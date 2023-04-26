Hậu chia tay Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi công khai hẹn hò cùng tiền bối hơn 6 tuổi?

Sao quốc tế 26/04/2023 11:40

Trương Tịnh Nghi và mỹ nam hơn 6 tuổi sắp công khai chuyện yêu đương.

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Hiện tại các dự án phim tiếp theo của cô nàng đều trở thành chủ đề được khán giả bàn luận xôn xao. Gần đây, có thông tin cho biết Trương Tịnh Nghi sắp hợp tác cùng Hồ Nhất Thiên trong một dự án phim cổ trang.

Hậu chia tay Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi công khai hẹn hò cùng tiền bối hơn 6 tuổi? - Ảnh 1
Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng - Ảnh: Internet

Cụ thể, nguồn tin này tiết lộ dự án phim Tích Hoa Chỉ sẽ được khai máy trong tháng 5 tới đây. Nam nữ chính đã được định là Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi. Ngoài ra, Lư Dục Hiểu sẽ đảm nhận vai nữ phụ của dự án phim này. Dù chưa được xác nhận thực hư, thế nhưng vấn đề phiên vị của Tích Hoa Chỉ đã trở thành chủ đề nóng. 

Hậu chia tay Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi công khai hẹn hò cùng tiền bối hơn 6 tuổi? - Ảnh 2
Dự án phim Tích Hoa Chỉ sẽ được khai máy trong tháng 5 tới, nam nữ chính đã được định là Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Theo tin tức được đưa ra, Tích Hoa Chỉ là phim đại nữ chủ nhưng nam chính Hồ Nhất Thiên sẽ chiếm vị trí nhất phiên. Anh chàng được biết đến là nhất ca của Hoa Sách, nổi tiếng với việc không đóng phiên 2 cho bất kỳ sao nữ nào. Trước đó, có thông tin cho biết Hồ Nhất Thiên đã từ chối dự án Người Phiên Dịch Của Tôi vì không muốn đóng phiên 2 cho Tống Thiến. Cuối cùng vai nam chính đã rơi vào tay Trần Tinh Húc.

 

Hậu chia tay Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi công khai hẹn hò cùng tiền bối hơn 6 tuổi? - Ảnh 3
Hồ Nhất Thiên nổi tiếng với việc không đóng phiên 2 cho bất kỳ sao nữ nào - Ảnh: Internet

Bên cạnh vấn đề phiên vị, nhiều khán giả còn bày tỏ lo lắng cho tạo hình cổ trang của Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi. Cặp đôi được nhận xét là không hợp tạo hình cổ trang vì có gương mặt quá hiện đại.

Hậu chia tay Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi công khai hẹn hò cùng tiền bối hơn 6 tuổi? - Ảnh 4
Tạo hình cổ trang của Hồ Nhất Thiên - Ảnh: Internet
Hậu chia tay Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi công khai hẹn hò cùng tiền bối hơn 6 tuổi? - Ảnh 5
Tạo hình cổ trang của Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng cho rằng xét về độ nổi tiếng và diễn xuất thì Trương Tịnh Nghi vẫn chiếm phần hơn. Gần đây cô nàng lại có Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nên càng được phía nhà sản xuất coi trọng. Chính vì vậy việc ai giữ vị trí nhất phiên vẫn rất khó đoán.

Hậu chia tay Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi công khai hẹn hò cùng tiền bối hơn 6 tuổi? - Ảnh 6
Trương Tịnh Nghi được khán giả khen hợp vai cô con gái nhà giàu, có biệt danh "Công chúa" trong phim - Ảnh: Internet

Trương Tịnh Nghi được khán giả khen hợp vai cô con gái nhà giàu, có biệt danh "Công chúa" trong phim. Ngoài ra, cô thể hiện tinh tế thay đổi tâm lý của nhân vật trong bảy năm. Các cảnh Trương Tịnh Nghi khóc, dằn vặt với căn bệnh trầm cảm được khán giả Trung chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, khen diễn xuất.

Hậu chia tay Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi công khai hẹn hò cùng tiền bối hơn 6 tuổi? - Ảnh 7
Cô được cho là phù hợp với các bộ phim đề tài học sinh, sinh viên, người trẻ lập nghiệp - Ảnh: Internet

Trương Tịnh Nghi được trang 163 nhận xét đẹp dịu dàng, nụ cười hồn nhiên và đôi mắt biết nói, phù hợp với các bộ phim đề tài học sinh, sinh viên, người trẻ lập nghiệp. Nhiều khán giả đặt biệt danh cho cô là "Tình đầu", "Nữ thần thanh xuân".

Trương Tịnh Nghi sinh năm 1999, cao 1,68 m. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, ký hợp đồng với công ty của Châu Tấn, Trần Khôn từ thời sinh viên. Người đẹp còn được đào tạo tại trường diễn xuất do Châu Tấn mở.

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