Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vừa khép lại, phim mới của Trần Phi Vũ 'âm thầm' khai máy khiến netizen không khỏi mừng rỡ

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa tiết lộ một thông tin phim mới của Trần Phi Vũ do Tiêu Hàn làm đạo diễn đã chính thức khai máy khiến fan không khỏi mừng rỡ.

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ đã chứng minh được năng lực tự thân của mình trong mắt công chúng, thay vì danh xưng ‘thái tử Cbiz’ như trước. Mỹ nam đã có cơ hội nhận nhiều dự án hơn từ sau những thành tích tốt mà một phim mang lại. Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ có nhiều cơ hội phim ảnh - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa tiết lộ một thông tin, dự án phim tài liệu "Tôi ở Tô Châu nghiên cứu di sản văn hoá phi vật thể” của đạo diễn Tiêu Hàn chính thức khai máy vào ngày 15/12. Theo đó, đoàn phim đã đặc biệt mời diễn viên trẻ Trần Phi Vũ tham gia quay phim, tìm hiểu cội nguồn, bối cảnh lịch sử và đưa ra quan điểm về kỹ nghệ của di sản văn hoá phi vật thể Tô Châu.

Dự án phim tài liệu "Tôi ở Tô Châu nghiên cứu di sản văn hoá phi vật thể” chính thức khai máy - Ảnh: Internet Đặc biệt, anh chàng sẽ dùng ống kính của máy quay để ghi chép những người thợ thủ công ở Tô Châu trong cuộc đấu chọi và sự cân bằng giữa "nghề thủ công" và "cuộc sống vội vã" ngày nay. Bộ phim sẽ thể hiện đầy đủ quá trình phục hưng và sự tiếp nối những di sản văn hoá phi vật thể truyền thống trong bối cảnh mới của đất nước. Nhiều khán giả sau khi nhận được thông tin này đã vô cùng phấn khích và bày tỏ sự chúc mừng dành cho nam thần Trần Phi Vũ và mong chờ dự án sớm được lên sóng. Được biết, trước đó, trong cuộc trò chuyện cùng fan trên siêu thoại, Trần Phi Vũ ‘lộ hint’ tham gia dự án điện ảnh Thắng Lợi Vĩ Đại do đạo diễn Trần Khải Ca, cũng là bố của nam diễn viên. Anh chàng chia sẻ: "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm mai còn đi quay phim". Dù không công khai chính thức nhưng cũng được khán giả kỳ vọng nguồn tin này là sự thật và đặt sự kỳ vọng dành cho nam diễn viên.

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em chuẩn bị ra rạp vào 31/12 tới - Ảnh: Internet Hiện tại, Trần Phi Vũ có một dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em đóng chính cùng Châu Dã chuẩn bị ra rạp vào 31/12 tới. Đây là dự án được Trung Quốc remake lại từ dự án My Tomorrow, Your Yesterday của Nhật Bản. Các khán giả háo hức mong chờ dự án chính thức lên sóng để đón xem Trần Phi Vũ trong một diện mạo hoàn toàn mới.

Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa: Ảnh hậu trường Hoàng Cảnh Du cầm ô che mưa cho Trương Tịnh Nghi lãng mạn là thế nhưng lại bị đem ra so sánh với Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì một lý do? Mới đây, cư dân mạng đang chuyền tay nhau khoảnh khắc Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi cầm ô đi dưới mưa trong Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa. Tuy nhiên, cảnh này được đặt lên bàn cân so sánh với Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì một lý do.

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