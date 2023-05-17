Trương Tịnh Nghi rộ tin đồn hẹn hò 'Thái tử IQIYI', sau 'chia tay' Trần Phi Vũ?

Trương Tịnh Nghi ghi dấu năm 2022 đầy thành công trên màn ảnh xứ Trung với vai diễn Chu Vận cùng nam chính Trần Phi Vũ (vai Lý Tuân) trong bộ phim "Chiếc bật lửa và váy công chúa". Bộ phim nhanh chóng trở thành cơn sốt ngay sau khi lên sóng tháng 11 năm ngoái tại nước sở tại và cả ở Việt Nam. Thế nên hậu "Chiếc bật lửa và váy công chúa", dân tình luôn tò mò trông ngóng những sản phẩm mới của Trương Tịnh Nghi, ai là "người yêu" tiếp theo của cô nàng?

Gần đây nhất, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin Trương Tịnh Nghi sẽ "hẹn hò" cùng Trần Triết Viễn trong dự án phim mới, dự kiến khai máy vào tháng 9/2023. Trước đó, vào đầu tháng 3/2023, một blogger đã từng đăng bài đề cập tới việc nam-nữ chính "Cây olive màu trắng" được giao cho Trương Tịnh Nghi và Trần Triết Viễn.

Xuất hiện thông tin dự án "Cây Olive màu trắng" vai nam nữ chính do Trần Triết Viễn và Trương Tịnh Nghi đảm nhận - Ảnh: Internet

Được biết, sự án phim “Cây olive màu trắng” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Lấy bối cảnh chiến tranh, tiểu thuyết xây dựng nên một tình yêu dịu dàng, cảm động, đầy thuần khiết như cây olive màu trắng giữa bom đạn chiến tranh.

Trương Tịnh Nghi được nhận xét là có nét đẹp cổ điển, gương mặt ngây thơ, trong sáng - Ảnh: Internet

Trần Triết Viễn có vẻ đẹp thư sinh, hợp với tạo hình "thanh xuân vườn trường" - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cũng như người hâm mộ "Cây olive màu trắng" có phản ứng không mấy tích cực khi nghe thông tin Trương Tịnh Nghi cùng Trần Triết Viễn tham gia trong dự án này. Bởi họ cho rằng nếu theo nguyên tác, cần hình tượng nam chính mạnh mẽ, gan góc để thể hiện được tình yêu giữa nam-nữ trên chiến trường tàn khốc của chiến tranh thì hình ảnh Trần Triết Viễn có phần thư sinh khiến họ e ngại.

Khán giả và người hâm mộ vẫn đang bàn tán, đồn đoán xem diễn viên nào sẽ được lựa chọn tham gia vào dự án phim này - Ảnh: Internet

Hiện phía nhà sản xuất và đoàn làm phim chưa đưa ra phản hồi cụ thể nào trước tin đồn nam-nữ chính của dự án phim này. Phía người hâm mộ cũng đang mong chờ diễn viên được chọn là ai.