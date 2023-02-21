Trương Tịnh Nghi xuất hiện trong tạo hình mới với trang phục cổ trang nhưng phản ứng cư dân mạng mới là điều chú ý

Mới đây, Trương Tịnh Nghi tiếp tục gây chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện trong trang phục cổ trang chụp họa báo tạp chí. Trong tạo hình mới này, nàng tiểu hoa diện một bộ trang phục cổ trang thướt tha với phần cổ được thiết kế cao. Cùng với đó là mái tóc búi cao và kiểu trang điểm tự nhiên đã tôn lên đường đẹp hài hoa của nữ diễn viên sinh năm 1999.

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em), nữ diễn viên trẻ Trương Tịnh Nghi ngày càng nhận được sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Với ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt cô nàng kỳ vọng sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.

Bên cạnh lời khen về nhan sắc và khí chất dịu dàng, vẫn có một số ý kiến cho rằng Trương Tịnh Nghi không phù hợp với hình ảnh mới này, thậm chí là kém sắc hơn hẳn. Cô nàng không những trở nên già dặn hơn mà còn nhìn vừa cứng, vừa đơ. Có thể nói, so với tạo hình hiện đại hoặc dân quốc, Trương Tịnh Nghi không hợp để đóng cổ trang.

So với các nữ diễn viên cùng lứa như Châu Dã, Tống Tổ Nhi..., Trương Tịnh Nghi không được đánh giá quá cao về nhan sắc. Nếu xét về tạo hình cổ trang thì học trò Châu Tấn chưa thể phô diễn được hết thần sắc mềm mại, uyển chuyển cần có.

Gần đây, truyền thông xứ Trung cũng đang rầm rộ cho rằng Trương Tịnh Nghi sẽ đóng "Trường Nhai Trường" chuyển thể từ tiểu thuyết "Nhật ký dưỡng thành thừa tướng" của tác giả Văn Đàn, do Tencent sản xuất. Nam chính dự kiến là Hồ Nhất Thiên.

Theo tiểu thuyết gốc, nữ chính La Nghi Ninh vốn là tiểu thư trong một gia đình bình thường, mẹ mất sớm. Duyên đến bất ngờ, Lục Gia Học - con thứ của gia đình quyền quý cầu hôn nàng. Tuy nhiên, hôn sự chưa thành thì nàng đã bị hại chết. Sống lại dưới thân phận một đứa bé bảy tuổi cùng tên, nàng gặp La Thận Viễn - người sau này sẽ trở thành Thừa tướng đương triều. Tình cảm của La Nghi Ninh và La Thận Viễn dần dần được bồi đắp. Trải qua muôn vàn sóng gió, hai người cuối cùng cũng được ở bên nhau.