Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng

Sao quốc tế 03/12/2022 14:00

Những màn cameo của các nhân vật trong bộ phim ngôn tình nổi tiếng khác xuất hiện trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng được khán giả quan tâm.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức kết thúc với cái kết viên mãn cho tất cả nhân vật. Bộ phim đã chiếm trọn cảm tình khán giả bởi nội dung chính đầy hấp dẫn với câu chuyện tình ngọt ngào, ngược tâm từ thanh xuân đến lúc trưởng thành của Lý Tuân và Chu Vận. Không những thế, những màn cameo của các nhân vật trong bộ phim ngôn tình nổi tiếng khác cũng được khán giả quan tâm.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức kết thúc với cái kết viên mãn cho tất cả nhân vật - Ảnh: Internet

Đầu tiên phải kể đến màn xuất hiện của vợ chồng Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời. Ở tập 23, trong cuộc gặp giữa Chu Vận, Phương Thư Miêu và Nhậm Địch, các cô gái cùng ôn lại kỷ niệm thời đi học và cập nhật tình hình bản thân hiện tại. Phương Thư Miêu ra trường làm trái ngành, hiện đang làm việc tại một văn phòng luật. Trong chia sẻ của mình, Phương Thư Miêu tiết lộ văn phòng luật này do 3 người bạn lập ra, sư phụ mình họ Viên, còn sếp họ Hà, rất đẹp trai nhưng lại là hoa đã có chủ. Anh ta kết hôn với mối tình đầu, cũng là du học sinh về nước giống Chu Vận. Những tín đồ của vũ trụ phim ngôn tình sau khi xâu chuỗi dữ kiện đã nhanh chóng đi đến kết luận ông chủ của Phương Thư Miêu chính là đại luật sư Hà Dĩ Thâm.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng - Ảnh 2
Bạn thân của Chu Vận làm việc cho văn phòng luật sư của Hà Dĩ Thâm - Ảnh: Internet

Không chỉ chồng được gọi tên mà vợ Triệu Mặc Sênh cũng cameo ấn tượng. Cũng trong tập 33, Lý Tuân sau khi tỏa sáng trong ngành thiết kế game, đã được tòa soạn TREASURE chọn làm đối tượng xin phỏng vấn. Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu đây không phải là nơi mà Triệu Mặc Sênh, nữ chính của Bên Nhau Trọn Đời đang làm việc. Có thể Triệu Mạc Sênh là người chụp ảnh cho công ty của Lý Tuân.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng - Ảnh 3

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng - Ảnh 4
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng - Ảnh 5
Lý Tuân được tòa soạn của Triệu Mặc Sênh mời phỏng vấn, thậm chí, có thể Triệu Mạc Sênh là người chụp ảnh cho công ty của Lý Tuân - Ảnh: Internet

Tiếp đó, luật sư Viên cũng xuất hiện trong tập 33 và đứng trò chuyện với Phương Thư Miêu. Được biết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa và Bên Nhau Trọn Đời đều là ‘đứa con cưng’ của đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt. Do đó, không có gì khó hiểu khi 2 phim có chi tiết liên kết với nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng - Ảnh 6

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng - Ảnh 7
Sếp Viên của Bên Nhau Trọn Đời cũng góp mặt - Ảnh: Internet

Thêm một màn tái ngộ khác cũng ấm lòng không kém chính là bố của Chu Vận và ông chủ công ty Lý Tuân. Trong tập 36, sếp của Lý Tuân nói chuyện với bố của Chu Vận một cách rất tâm tình, sau đó bố Chu Vận mời sếp Lý Tuân đi ăn mỳ cay chua ngọt. Được biết, hai người từng đóng chung trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, nhân vật bố Lý mở tiệm mỳ và bố Lăng rất thích ăn mỳ cay chua ngọt do bố Lý làm. Vậy nên ngày gặp lại ‘bố Lăng’ và ‘bố Lý’ đã vui vẻ rủ nhau đi ăn món mì xào chua ngọt.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng - Ảnh 8

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng - Ảnh 9
Màn hội ngộ của bố Lý và bố Lăng của Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Ảnh: Internet

Mặc dù, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã kết thúc nhưng dư âm của bộ phim vẫn còn đọng lại trong lòng khán giả. Hy vọng sắp tới bộ phim sẽ đạt thêm nhiều thành tích ấn tượng cũng như sự tái hợp của cặp chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi ở dự án mới.

 

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hết Hà Dĩ Thâm, Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời cũng có màn cameo 'ấn tượng' trong một cảnh phim khiến fan phấn khích

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hết Hà Dĩ Thâm, Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời cũng có màn cameo 'ấn tượng' trong một cảnh phim khiến fan phấn khích

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa và Bên Nhau Trọn Đời đều là ‘đứa con cưng’ trong vũ trụ ngôn tình của đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt. Chính vì thế, màn cameo của các nhân vật của Bên Nhau Trọn Đời luôn khiến khán giả phấn khích.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hết Hà Dĩ Thâm, Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời cũng có màn cameo 'ấn tượng' trong một cảnh phim khiến fan phấn khích

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hết Hà Dĩ Thâm, Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời cũng có màn cameo 'ấn tượng' trong một cảnh phim khiến fan phấn khích

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ loạt ảnh Trần Phi Vũ trong buổi thử vai Lý Tuân, tạo hình mãn nhãn như 'đo ni đóng giày' cho mỹ nam

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ loạt ảnh Trần Phi Vũ trong buổi thử vai Lý Tuân, tạo hình mãn nhãn như 'đo ni đóng giày' cho mỹ nam

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Cái kết tốt đẹp của 'kẻ phản bội' Cao Kiến Hồng gây nhiều tranh cãi, liệu có xứng đáng?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Cái kết tốt đẹp của 'kẻ phản bội' Cao Kiến Hồng gây nhiều tranh cãi, liệu có xứng đáng?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi tăng mạnh sau tập cuối, khán giả không ngừng khen ngợi phân cảnh kết của bộ phim

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi tăng mạnh sau tập cuối, khán giả không ngừng khen ngợi phân cảnh kết của bộ phim

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vừa kết thúc đã nhận được tin vui lớn?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vừa kết thúc đã nhận được tin vui lớn?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Lý do Chu Vận bỏ ra 7 năm thanh xuân để chờ đợi một Lý Tuân 'lạnh lùng, ngang tàng' là một điều xứng đáng?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Lý do Chu Vận bỏ ra 7 năm thanh xuân để chờ đợi một Lý Tuân 'lạnh lùng, ngang tàng' là một điều xứng đáng?

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 28 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu