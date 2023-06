Sau cú hit Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ 'lộ hint' đang quay dự án mới?

Mới đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Trần Phi Vũ sẽ tham gia bộ phim điện ảnh Thắng Lợi Vĩ Đại do đạo diễn Trần Khải Ca – bố của nam thần làm đạo diễn. Cụ thể, trong cuộc trò chuyện cùng fan trên siêu thoại, Trần Phi Vũ tiết lộ: "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm mai còn đi quay phim".

Trần Phi Vũ lộ hint đang quay phim của bố Trần Khải Ca - Ảnh: Internet

Trước đó, Trần Phi Vũ đã được đồn đoán sẽ tham gia dự án Hắc Liên Hoa Công Lược cùng Ngu Thư Hân. Theo đó, phim sẽ do công ty Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất, và khai máy vào quý 1/2023. Người "cầm trịch" dự án này là đạo diễn Triệu Nhất Long, Phương Dạng Dạng là biên kịch (đây cũng là biên kịch của Thỉnh Quân do Nhậm Gia Luân đóng chính). Về phần phục trang, sẽ do Dịch Tiểu Nhã (Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Thương Lan Quyết) phụ trách.

Trước đó, Trần Phi Vũ đã được đồn đoán sẽ tham gia dự án Hắc Liên Hoa Công Lược cùng Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Nếu hai tin đồn trên đều là sự thật thì có khả năng Trần Phi Vũ sẽ có cơ hội tỏa sáng khi nhận dự án phim tới tấp sau cú hit của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Không những thế, dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã đóng chính sẽ chính thức ra rạp vào 31/12 tới đây. Đây là dự án điện ảnh được làm lại tử phim My Tomorrow, Your Yesterday ra mắt năm 2016 của Nhật Bản.