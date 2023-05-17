Trương Tịnh Nghi rộ tin đồn hẹn hò 'Thái tử IQIYI', sau 'chia tay' Trần Phi Vũ?

Sao quốc tế 17/05/2023 14:36

Trên các trang mạng xã hội gần đây lan truyền thông tin Trương Tịnh Nghi sẽ "hẹn hò" cùng Trần Triết Viễn trong dự án phim mới, dự kiến khai máy vào tháng 9/2023.

Trương Tịnh Nghi ghi dấu năm 2022 đầy thành công trên màn ảnh xứ Trung với vai diễn Chu Vận cùng nam chính Trần Phi Vũ (vai Lý Tuân) trong bộ phim "Chiếc bật lửa và váy công chúa". Bộ phim nhanh chóng trở thành cơn sốt ngay sau khi lên sóng tháng 11 năm ngoái tại nước sở tại và cả ở Việt Nam. Thế nên hậu "Chiếc bật lửa và váy công chúa", dân tình luôn tò mò trông ngóng những sản phẩm mới của Trương Tịnh Nghi, ai là "người yêu" tiếp theo của cô nàng?

Trương Tịnh Nghi rộ tin đồn hẹn hò 'Thái tử IQIYI', sau 'chia tay' Trần Phi Vũ? - Ảnh 1

Trương Tịnh Nghi rộ tin đồn hẹn hò 'Thái tử IQIYI', sau 'chia tay' Trần Phi Vũ? - Ảnh 2

Trương Tịnh Nghi rộ tin đồn hẹn hò 'Thái tử IQIYI', sau 'chia tay' Trần Phi Vũ? - Ảnh 3
Loạt phân cảnh "tình bể bình" của Trương Tịnh Nghi cùng Trần Phi Vũ trong "Chiếc bật lửa và váy công chúa" - Ảnh: Internet

Gần đây nhất, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin Trương Tịnh Nghi sẽ "hẹn hò" cùng Trần Triết Viễn trong dự án phim mới, dự kiến khai máy vào tháng 9/2023. Trước đó, vào đầu tháng 3/2023, một blogger đã từng đăng bài đề cập tới việc nam-nữ chính "Cây olive màu trắng" được giao cho Trương Tịnh Nghi và Trần Triết Viễn. 

Trương Tịnh Nghi rộ tin đồn hẹn hò 'Thái tử IQIYI', sau 'chia tay' Trần Phi Vũ? - Ảnh 4
Xuất hiện thông tin dự án "Cây Olive màu trắng"  vai nam nữ chính do Trần Triết Viễn và Trương Tịnh Nghi đảm nhận - Ảnh: Internet

Được biết, sự án phim “Cây olive màu trắng” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Lấy bối cảnh chiến tranh, tiểu thuyết xây dựng nên một tình yêu dịu dàng, cảm động, đầy thuần khiết như cây olive màu trắng giữa bom đạn chiến tranh. 

Trương Tịnh Nghi rộ tin đồn hẹn hò 'Thái tử IQIYI', sau 'chia tay' Trần Phi Vũ? - Ảnh 5
Trương Tịnh Nghi được nhận xét là có nét đẹp cổ điển, gương mặt ngây thơ, trong sáng - Ảnh: Internet

 

Trương Tịnh Nghi rộ tin đồn hẹn hò 'Thái tử IQIYI', sau 'chia tay' Trần Phi Vũ? - Ảnh 6
Trần Triết Viễn có vẻ đẹp thư sinh, hợp với tạo hình "thanh xuân vườn trường" - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cũng như người hâm mộ "Cây olive màu trắng" có phản ứng không mấy tích cực khi nghe thông tin Trương Tịnh Nghi cùng Trần Triết Viễn tham gia trong dự án này. Bởi họ cho rằng nếu theo nguyên tác, cần hình tượng nam chính mạnh mẽ, gan góc để thể hiện được tình yêu giữa nam-nữ trên chiến trường tàn khốc của chiến tranh thì hình ảnh Trần Triết Viễn có phần thư sinh khiến họ e ngại. 

Trương Tịnh Nghi rộ tin đồn hẹn hò 'Thái tử IQIYI', sau 'chia tay' Trần Phi Vũ? - Ảnh 7
Khán giả và người hâm mộ vẫn đang bàn tán, đồn đoán xem diễn viên nào sẽ được lựa chọn tham gia vào dự án phim này - Ảnh: Internet

Hiện phía nhà sản xuất và đoàn làm phim chưa đưa ra phản hồi cụ thể nào trước tin đồn nam-nữ chính của dự án phim này. Phía người hâm mộ cũng đang mong chờ diễn viên được chọn là ai. 

 

Trương Tịnh Nghi khiến netizen 'quay xe cực gắt' với tạo hình xinh đẹp, đập tan lời chê bai không hợp cổ trang

Trương Tịnh Nghi khiến netizen 'quay xe cực gắt' với tạo hình xinh đẹp, đập tan lời chê bai không hợp cổ trang

Mới đây, tạo hình cổ trang mới nhất của Trương Tịnh Nghi được dân tình hết sức hưởng ứng.

Xem thêm
Từ khóa:   sao quốc tế sao hoa ngữ phim hoa ngữ Trương Tịnh Nghi Trần Triết Viễn Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi hẹn hò

TIN LIÊN QUAN

Trương Tịnh Nghi khiến netizen 'quay xe cực gắt' với tạo hình xinh đẹp, đập tan lời chê bai không hợp cổ trang

Trương Tịnh Nghi khiến netizen 'quay xe cực gắt' với tạo hình xinh đẹp, đập tan lời chê bai không hợp cổ trang

Couple Trương Tịnh Nghi - Phạm Thừa Thừa chính thức đánh bại Vương Nhất Bác trên đường đua màn ảnh rộng

Couple Trương Tịnh Nghi - Phạm Thừa Thừa chính thức đánh bại Vương Nhất Bác trên đường đua màn ảnh rộng

Trầm trồ loạt hình 'đẹp không tỳ vết' của Trương Tịnh Nghi thời còn đi học

Trầm trồ loạt hình 'đẹp không tỳ vết' của Trương Tịnh Nghi thời còn đi học

Hậu chia tay Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi công khai hẹn hò cùng tiền bối hơn 6 tuổi?

Hậu chia tay Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi công khai hẹn hò cùng tiền bối hơn 6 tuổi?

Vượt qua cả Triệu Lộ Tư và Trương Tịnh Nghi, đây mới chính là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhất lứa 95

Vượt qua cả Triệu Lộ Tư và Trương Tịnh Nghi, đây mới chính là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhất lứa 95

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/4/2023: Cúc Tịnh Y sẽ không tham gia show để tránh gây hiểu lầm, phiên vị của Lâm Canh Tân xếp sau Trương Tịnh Nghi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/4/2023: Cúc Tịnh Y sẽ không tham gia show để tránh gây hiểu lầm, phiên vị của Lâm Canh Tân xếp sau Trương Tịnh Nghi?

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 45 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu