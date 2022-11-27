Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ suýt để tuột mất vai Lý Tuân vào tay một mỹ nam có mối quan hệ thân thiết với Trương Tịnh Nghi

Ít ai biết, Trần Phi Vũ từng suýt để mất vai diễn Lý Tuân vào tay đối thủ nặng ký khác.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên cũ là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo cộng đồng mạng thời gian gần đây. Bộ phim chiếm trọn cảm tình của khán giả không chỉ vì nội dung hấp dẫn gây cấn mà là sự kết hợp bùng nổ, diễn xuất tròn trịa của cặp đôi chính như từ tiểu thuyết nước ra. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo cộng đồng mạng thời gian gần đây - Ảnh: Internet Tuy nhiên, ít ai biết, Trần Phi Vũ từng suýt để mất vai diễn Lý Tuân vào tay đối thủ nặng ký khác. Được biết, khi dự án có thông tin khởi quay nhưng vẫn chưa chốt được nam chính. Theo đó, khi nữ chính đã được xác nhận là Trương Tịnh Nghi thì ngay lập tức cái tên được đồn đoán vào vai nam chính đã gọi tên Khuất Sở Tiêu. Lý do là vì anh chàng này là sao trẻ được Đại hoa đán Châu Tấn nâng đỡ, vì vậy khá thân thiết với Trương Tịnh Nghi.

Trần Phi Vũ từng suýt để mất vai diễn Lý Tuân vào tay Khuất Sở Tiêu - Ảnh: Internet Khuất Sở Tiêu gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ nét điển trai, thân hình cao to cuốn hút. Anh chàng được công chúng biết đến nhiều nhất khi thủ vai Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ trong phim cổ trang bom tấn Hậu Cung Như Ý Truyện. Tuy nhiên, nam diễn viên có thời gian dài “ở ẩn” vì bị bạn gái cũ tố bạo hành, có sở thích tình ái khác thường và ép cô làm nhiều chuyện không hay. Sau sự việc, tên tuổi của Khuất Sở Tiêu tụt dốc không phanh, bị khán giả quay lưng hàng loạt. Anh chàng được công chúng biết đến nhiều nhất khi thủ vai Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ trong phim cổ trang bom tấn Hậu Cung Như Ý Truyện - Ảnh: Internet Phải đến tận giữa năm 2021, anh mới từng bước trở lại màn ảnh, bắt đầu với màn hợp tác cùng Trương Tịnh Nghi nhưng là với phim điện ảnh Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau. Là ekip lớn nên sản xuất của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa không dám mạo hiểm để mời một cái tên có ồn ào đóng chính. Thế nên vai Lý Tuân được “chốt sổ” cho Trần Phi Vũ.

Khuất Sở Tiêu từng hợp tác với Trương Tịnh Nghi trong dự án Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau - Ảnh: Internet Trước đó từng có thông tin, nữ chính ban đầu được chọn vào vai Chu Vận không phải Trương Tịnh Nghi mà là nữ diễn viên Tiêu Tuấn Diễm, mỹ nhân nổi tiếng với tác phẩm Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên. Với ngoại hình sáng cùng diễn xuất tốt, Tiêu Tuấn Diễm được đánh giá là nữ diễn viên tài năng thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên vai diễn Chu Vận trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa là một tiểu thư con nhà quyền quý, học giỏi, ngoan hiền. Vẻ ngoài cá tính của Tiêu Tuấn Diễm sẽ không hợp vào vai một cô gái nữ tính, ngọt ngào như Trương Tịnh Nghi. Chưa kể cô hơn Trần Phi Vũ đến 13 tuổi, chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa cả hai sẽ khó mang đến một cặp đôi Lý Tuân - Chu Vận như trong nguyên tác. Nữ chính ban đầu được chọn vào vai Chu Vận không phải Trương Tịnh Nghi mà là nữ diễn viên Tiêu Tuấn Diễm - Ảnh: Internet Nhiều khán giả đã không khỏi thở phào vì thật may đến cuối cùng vai chính đã thuộc về cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Thế nên, khán giả mới được dịp thưởng thức được những thước phim hay và trọn vẹn vào dịp cuối năm nay.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ tiết lộ bí quyết khiến bản thân có thể nhập vai Lý Tuân một cách hoàn hảo nhất Trong bộ phim, Lý Tuân được xem là nhân vật "khó", đòi hỏi nhiều trạng thái xúc cảm, lúc kiềm chế, lúc dữ dội và là thử thách không nhỏ cho Trần Phi Vũ. Chính vì thế, anh chàng đã tiết lộ một trong những bí quyết khiến mình có thể nhập vai Lý Tuân một cách hoàn hảo nhất.

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