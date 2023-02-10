Trương Tịnh Nghi đầy huyền bí, quyến rũ trên tạp chí In Style số tháng 2, netizen bật chế độ chê vì điều này?

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa lên sóng vào cuối năm 2022, Trương Tịnh Nghi được công chúng biết đến nhiều hơn. Mặc dù được sự nâng đỡ của hai ngôi sao tên tuổi hiện nay là Châu Tấn và Trần Khôn nhưng cô nàng vẫn cố gắng nổ lực để vươn tới thành công.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới của Trương Tịnh Nghi trên ảnh bìa tạp chí In Style số tháng 2/2023. Theo đó, cô nàng xuất hiện trong trang phục với 3 tone màu trắng, đen, đỏ, xanh đen. Đáng chú ý, xuất hiện bên cạnh cô nàng là tượng mèo Ai Cập cùng với kiểu tóc xoăn xù dài cùng với kiểu trang điểm đầy sắc xảo khiến người xem liên tưởng đến những cô nàng Trung Đông đầy huyền bí, quyến rũ.

Tuy nhiên, một só khán giả lại tỏ ra không hài lòng với kiểu tóc lần này của Trương Tịnh Nghi. Theo đó, nhiều khán giả chê stylist của cô nàng uốn dập xù tóc khiến mái tóc như rối bù, đơ cứng, không có độ buông xã tự nhiên. Không những thế, họ còn cho rằng kiểu tóc này khiến Trương Tịnh Nghi có phần dừ hơn so với độ tuổi 24 của mình.

Trong năm vừa qua, có thể xem là bước ngoặt của Trương Tịnh Nghi khi thành công với dự án Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Không những thế, dự án điện ảnh Vô Danh của cô nàng ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay cũng nhận được doanh thu cao cũng như nhiều đánh giá tích cực. Hiện tại, cô nàng có dự án phim hài đầu tiên Nhân Sinh Lộ Bất Thục đóng cùng với Phạm Thừa Thừa sắp sửa lên sóng. Các khán giả tiếp tục hóng đợi sản phẩm của cô nàng trình làng trong thời gian tới.