Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Trần Phi Vũ nói với người bạn một câu mà khiến netizen đồng loạt tag thẳng tên Trương Tịnh Nghi vào kêu gọi 'trừng phạt' anh chàng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức kết thúc viên mãn cho tất cả các nhân vật. Dù vậy, dư âm của bộ phim vẫn còn tồn đọng trong lòng khán giả. Chính vì thế những trích đoạn thú vị của bộ phim luôn được công chúng chia sẻ rầm rộ. Những trích đoạn thú vị của bộ phim luôn được công chúng chia sẻ rầm rộ - Ảnh: Internet Chính vì thế, mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Lý Tuân (Trần Phi Vũ) đang ngồi ăn với bạn thì được hỏi về tài nghệ nấu ăn của Chu Vận (Trương Tịnh Nghi). Không chút chần chừ, anh khẳng định Chu Vận nấu ăn thực sự không nuốt nổi, điều này khiến anh bạn gật gù và xem đây là điểm yếu hiếm hoi của nàng công chúa.

Lý Tuân khẳng định Chu Vận nấu ăn thực sự không nuốt nổi - Ảnh: Internet ‘Tài năng’ nấu ăn của công chúa cũng từng thể hiện cụ thể ở một phân cảnh khác khi Chu Vận đến nhà mới của Lý Tuân nấu ăn bồi bổ cho người yêu thay vì ăn mì gói. Trong lúc nấu ăn, Lý Tuân không chỉ đứng bên cạnh giúp Chu Vận, cô bảo gì làm theo đó mà còn trêu chọc cô, cả hai vừa nấu ăn vừa đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Kết quả cuối cùng cá lại bị khét, Lý Tuân vì muốn trêu Chu Vận ăn thử mà bảo rất ngon, còn Chu Vận vì tin lời anh ăn thử thì biết cá không ăn được nữa. Theo đó, cặp đôi không còn lựa chọn nào khác ngoài ăn mì gói.

Từng có phân cảnh Chu Vận nấu ăn bồi bổ Lý Tuân, cuối cùng chiên cá bị khét khiến cả hai phải ăn mì gói - Ảnh: Internet Nhiều khán giả không khỏi bật cười trước màn nói xấu ‘người yêu’ của Lý Tuân trong bộ phim. Thậm chí, nhiều người còn tag tên nữ chính Trương Tịnh Nghi vào và kêu gọi cô nàng hãy trừng phạt Trần Phi Vũ vì 'cả gan' dám nói xấu cô trên phim. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng Những màn cameo của các nhân vật trong bộ phim ngôn tình nổi tiếng khác xuất hiện trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng được khán giả quan tâm.

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