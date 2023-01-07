Màn 'mê gái' của Trương Tịnh Nghi dành cho Tăng Khả Ny trong Anh Ấy Bước Ra Từ Lửa khiến dân tình hú hét

Sao quốc tế 07/01/2023 16:46

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hậu trường đáng yêu với màn 'mê gái' của Trương Tịnh Nghi dành cho Tăng Khả Ny.

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi được công chúng quan tâm nhiều hơn khi tiếp tục vào phim trường của dự án Anh Ấy Bước Ra Từ Lửa. Được biết, ‘công chúa’ Trương Tịnh Nghi tiếp tục tái hợp với cô bạn thân ‘Nhậm Địch’ Tăng Khả Ny trong dự án này.

Màn 'mê gái' của Trương Tịnh Nghi dành cho Tăng Khả Ny trong Anh Ấy Bước Ra Từ Lửa khiến dân tình hú hét - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hậu trường đáng yêu của Trương Tịnh Nghi và Tăng Khả Ny. Theo đó, trong một phân cảnh, Tăng Khả Ny khoe cặp chân dài miên man của mình nhưng vô tình lọt vào tầm mắt và tầm tay của Trương Tịnh Nghi. Thế là cô nàng được dịp sờ ‘lấy vía’ và cũng không quên làm nũng đàn chị. Không ít khán giả dở khóc dở cười trước màn ‘mê gái’ của Trương Tịnh Nghi.

Màn 'mê gái' của Trương Tịnh Nghi dành cho Tăng Khả Ny trong Anh Ấy Bước Ra Từ Lửa khiến dân tình hú hét - Ảnh 2

Màn 'mê gái' của Trương Tịnh Nghi dành cho Tăng Khả Ny trong Anh Ấy Bước Ra Từ Lửa khiến dân tình hú hét - Ảnh 3

Màn 'mê gái' của Trương Tịnh Nghi dành cho Tăng Khả Ny trong Anh Ấy Bước Ra Từ Lửa khiến dân tình hú hét - Ảnh 4

Trước đó, các khán giả đã phát sốt trước cảnh Tăng Khả Ny đã dùng áo khoác của mình rồi ôm Trương Tịnh Nghi vào lòng để sưởi ấm đàn em giữa thời tiết lạnh giá. Ngoài đời Tăng Khả Ny hơn Trương Tịnh Nghi đến 6 tuổi, nên cô luôn tỏ ra ân cần và chăm sóc người đàn em chu đáo.

Màn 'mê gái' của Trương Tịnh Nghi dành cho Tăng Khả Ny trong Anh Ấy Bước Ra Từ Lửa khiến dân tình hú hét - Ảnh 5

Anh Ấy Bước Ra Từ Lửa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhĩ Đông Thố Tử. Nội dung xoay quanh Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi) với tư cách là diễn viên chính của bộ phim Tấn công bạn trai cũ sắp được phát sóng. Một ngày nọ, cô tham gia một mini game trong chương trình tuyên truyền phim và bị thua, nội dung phạt là phải gọi điện cho bạn trai cũ, vì thế cô đã gọi cho Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du).

Màn 'mê gái' của Trương Tịnh Nghi dành cho Tăng Khả Ny trong Anh Ấy Bước Ra Từ Lửa khiến dân tình hú hét - Ảnh 6

Năm Nam Sơ mười sáu tuổi, Lâm Lục Kiêu đã cứu cô ra khỏi đám cháy, từ đó hình ảnh anh mặc bộ đồ lính cứu hỏa bước ra từ trong ánh lửa cứ thế khắc sâu vào trong lòng cô. Nhiều năm sau gặp lại, anh giống như một thỏi nam châm, lúc nào cũng hấp dẫn cô, lực hút lớn đến mức cô khó lòng kháng cự mà quyết tâm theo đuổi anh.

 

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