Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Cập nhật thêm hình ảnh của Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ trong buổi thử tạo hình nhân vật khiến dân tình hú hét

Vừa tung hình ảnh Trần Phi Vũ trong buổi thử vai nhân vật Lý Tuân thì mới đây, mạng xã hội lan truyền tiếp loạt ảnh hậu trường của Trương Tịnh Nghi trong buổi thử vai nhân vật Chu Vận.

Mặc dù đã chính thức khép lại, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính vẫn còn thu hút sự chú ý của khán giả. Đặc biệt là những khoảnh khắc hậu trường hay những hình ảnh chưa từng hé lộ trước đó. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh hậu trường của Trương Tịnh Nghi trong buổi thử vai nhân vật Chu Vận. Có thể thấy, ngay từ lần đầu thử khoác lên mình trang phục của nhân vật, nàng ‘công chúa’ đã vô cùng nổi bật, hút mắt nhờ nét đẹp thanh thuần, trong trẻo như Chu Vận xé sách bước ra.

Trương Tịnh Nghi trong buổi thử tạo hình nhân vật Chu Vận - Ảnh: Internet Qua hình ảnh hậu trường, có thể thấy tạo hình ban đầu và tạo hình khi lên phim không có sự khác biệt quá lớn, vai diễn Chu Vận được xem như “đo ni đóng giày” dành cho Trương Tịnh Nghi. Không những vậy, lối diễn tự nhiên của Trương Tịnh Nghi trong suốt bộ phim đã khắc họa rõ nét một nàng ‘công chúa’ vừa thanh cao vừa lương thiện nhưng cũng thật sự mạnh mẽ khi sẵn sàng hóa thân thành ‘kỵ sĩ’ sẵn sàng bảo vệ và bên cạnh ‘quốc vương’ Lý Tuân của mình. Có thể thấy Trương Tịnh Nghi đã đem đến cho khán giả một Chu Vận rất sát với nguyên tác nhưng vẫn giữ được nét cá tính riêng của bản truyền hình.

Trước đó, đoàn phim đã tung ra hình ảnh của Trần Phi Vũ trong buổi thử tạo hình với mái tóc màu vàng hoe, lần đầu tiên thử khoác lên mình trang phục của Lý Tuân. Qua hình ảnh hậu trường, có thể thấy tạo hình ban đầu vào tạo hình khi lên phim không có sự khác biệt quá lớn, vai diễn Lý Tuân được xem như “đo ni đóng giày” dành cho Trần Phi Vũ. Trần Phi Vũ trong buổi thử tạo hình nhân vật Lý Tuân - Ảnh: Internet Được biết, để có thể hóa thân thành công vào nhân vật một cách chân thực nhất và chinh phục được khán giả, ‘quốc vương’ Trần Phi Vũ đã nghiên cứu rất kỹ nhân vật này trong nguyên tác. Theo đó, anh chàng tự mình tẩy tóc nhiều lần cho đến khi ra được màu vàng ưng ý nhất. Đối với sự nghiệp diễn xuất, Trần Phi Vũ luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, tập trung và nghiêm túc. Anh chàng đã tự mình nghiền ngẫm kịch bản để có thể thể hiện rõ nét nhân vật không chỉ qua diễn xuất còn qua nhiều chi tiết nhỏ như cử chỉ, cách nói chuyện, ánh mắt, cách biểu cảm cảm xúc,… Với bước đệm này thì chắc chắn trong tương lai, hai diễn viên trẻ Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sẽ có những dự án lớn và thành công hơn nữa.

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