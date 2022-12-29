Đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa bất ngờ tung ảnh quyển sổ đăng ký kết hôn in 'mộc real' của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm nay với thành công vượt xa mong đợi. Dù bộ phim kết thúc đã lâu nhưng những thông tin liên quan đến hậu trường phim chưa được tiết lộ luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội được một phen bấn loạn trước màn phát "phúc lợi" cực chất lượng, của đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Theo đó, sản xuất đã tung hình ảnh hai quyển sổ đăng ký kết hôn in ‘mộc nổi, hàng thật’ của Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) nhân ngày kỷ niệm 3 năm kết hôn của couple Tuân - Vận (28/12/2019 - 28/12/2022). Trước đó, ekip sản xuất cũng từng lan truyền loạt ảnh giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của cặp đôi nhưng in mộc lại là hàng ‘fake’.

hai quyển sổ đăng ký kết hôn in mộc 'fake' của Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả tiết lộ đoàn phim quyển sổ chứng nhận kết hôn này được in mộc nổi hoàn toàn là mộc thật khi các nhân vật được đưa hẳn đến địa điểm đăng ký kết hôn. Nhiều khán giả còn khen ngợi đoàn làm phim có tâm khi mang đến những thứ chân thật nhất có thể cho bộ phim, còn đa phần những bộ phim khác chỉ là ảnh ghép.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận.

Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.