Còn Trương Nhược Quân là con của người sáng lập công ty truyền thông Hoàn Ảnh Hoa Nghệ - đạo diễn Trương Kiện. Nam diễn viên họ Trương là người giàu có và địa vị cao trong showbiz Hoa ngữ. Anh từng góp mặt trong các phim như Pháp Sư Vô Tâm, Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú, Pháp Y Tần Minh...

Quá trình mà cặp đôi gặp gỡ giống như một bộ phim thần tượng lãng mạn, Đường Nghệ Hân đã đụng phải xe của Trương Nhược Quân, hai người cũng giữ liên lạc và từ đó bắt đầu một mối tình lãng mạn. Trong một chương trình truyền hình, người ta nhìn thấy Trương Nhược Quân có đồ trang trí là hình đèn giao thông ở nhà. Nó giống như một hồi ức đẹp, một kỷ niệm không bao giờ quên về lần đầu Trương Nhược Quân gặp Đường Nghệ Hân.