Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Lý do Chu Vận bỏ ra 7 năm thanh xuân để chờ đợi một Lý Tuân 'lạnh lùng, ngang tàng' là một điều xứng đáng?

Sao quốc tế 01/12/2022 15:00

Nhiều khán giả cho rằng việc Chu Vận dành cả 7 năm thanh xuân để chờ đợi Lý Tuân là điều dại dột. Tuy nhiên, lý do dưới đây cho thấy việc Chu Vận chờ đợi Lý Tuân là một điều xứng đáng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức khép lại nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bộ phim kể về mối tình của Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) kéo dài từ quãng thời gian thanh xuân đến tuổi trưởng thành. Cả hai quen nhau, yêu nhau từ thời đại học nhưng vì gặp biến cố, Lý Tuân phải vào tù 3 năm, còn Chu Vận đi nước ngoài. Thời gian dài xa cách, Lý Tuân mang trong mình nhiều nỗi đau khi đánh mất tất cả nhưng Chu Vận vẫn quyết tâm ở lại bên cạnh 'quốc vương' của mình.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Lý do Chu Vận bỏ ra 7 năm thanh xuân để chờ đợi một Lý Tuân 'lạnh lùng, ngang tàng' là một điều xứng đáng? - Ảnh 1
Thời gian dài xa cách, Lý Tuân mang trong mình nhiều nỗi đau khi đánh mất tất cả nhưng Chu Vận vẫn quyết tâm ở lại bên cạnh 'quốc vương' của mình - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng việc Chu Vận dành cả 7 năm thanh xuân để chờ đợi Lý Tuân là điều dại dột. Liệu có đáng không khi bên cạnh cô luôn có một Điền Tu Trúc si tình, có một trái tim ấm nóng luôn mở rộng lòng chờ đón cô nhưng ‘công chúa’ lại chọn ở bên ‘quốc vương’ Lý Tuân lạnh lùng. Cũng bởi vì, ẩn đằng sau sự lạnh giá đó chính là một tinh thần rực lửa không bao giờ đầu hàng trước mọi nghịch cảnh. Chu Vận không chỉ xem Lý Tuân là tình yêu của đời mình mà còn xem anh là người truyền cảm hứng cho công việc lẫn cuộc sống. Cô xem anh là một vị thần và nguyện ‘tu thành chính quả’ với tình yêu của đời mình.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Lý do Chu Vận bỏ ra 7 năm thanh xuân để chờ đợi một Lý Tuân 'lạnh lùng, ngang tàng' là một điều xứng đáng? - Ảnh 2
Chu Vận xem Lý Tuân là một vị thần và nguyện ‘tu thành chính quả’ với tình yêu của đời mình - Ảnh: Internet

Về phần Lý Tuân cũng đã có sự trưởng thành trong tình yêu và biết thay đổi vì người mình yêu. Nếu như 3 năm trước, trước khi ra tay với Phương Chí Tịnh, Lý Tuân tự nhận thấy rằng bản thân và Chu Vận khó có thể đến với nhau vì bị cha mẹ cô ngăn cản, mà một khi mất đi nàng công chúa của đời mình, Lý Tuân cũng không còn thiết tha gì nên anh đã liều một phen với Phương Chí Tĩnh, đánh hắn không còn ra hồn người. Sau khi Lý Tuân ra tù, anh thấy mình không xứng với Chu Vận nên có ý định rút lui để cô tìm được hạnh phúc mới. Nhưng điều bất ngờ là Chu Vận chưa bao giờ có ý định từ bỏ mối tình thanh xuân của mình. Ngược lại, nữ chính còn liên tục xoa dịu nỗi đau trong lòng Lý Tuân và giúp anh vực dậy tinh thần. Từ đó, cả hai "nối lại tình xưa".

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Lý do Chu Vận bỏ ra 7 năm thanh xuân để chờ đợi một Lý Tuân 'lạnh lùng, ngang tàng' là một điều xứng đáng? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đỉnh điểm, trong một phân cảnh của một tập phim gần đây, Lý Tuân xử lý một người bạn đồng nghiệp có ý muốn phản bội công ty nhưng chàng thủ khoa năm nào đã kiềm chế được mình, anh không còn là một Lý Tuân giận dữ, muốn dùng tới nắm đấm như ngày xưa. Lúc này, Chu Vận vì hiểu lầm anh lại làm chuyện bốc đồng như ngày xưa nên đã cho Lý Tuân một cái tát và cho rằng việc hối hận nhất là năm xưa không kịp thời ngăn cản anh đánh Phương Chí Tịnh dẫn đến việc ngồi tù 3 năm.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Lý do Chu Vận bỏ ra 7 năm thanh xuân để chờ đợi một Lý Tuân 'lạnh lùng, ngang tàng' là một điều xứng đáng? - Ảnh 4
Lý Tuân ý thức rằng nếu để xảy ra chuyện dại dột ngày xưa, anh sẽ mất Chu Vận mãi mãi - Ảnh: Internet

Đỉnh điểm là cái ôm hóa giải mọi hiểu lầm của cả hai. Khuôn mặt của Lý Tuân trông bình thản vì anh hiểu được ‘công chúa’ của mình đã giải tỏa phần nào những uất ức, đau khổ và chịu đựng những năm tháng sống cô độc ở nước ngoài khi bị người mình yêu đẩy ra khỏi cuộc sống của anh ta. Lý Tuân ý thức rằng nếu để xảy ra chuyện dại dột ngày xưa, anh sẽ mất Chu Vận mãi mãi. Bởi anh đã để cho cô chờ đợi quá lâu.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Lý do Chu Vận bỏ ra 7 năm thanh xuân để chờ đợi một Lý Tuân 'lạnh lùng, ngang tàng' là một điều xứng đáng? - Ảnh 5
Chu Vận bỏ ra 7 năm thanh xuân chờ đợi Lý Tuân là điều xứng đáng - Ảnh: Internet

Có thể thấy tình yêu của Lý Tuân và Chu Vận theo thời gian đã có sự trưởng thành, biết hi sinh và thay đổi vì người mình yêu thương. Thế nên, việc Chu Vận bỏ ra 7 năm thanh xuân đánh cược để chờ đợi Lý Tuân - một người đã vì cô thay đổi bản thân để tốt đẹp hơn trong tính cách là một điều xứng đáng

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Trên mạng xã hội đã lan truyền bài viết nói về một phát hiện thú vị trong bộ phim, có một con số đặc biệt xuất hiện liên quan đến chuyện tình yêu của Lý Tuân và Chu Vận.

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