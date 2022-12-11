Sau cú hit Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ 'lộ hint' đang quay dự án mới?

Sao quốc tế 11/12/2022 19:51

Mạng xã hội rộ lên thông tin Trần Phi Vũ đang quay dự án mới được tiết lộ qua buổi trò chuyện với fan trên siêu thoại.

Sau thành công Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, tên tuổi của Trần Phi Vũ có chỗ đứng trong lòng khán giả. Không chỉ gia tăng lượng fan, anh chàng còn có cơ hội được mời gọi trong các dự án phim mới.

Sau cú hit Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ 'lộ hint' đang quay dự án mới? - Ảnh 1
Sau thành công Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ có nhiều cơ hội trong các dự án phim ảnh - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Trần Phi Vũ sẽ tham gia bộ phim điện ảnh Thắng Lợi Vĩ Đại do đạo diễn Trần Khải Ca – bố của nam thần làm đạo diễn. Cụ thể, trong cuộc trò chuyện cùng fan trên siêu thoại, Trần Phi Vũ tiết lộ: "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm mai còn đi quay phim".

Sau cú hit Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ 'lộ hint' đang quay dự án mới? - Ảnh 2
Trần Phi Vũ lộ hint đang quay phim của bố Trần Khải Ca - Ảnh: Internet

Trước đó, Trần Phi Vũ đã được đồn đoán sẽ tham gia dự án Hắc Liên Hoa Công Lược cùng Ngu Thư Hân. Theo đó, phim sẽ do công ty Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất, và khai máy vào quý 1/2023. Người "cầm trịch" dự án này là đạo diễn Triệu Nhất Long, Phương Dạng Dạng là biên kịch (đây cũng là biên kịch của Thỉnh Quân do Nhậm Gia Luân đóng chính). Về phần phục trang, sẽ do Dịch Tiểu Nhã (Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Thương Lan Quyết) phụ trách.

Sau cú hit Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ 'lộ hint' đang quay dự án mới? - Ảnh 3
Trước đó, Trần Phi Vũ đã được đồn đoán sẽ tham gia dự án Hắc Liên Hoa Công Lược cùng Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Nếu hai tin đồn trên đều là sự thật thì có khả năng Trần Phi Vũ sẽ có cơ hội tỏa sáng khi nhận dự án phim tới tấp sau cú hit của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Không những thế, dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã đóng chính sẽ chính thức ra rạp vào 31/12 tới đây. Đây là dự án điện ảnh được làm lại tử phim My Tomorrow, Your Yesterday ra mắt năm 2016 của Nhật Bản.

Sau cú hit Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ 'lộ hint' đang quay dự án mới? - Ảnh 4
Dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã đóng chính sẽ chính thức ra rạp vào 31/12 tới đây - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả bày tỏ hy vọng tin đồn trên là sự thật để có thể gặp lại Trần Phi Vũ trên màn ảnh nhỏ với những diện mạo đột phá hơn nữa.

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