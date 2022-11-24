Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích

Sao quốc tế 24/11/2022 11:55

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã có hai buổi livestream để tuyên truyền cho bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa trên các nền tảng nổi tiếng xứ Trung khiến cộng đồng fan không khỏi phấn khích.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính hiện đang khuấy đảo cộng đồng mọt phim thời gian gần đây. Bên cạnh nội dung phim hấp dẫn, chemistry bùng nổ của cặp đôi chính đã chiếm trọn cảm tình trong lòng fan hâm mộ. Chính vì thế, nhất cử nhất động của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi xuất hiện cùng nhau luôn được khán giả đặc biệt quan tâm.

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính hiện đang khuấy đảo cộng đồng mọt phim thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Mới đây, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã có hai buổi livestream để tuyên truyền cho bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa trên các nền tảng nổi tiếng xứ Trung. Trong buổi livestream đầu tiên, Trần Phi Vũ đã ‘cố tình’ mặc lại áo của nhân vật Lý Tuân. Dù anh chàng đang bị cảm nhưng vẫn khiến khán giả phấn khích trước màn tương tác qua lại cực kỳ ngọt ngào của cặp đôi chính.

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích - Ảnh 2

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích - Ảnh 3

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích - Ảnh 4
 Khán giả phấn khích trước màn tương tác qua lại cực kỳ ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim - Ảnh: Internet

Theo đó, Trương Tịnh Nghi đã hỏi Trần Phi Vũ có phải Lý Tuân nhuộm lại tóc nâu là vì Chu Vận không, anh chàng liền nhanh chóng đáp lại “Tất nhiên rồi”. Sau đó, Trần Phi Vũ cũng hỏi lại bạn diễn có phải Chu Vận sớm đã động lòng với Lý Tuân không và Trương Tịnh Nghi cũng có câu trả lời tương tự câu trả lời ban nãy ‘Tất nhiên rồi’. Bên cạnh đó, Trương Tịnh Nghi còn khen ngợi giọng nói của Trần Phi Vũ nghe rất hay, còn Trần Phi Vũ cũng đặc biệt mang đến một bức tranh bông hoa hồng do chính anh tự vẽ để dành tặng cho bạn diễn.

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích - Ảnh 5

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích - Ảnh 6
Trần Phi Vũ cũng đặc biệt mang đến một bức tranh bông hoa hồng do chính anh tự vẽ để dành tặng cho bạn diễn Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Khi livestream trên nền tảng thứ 2, cặp đôi đã có màn thử thách đối mặt nhìn nhau nhưng không được cười. Tuy nhiên, thử thách vừa bắt đầu thì cả 2 đã cười phá lên khiến cả trường quay cũng cười nghiêng ngã theo. Đặc biệt, dân tình còn thấy được hành động vô cùng tinh tế của Trần Phi Vũ dành cho Trương Tịnh Nghi. Khi anh chàng phát hiện áo của bạn diễn hơi hở đã nhẹ nhàng nhắc nhỏ bên tai để cô nàng sửa lại áo. Hành động tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, cho thấy sự ăn ý giữa cặp đôi.

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích - Ảnh 7

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích - Ảnh 8
Cả hai cười nghiêng ngã trong thử thách của buổi livestream - Ảnh: Internet 

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích - Ảnh 9

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích - Ảnh 10
Trần Phi Vũ phát hiện áo của Trương Tịnh Nghi hơi hở đã nhẹ nhàng nhắc nhỏ bên tai để cô nàng sửa lại áo - Ảnh: Internet

Không những thế, cặp đôi còn bắt trend của Lý Tuân và Chu Vận khi bấm mã code tạo trái tim. Được biết, trong bộ phim, có một phân cảnh Lý Tuân (Trần Phi Vũ) vẽ trái tim hồng cho Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) bằng mã code, rồi dụ dỗ cô nàng giải tự giải mã. Sau khi phân cảnh đó lên sóng, trend viết mã code tạo trái tim đã rất hot bên Trung, được nhiều người làm và truyền tay nhau trên mạng xã hội.

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích - Ảnh 11
Cặp đôi còn bắt trend của Lý Tuân và Chu Vận khi bấm mã code tạo trái tim - Ảnh: Internet
Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích - Ảnh 12
Phân cảnh Lý Tuân (Trần Phi Vũ) vẽ trái tim hồng cho Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) bằng mã code trên phim - Ảnh: Internet

Cuối buổi livestream, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi còn tiết lộ một bí mật đó là cặp đôi hôm nay đã luyện tập và ghi âm bài hát nhạc phim “Falling You” để tặng khán giả, đúng theo lời hứa trước đó từng nói sẽ hát nếu độ hot Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cán mốc 10.000 điểm trên nền tảng. Điều này đã khiến khán giả không khỏi phấn khích và hóng chờ sự kết hợp này.

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích - Ảnh 13

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích - Ảnh 14
Hậu trường cảnh hôn của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi từng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền hậu trường cảnh hôn ngọt lịm của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Theo đó, sau khi thực hiện xong cảnh quay, Trần Phi Vũ quay sang hỏi Trương Tịnh Nghi: "Mắc cỡ sao"? Khiến nữ diễn viên nở nụ cười e thẹn ngại ngùng không nói nên lời. Trước khoảnh khắc đó, nhiều khán giả không khỏi quắn quéo vì sự dễ thương của cặp đôi. Thậm chí, khoảnh khắc này còn lên top hot search và nhiều tin đồn ‘phim giả tình thật’ của cặp đôi được lan truyền rộng rãi.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Biên kịch bày tỏ sự hài lòng về diễn xuất của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi 'hội tụ đủ nét tính cách của Lý Tuân và Chu Vận'

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Trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn phỏng vấn dành cho biên kịch của bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Khi được hỏi đánh giá thế nào về diễn xuất của hai diễn viên chính trẻ tuổi, biên kịch đã bày tỏ sự hài lòng dành cho diễn xuất của cặp đôi.

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