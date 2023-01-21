Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí

Sao quốc tế 21/01/2023 11:18

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới của Trương Tịnh Nghi trên tạp chí Nylon China. Theo đó, cô nàng xuất hiện ấn tượng trong tạo hình đầy nổi loạn, phá cách.

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, tên tuổi của ‘công chúa’ Trương Tịnh Nghi đã chiếm trọn cảm tình của công chúng. Chính vì thế, mọi hoạt động của cô nàng luôn được công chúng quan tâm.

Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới của Trương Tịnh Nghi trên tạp chí Nylon China. Theo đó, cô nàng xuất hiện ấn tượng trong tạo hình đầy nổi loạn. Với tone màu chủ đạo trắng đen, bên cạnh trang phục và phụ kiện đầy phá cách, mái tóc ngắn đầy mới mẻ của cô nàng cũng gây ấn tượng mạnh với các fan hâm mộ.

Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 2Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 3Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 4Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 5Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 6Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 7Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 8Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 9Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 10Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 11Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 12Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 13Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 14Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 15

Được biết, Trương Tịnh Nghi khá quen mắt với khán giả với hình ảnh dịu dàng, thanh tú. Cô nàng thường trang điểm nhẹ nhàng, khoe vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết. Nhiều khán giả nhận xét cô có khí chất "công chúa", không cần cầu kỳ vẫn nổi bật giữa đám đông.

Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 16

Ngay cả trong phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi cũng không hề make-up cầu kỳ. Trong một phân cảnh cô xuất hiện với làn da lốm đốm mụn, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi để phù hợp với hoàn cảnh nhân vật trong phim.

Quên đi hình ảnh công chúa, Trương Tịnh Nghi xuất hiện đầy nổi loạn trên loạt ảnh tạp chí - Ảnh 17

Trương Tịnh Nghi là một trong những nàng tiểu hoa đang lên của Cbiz. Cô trực thuộc Đông Thân Vị Lai - công ty quản lý văn hóa do Trần Khôn và Châu Tấn cùng hợp tác thành lập. Có thể nói, Châu Tấn đã dìu dắt Trương Tịnh Nghi từ những bước đi đầu tiên của sự nghiệp.

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