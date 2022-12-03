Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chỉ vì một câu nói của Trần Phi Vũ đã khiến netizen không ngừng kêu gọi Trương Tịnh Nghi 'trừng phạt' anh chàng

Sao quốc tế 03/12/2022 19:12

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Trần Phi Vũ nói với người bạn một câu mà khiến netizen đồng loạt tag thẳng tên Trương Tịnh Nghi vào kêu gọi 'trừng phạt' anh chàng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức kết thúc viên mãn cho tất cả các nhân vật. Dù vậy, dư âm của bộ phim vẫn còn tồn đọng trong lòng khán giả. Chính vì thế những trích đoạn thú vị của bộ phim luôn được công chúng chia sẻ rầm rộ.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chỉ vì một câu nói của Trần Phi Vũ đã khiến netizen không ngừng kêu gọi Trương Tịnh Nghi 'trừng phạt' anh chàng - Ảnh 1
Những trích đoạn thú vị của bộ phim luôn được công chúng chia sẻ rầm rộ - Ảnh: Internet

Chính vì thế, mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Lý Tuân (Trần Phi Vũ) đang ngồi ăn với bạn thì được hỏi về tài nghệ nấu ăn của Chu Vận (Trương Tịnh Nghi). Không chút chần chừ, anh khẳng định Chu Vận nấu ăn thực sự không nuốt nổi, điều này khiến anh bạn gật gù và xem đây là điểm yếu hiếm hoi của nàng công chúa.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chỉ vì một câu nói của Trần Phi Vũ đã khiến netizen không ngừng kêu gọi Trương Tịnh Nghi 'trừng phạt' anh chàng - Ảnh 2
Lý Tuân khẳng định Chu Vận nấu ăn thực sự không nuốt nổi - Ảnh: Internet

‘Tài năng’ nấu ăn của công chúa cũng từng thể hiện cụ thể ở một phân cảnh khác khi Chu Vận đến nhà mới của Lý Tuân nấu ăn bồi bổ cho người yêu thay vì ăn mì gói. Trong lúc nấu ăn, Lý Tuân không chỉ đứng bên cạnh giúp Chu Vận, cô bảo gì làm theo đó mà còn trêu chọc cô, cả hai vừa nấu ăn vừa đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Kết quả cuối cùng cá lại bị khét, Lý Tuân vì muốn trêu Chu Vận ăn thử mà bảo rất ngon, còn Chu Vận vì tin lời anh ăn thử thì biết cá không ăn được nữa. Theo đó, cặp đôi không còn lựa chọn nào khác ngoài ăn mì gói.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chỉ vì một câu nói của Trần Phi Vũ đã khiến netizen không ngừng kêu gọi Trương Tịnh Nghi 'trừng phạt' anh chàng - Ảnh 3

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chỉ vì một câu nói của Trần Phi Vũ đã khiến netizen không ngừng kêu gọi Trương Tịnh Nghi 'trừng phạt' anh chàng - Ảnh 4
Từng có phân cảnh Chu Vận nấu ăn bồi bổ Lý Tuân, cuối cùng chiên cá bị khét khiến cả hai phải ăn mì gói - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả không khỏi bật cười trước màn nói xấu ‘người yêu’ của Lý Tuân trong bộ phim. Thậm chí, nhiều người còn tag tên nữ chính Trương Tịnh Nghi vào và kêu gọi cô nàng hãy trừng phạt Trần Phi Vũ vì 'cả gan' dám nói xấu cô trên phim.  

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chỉ vì một câu nói của Trần Phi Vũ đã khiến netizen không ngừng kêu gọi Trương Tịnh Nghi 'trừng phạt' anh chàng - Ảnh 5
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet

Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng

Những màn cameo của các nhân vật trong bộ phim ngôn tình nổi tiếng khác xuất hiện trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng được khán giả quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hết Hà Dĩ Thâm, Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời cũng có màn cameo 'ấn tượng' trong một cảnh phim khiến fan phấn khích

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hết Hà Dĩ Thâm, Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời cũng có màn cameo 'ấn tượng' trong một cảnh phim khiến fan phấn khích

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi tăng mạnh sau tập cuối, khán giả không ngừng khen ngợi phân cảnh kết của bộ phim

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi tăng mạnh sau tập cuối, khán giả không ngừng khen ngợi phân cảnh kết của bộ phim

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: 'Bạn thân' Trương Tịnh Nghi hóa ra lại là gương mặt nữ phụ từng được nhiều khán giả yêu thích trong Diên Hi Công Lược

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: 'Bạn thân' Trương Tịnh Nghi hóa ra lại là gương mặt nữ phụ từng được nhiều khán giả yêu thích trong Diên Hi Công Lược

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vừa kết thúc đã nhận được tin vui lớn?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vừa kết thúc đã nhận được tin vui lớn?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Cái kết tốt đẹp của 'kẻ phản bội' Cao Kiến Hồng gây nhiều tranh cãi, liệu có xứng đáng?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Cái kết tốt đẹp của 'kẻ phản bội' Cao Kiến Hồng gây nhiều tranh cãi, liệu có xứng đáng?

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 27 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu