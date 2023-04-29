Trầm trồ loạt hình 'đẹp không tỳ vết' của Trương Tịnh Nghi thời còn đi học

Mới đây theo Sina đưa tin, một số bạn học của Trương Tịnh Nghi đã chia sẻ loạt hình cũ của nữ diễn viên trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Nhan sắc trong veo cùng sự thuần khiết, ngọt ngào của cô nàng đã "đốn tim" không ít khán giả.

Trong loạt hình ảnh cũ của Trương Tịnh Nghi, dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên đã sở hữu diện mạo xinh đẹp, thanh tú khi đang ở độ tuổi niên thiếu. Dù không hề trang điểm , nhưng làn da căng bóng khỏe mạnh cùng ngũ quan hài hòa của cô nàng đã "hớp hồn" không ít khán giả. Sau khi ngắm nhìn những tấm hình này, đa số khán giả đều cho rằng Trương Tịnh Nghi không có quá nhiều sự thay đổi ở thời điểm hiện tại so với khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường.

Sau thành công của bộ phim Chiếc bật lửa và váy công chúa, Trương Tịnh Nghi đã trở thành gương mặt được nhiều nhà sản xuất và nhãn hàng, thương hiệu săn đón vô cùng nồng nhiệt.

Thời điểm lên sóng, Chiếc bật lửa và váy công chúa bất ngờ trở thành bộ phim hot nhất tháng 10.2022 trên màn ảnh Hoa ngữ. Theo Maoyan, một nền tảng chuyên đăng tải, đánh giá âm nhạc, phim ảnh... nổi tiếng tại Trung Quốc, bộ phim có 210 lần chạm đến thứ hạng cao nhất về mức độ phổ biến, tích lũy được gần 1.300 chủ đề hot trên mạng xã hội với lượt đọc lên đến 7,4 tỉ.

Chiếc bật lửa và váy công chúa mở đầu bằng 7,2 điểm với 11 nghìn lượt đánh giá trên trang Douban, cao hơn nhiều dự án được đầu tư khủng khác cùng năm. Số điểm trên 7 giúp Chiếc bật lửa và váy công chúa vượt qua nhiều bộ phim cùng thể loại để đặt chân vào danh sách những phim có điểm cao nhất trên màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2022.

Hiện tại nữ, diễn viên trẻ Trương Tịnh Nghi đang bận rộn với nhiều lịch trình công việc từ đóng phim, tham gia sự kiện, nhận lời quảng cáo cho nhiều sản phẩm nổi tiếng.