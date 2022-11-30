Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Phân cảnh tắm suối nước nóng của Lý Tuân và Chu Vận khiến fan nguyên tác tiếc nuối vì điều này?

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền khoảnh khắc đi tắm suối nước nóng của cặp đôi Lý Tuân và Chu Vận trong tập mới nhất. Theo đó, sau thành công ban đầu của dự án, Lý Tuân, Chu Vận và cả công ty đã có chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Trong cơn say, Chu Vận đã chủ động xuống hồ tắm suối nước nóng cùng Lý Tuân. Những tưởng sẽ có những khoảnh khắc 'bạo dạn' như trong tiểu thuyết, tuy nhiên, trong phim, cả hai chỉ ngồi gần nhau trong làn nước mờ ảo. Chu Vận thẳng thắn đáp trả khi bị Lý Tuân hỏi rằng "Nếu anh say thì em nghĩ mình đi khỏi đây được không?", rằng cô không đi khỏi đây cũng được khiến cả hai ngượng ngùng với nhau. Tuy nhiên, khi Chu Vận đề cập đến tấm hình bị xé nát năm xưa giờ ở chỗ Lý Tuân, anh chàng lại trở về với vẻ lãnh đạm, xa cách và một lần nữa tránh né cô.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đang làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng hiện nay. Dù có những phân cảnh ‘ngược tâm’ đến nghẹt thở, đau lòng của Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) nhưng khán giả cũng không thể rời mắt và phấn khích trước những màn tình cảm mật ngọt, nóng bỏng của cặp đôi chính.

Khoảnh khắc đi tắm suối nước nóng của Lý Tuân và Chu Vận khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì không được bạo dạn như nguyên tác - Ảnh: Internet

Nhiều fan nguyên tác cho rằng, trong truyện, cảnh phim này diễn ra nóng bỏng hơn nhiều khi Lý Tuân và Chu Vận ngồi gần sát nhau, đến mức cả hai có thể thấy cả tà váy của Chu Vận phập phồng trong nước. Cả hai cũng có những câu thoại bạo dạn hơn, lại còn giằng co với nhau. Mặc dù vậy, điểm chung của phim và truyện đều có kết cảnh gây tiếc nuối rằng cả hai vẫn chưa thực sự làm lành với nhau dù đã có màn hôn nhau nóng bỏng ở tập trước.

Được biết, ở tập trước đó, cặp đôi Lý Tuân và Chu Vận đã khiến khán giả quắn quéo trước nụ hôn ‘tái hợp’ mãnh liệt. Theo đó, vì bị Lý Tuân nhiều lần nói những lời đau lòng, Chu Vận đã uống thuốc chống trầm cảm quá liều trong lúc say rượu. Sau khi biết ‘công chúa’ vì mình mà vật lộn với căn bệnh trầm cảm trong suốt thời gian dài, Lý Tuân đã đối xử hiền hòa với Chu Vận hơn dưới danh nghĩa ‘bạn đồng nghiệp bình thường’. Sau những lần gần nhau thì ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’, dẫn tới đỉnh điểm với màn hôn nhau đầy nóng bỏng.

Trước đó, cặp đôi đã có nụ hôn 'tái hợp' nóng bỏng khiến dân tình quắn quéo - Ảnh: Internet

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet

Hiện tại, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa ngày càng diễn biến gây cấn, hấp dẫn. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những tập tiếp theo khi Lý Tuân và Chu Vận chính thức làm lành và ‘nối lại tình xưa’ với nhau và có cái kết hạnh phúc, viên mãn.