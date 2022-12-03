Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng

Những màn cameo của các nhân vật trong bộ phim ngôn tình nổi tiếng khác xuất hiện trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng được khán giả quan tâm.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức kết thúc với cái kết viên mãn cho tất cả nhân vật. Bộ phim đã chiếm trọn cảm tình khán giả bởi nội dung chính đầy hấp dẫn với câu chuyện tình ngọt ngào, ngược tâm từ thanh xuân đến lúc trưởng thành của Lý Tuân và Chu Vận. Không những thế, những màn cameo của các nhân vật trong bộ phim ngôn tình nổi tiếng khác cũng được khán giả quan tâm. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức kết thúc với cái kết viên mãn cho tất cả nhân vật - Ảnh: Internet Đầu tiên phải kể đến màn xuất hiện của vợ chồng Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời. Ở tập 23, trong cuộc gặp giữa Chu Vận, Phương Thư Miêu và Nhậm Địch, các cô gái cùng ôn lại kỷ niệm thời đi học và cập nhật tình hình bản thân hiện tại. Phương Thư Miêu ra trường làm trái ngành, hiện đang làm việc tại một văn phòng luật. Trong chia sẻ của mình, Phương Thư Miêu tiết lộ văn phòng luật này do 3 người bạn lập ra, sư phụ mình họ Viên, còn sếp họ Hà, rất đẹp trai nhưng lại là hoa đã có chủ. Anh ta kết hôn với mối tình đầu, cũng là du học sinh về nước giống Chu Vận. Những tín đồ của vũ trụ phim ngôn tình sau khi xâu chuỗi dữ kiện đã nhanh chóng đi đến kết luận ông chủ của Phương Thư Miêu chính là đại luật sư Hà Dĩ Thâm.

Bạn thân của Chu Vận làm việc cho văn phòng luật sư của Hà Dĩ Thâm - Ảnh: Internet Không chỉ chồng được gọi tên mà vợ Triệu Mặc Sênh cũng cameo ấn tượng. Cũng trong tập 33, Lý Tuân sau khi tỏa sáng trong ngành thiết kế game, đã được tòa soạn TREASURE chọn làm đối tượng xin phỏng vấn. Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu đây không phải là nơi mà Triệu Mặc Sênh, nữ chính của Bên Nhau Trọn Đời đang làm việc. Có thể Triệu Mạc Sênh là người chụp ảnh cho công ty của Lý Tuân.

Lý Tuân được tòa soạn của Triệu Mặc Sênh mời phỏng vấn, thậm chí, có thể Triệu Mạc Sênh là người chụp ảnh cho công ty của Lý Tuân - Ảnh: Internet Tiếp đó, luật sư Viên cũng xuất hiện trong tập 33 và đứng trò chuyện với Phương Thư Miêu. Được biết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa và Bên Nhau Trọn Đời đều là ‘đứa con cưng’ của đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt. Do đó, không có gì khó hiểu khi 2 phim có chi tiết liên kết với nhau. Sếp Viên của Bên Nhau Trọn Đời cũng góp mặt - Ảnh: Internet Thêm một màn tái ngộ khác cũng ấm lòng không kém chính là bố của Chu Vận và ông chủ công ty Lý Tuân. Trong tập 36, sếp của Lý Tuân nói chuyện với bố của Chu Vận một cách rất tâm tình, sau đó bố Chu Vận mời sếp Lý Tuân đi ăn mỳ cay chua ngọt. Được biết, hai người từng đóng chung trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, nhân vật bố Lý mở tiệm mỳ và bố Lăng rất thích ăn mỳ cay chua ngọt do bố Lý làm. Vậy nên ngày gặp lại ‘bố Lăng’ và ‘bố Lý’ đã vui vẻ rủ nhau đi ăn món mì xào chua ngọt. Màn hội ngộ của bố Lý và bố Lăng của Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Ảnh: Internet Mặc dù, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã kết thúc nhưng dư âm của bộ phim vẫn còn đọng lại trong lòng khán giả. Hy vọng sắp tới bộ phim sẽ đạt thêm nhiều thành tích ấn tượng cũng như sự tái hợp của cặp chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi ở dự án mới.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hết Hà Dĩ Thâm, Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời cũng có màn cameo 'ấn tượng' trong một cảnh phim khiến fan phấn khích Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa và Bên Nhau Trọn Đời đều là ‘đứa con cưng’ trong vũ trụ ngôn tình của đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt. Chính vì thế, màn cameo của các nhân vật của Bên Nhau Trọn Đời luôn khiến khán giả phấn khích.

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