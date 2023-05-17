Hình ảnh Trương Nhược Quân 'hộ tống' bà xã Đường Nghệ Hân về khiến CĐM 'dậy sóng' vì lý do này

Mới đây, sau khi kết thúc sự kiện thời trang ở Bắc Kinh, Trương Nhược Quân đã đưa bà xã Đường Nghệ Hân ra xe, cùng nhau về nhà. Đáng chú ý, cặp đôi liên tục nắm tay không rời nhau giây nào, dính nhau như sam trong suốt quãng đường. Thậm chí, không ít khán giả còn liên tưởng hình ảnh này tới cảnh tượng vương tử đưa công chúa về nhà trong truyện cổ tích.

Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân là một trong những đôi vợ chồng trẻ nhận được nhiều sự yêu mến, đặc biệt là từ truyền thông và công chúng. Không chỉ vì tài năng diễn xuất được khẳng định qua các bộ phim mà đời sống hôn nhân bình lặng cùng tình yêu ngọt ngào tựa như truyện cổ tích cũng giúp cặp đôi ghi điểm trong mắt người hâm mộ.

Nam diễn viên nắm chặt tay vợ, cùng nhau lên xe ra về. Còn mỹ nhân Hậu Cung Chân Hoàn Truyện nép sát bên ông xã. Đây chính là bức hình gây sốt MXH xứ Trung từ suốt đêm qua đến sáng nay

Lần đầu tiên gặp gỡ vào năm 2010, khi đó, Đường Nghệ Hân vẫn chưa quá quen thuộc với đường xá nên đã vô tình đụng phải ô tô của Trương Nhược Quân, cũng vì thế mà cả hai phải để lại phương thức liên lạc cho đối phương. Lưu lại ấn tượng không mấy tốt đẹp về nhau, cứ tưởng hai người sẽ trở thành “oan gia” thì bất ngờ thay, họ lại gặp nhau ở buổi tiệc của một người bạn.

Tại lần gặp gỡ thứ hai này, dưới sự ra sức giảng hòa của mọi người xung quanh, cả hai đã bắt tay bỏ qua chuyện cũ và quyết định trở thành bạn bè. Sau một thời gian dài, Trương Nhược Quân vô tình gặp lại Đường Nghệ Hân ở một cửa hàng lẩu. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên môi cô gái nhỏ, trái tim chàng trai họ Trương đã có chút loạn nhịp, dường như hạt mầm tình yêu vừa được gieo trồng. Cũng từ lần gặp gỡ thứ ba này, tình bạn của họ bắt đầu có chút đổi thay và bắt đầu hẹn hò.

Cả hai chính thức công khai hẹn hò vào năm 2017 và nên duyên vợ chồng vào năm 2019. Giờ đây, cặp đôi đã có với nhau một cô con gái đáng yêu.

Trương Nhược Quân sinh năm 1988, là con trai đạo diễn nổi tiếng Trương Kiện. Tên tuổi của anh gắn liền với loạt bộ phim truyền hình đình đám như Pháp Y Tần Minh, Mười Lăm Năm Đợi Chim Di Trú...

Đường Nghệ Hân sinh năm 1988, ghi dấu ấn với các vai diễn trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Lục Trinh Truyền Kỳ, Tru Tiên, Hạnh Phúc Mãn Đường, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện... Cô cũng nổi tiếng là mỹ nhân có đời tư trong sạch nhất trong showbiz Hoa ngữ.