Ngây ngất với nhan sắc chuẩn công chúa đời thật của Trương Tịnh Nghi với mái tóc xoăn bồng bềnh

Sao quốc tế 22/02/2023 15:25

Vẻ đẹp của Trương Tịnh Nghi trong tạo hình mới nhận được nhiều lời khen từ netizen, thần sắc không khác gì "công chúa" từ trong phim ra đến đời thật.

Sau khi nổi lên nhờ Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm EmTrương Tịnh Nghi hiện được biết đến là một trong những tiểu hoa nổi bật lứa 95 của Cbiz. Với diễn xuất tốt, ngoại hình sáng, vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào giúp nàng tiểu hoa lấy được thiện cảm của khán giả cũng như được kỳ vọng sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.

 

Mới đây, Trương Tịnh Nghi đã làm dân tình "xuyến xao" với nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng "động lòng người". Tạo hình không quá cầu kỳ, lớp trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc xoăn dài bồng bềnh giúp nàng tiểu hoa khoe trọn vẻ đẹp thanh thuần của mình. 

Ngây ngất với nhan sắc chuẩn công chúa đời thật của Trương Tịnh Nghi với mái tóc xoăn bồng bềnh - Ảnh 1

Ngây ngất với nhan sắc chuẩn công chúa đời thật của Trương Tịnh Nghi với mái tóc xoăn bồng bềnh - Ảnh 2

Trong ảnh, Trương Tịnh Nghi còn diện một chiếc đầm trắng ngắn, trễ vai vừa khoe khéo được đôi chân dài cùng bờ vai quyến rũ. Nhìn vào tạo hình này, người hâm mộ cũng phải đồng ý rằng mỹ nhân sinh năm 1999 đúng "chuẩn công chúa" từ trong phim ra đến ngoài đời thật. 

Ngây ngất với nhan sắc chuẩn công chúa đời thật của Trương Tịnh Nghi với mái tóc xoăn bồng bềnh - Ảnh 3

Ngây ngất với nhan sắc chuẩn công chúa đời thật của Trương Tịnh Nghi với mái tóc xoăn bồng bềnh - Ảnh 4

Ngây ngất với nhan sắc chuẩn công chúa đời thật của Trương Tịnh Nghi với mái tóc xoăn bồng bềnh - Ảnh 5

Hiện tại, Trương Tịnh Nghi là "gà cưng" dưới trướng đại hoa đán Châu Tấn và Trần Khôn. Có thể nói, Châu Tấn đã dìu dắt người Trương Tịnh Nghi từ những bước đi đầu tiên của sự nghiệp. Mỹ nhân sinh năm 1999 nhận được tài nguyên phim ảnh khá tốt ở cả hai mảng điện ảnh và truyền hình. Hầu hết những dự án cô tham gia đều là nữ chính. 

Ngây ngất với nhan sắc chuẩn công chúa đời thật của Trương Tịnh Nghi với mái tóc xoăn bồng bềnh - Ảnh 6

Ngây ngất với nhan sắc chuẩn công chúa đời thật của Trương Tịnh Nghi với mái tóc xoăn bồng bềnh - Ảnh 7

Cô được khán giả Trung chú ý đến với vai diễn đầy ấn tượng trong các phim như Nhất Kiến Khuynh Tâm, Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau...

Ngây ngất với nhan sắc chuẩn công chúa đời thật của Trương Tịnh Nghi với mái tóc xoăn bồng bềnh - Ảnh 8

Trong năm 2022, bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ đóng chính trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Gần đây, cô tạo được dấu ấn khi xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai diễn trong phim Vô Danh. Trong năm 2023, Trương Tịnh Nghi có khá nhiều các dự án phim ảnh truyền hình lẫn điện ảnh đã và đang trong quá trình thực hiện, nữ diễn viên trẻ được mong chờ sẽ tiếp tục tạo nên những bước đột phá lớn trong sự nghiệp.

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Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Tencent hiện đang chuẩn bị khởi quay một dự án cố trang mới có đầu tư lớn mang tên Trường Nhai Trường. Theo đó hai vai diễn nam nữ chính đang đàm phán cùng Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi.

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