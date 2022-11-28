Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Khán giả quắn quéo trước nụ hôn 'tái hợp' mãnh liệt của Lý Tuân và Chu Vận

Sao quốc tế 28/11/2022 11:33

Sau bao ngày đi từ sự đau lòng này đến đau lòng khác, khán giả được dịp ‘lụi tim’ với nụ hôn ‘tái hợp’ của Lý Tuân và Chu Vận sau bao năm xa cách.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức bước sang phần mới và nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng. Theo đó, bộ phim đã bước vào giai đoạn ‘ngược tâm’ sau khi Lý Tuân ra tù gặp lại ‘công chúa’ Chu Vận của mình. Anh chàng đã khiến khán giả không ít lần đau tim khi liên tục nói những lời làm tổn thương 'công chúa' của mình dù trong lòng vẫn còn tình cảm dành cho cô.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Khán giả quắn quéo trước nụ hôn 'tái hợp' mãnh liệt của Lý Tuân và Chu Vận - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền khoảnh khắc được trích từ đoạn trailer giới thiệu tập mới của bộ phim. Theo đó, sau bao ngày đi từ sự đau lòng này đến đau lòng khác, khán giả được dịp ‘lụi tim’ với nụ hôn ‘tái hợp’ của Lý Tuân và Chu Vận sau bao năm xa cách.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Khán giả quắn quéo trước nụ hôn 'tái hợp' mãnh liệt của Lý Tuân và Chu Vận - Ảnh 2
Sau thời gian làm đau lòng nhau, Lý Tuân và Chu Vận đã hóa giải mọi hiểu lầm - Ảnh: Internet

Được biết, theo như diễn biến của bộ phim, sau khi trở thành đồng nghiệp của nhau, Lý Tuân thường xuyên ‘kiếm chuyện’ với Chu Vận. Chính vì quá đau lòng mà Chu Vận sử dụng quá liều thuốc chống trầm cảm trong lúc uống say đến mức nhập viện. Sau khi nghe được sự thật ‘công chúa’ bao năm qua đã vật lộn với căn bệnh trầm cảm vì mình, Lý Tuân đã vô cùng hối hận vì thời gian qua đã hiểu lầm cô. Sau khoảng thời gian làm lành với cô nàng đã đẩy đỉnh điểm với màn hôn nhau mãnh liệt của cặp đôi khiến các khán giả không khỏi quắn quéo, đồng thời cũng khen ngợi diễn xuất đỉnh cao, chân thật, ngọt ngào của cặp đôi chính.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Khán giả quắn quéo trước nụ hôn 'tái hợp' mãnh liệt của Lý Tuân và Chu Vận - Ảnh 3
Nụ hôn 'tái hợp' mãnh liệt của cặp đôi khiến khán giả phấn khích - Ảnh: Internet

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Khán giả quắn quéo trước nụ hôn 'tái hợp' mãnh liệt của Lý Tuân và Chu Vận - Ảnh 4
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet

Hiện tại, nụ hôn ‘tái hợp’ của Lý Tuân và Chu Vận trong bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đang nằm trong top được tìm kiếm nhiều nhất của mạng xã hội, khuấy đảo cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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