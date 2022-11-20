Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi khiến khán giả tiếc nuối bởi một chi tiết không trọn vẹn trong phim?

Mặc dù bộ phim gây ấn tượng bởi nhiều điểm hoàn hảo nhưng vẫn khiến khán giả tiếc nuối bởi một chi tiết không trọn vẹn trong phim.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với sự tham gia diễn chính của cặp đôi Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi được đánh giá là bộ phim hợp khẩu vị của nhiều khán giả trẻ khi lên sóng vào dịp cuối năm. Phim lập nhiều thành tích và đưa tên tuổi của cặp đôi chính lên tầm cao mới. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi đóng chính đã gây sốt vào cuối năm nay - Ảnh: Internet Được biết, bộ phim khán giả đánh giá cao nội dung cũng như tình tiết mới lạ so với những bộ phim cùng chủ đề. Có được thành công này không thể phủ nhận được công sức nam chính Trần Phi Vũ vì đã nỗ lực cho vai diễn Lý Tuân một cách tròn trịa nhất. Từ một diễn viên ít được chú ý, qua phần 1 của bộ phim, nam diễn viên vụt sáng thành ngôi sao được quan tâm.

Trần Phi Vũ vụt sáng thành ngôi sao được quan tâm hiện nay nhờ bộ phim - Ảnh: Internet Mặc dù bộ phim gây ấn tượng với khán giả bởi nhiều điểm không chỗ chê nhưng bộ phim vẫn có điểm trừ lớn nhất ở diễn xuất của nữ chính Trương Tịnh Nghi. Cụ thể ở phần 1, nhiều khán giả tỏ ra khó chịu khi nhận thấy khẩu hình miệng và lời thoại của nhân vật Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) có phần không khớp với nhau. Bên cạnh đó, nét diễn của cô nàng vẫn chưa thật sự thuyết phục. Nhiều phân cảnh, Tịnh Nghi bị đánh giá gượng gạo so với nam chính. Nhiều khán giả tỏ ra khó chịu khi nhận thấy khẩu hình miệng và lời thoại của nhân vật Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) có phần không khớp với nhau - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nét diễn của cô nàng vẫn còn khá “đơ”, so với bộ phim Nhất Kiến Khuynh Tâm lên sóng trước đó không hề có sự tiến bộ. Tuy nhiên, phía sản xuất đưa ra nguyên nhân vì một số câu thoại trong quá trình quay chưa phù hợp nên không thông qua kiểm duyệt. Vậy nên, nhà sản xuất chắp vá bằng cách thay lời thoại mới. Đây là sự cố ngoài ý muốn khiến khẩu hình Trương Tịnh Nghi không khớp với thoại, thực tế, nữ diễn viên đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình trong bộ phim này.

Nhiều khán giả cho rằng nét diễn của Trương Tịnh Nghi vẫn còn khá “đơ”, so với bộ phim Nhất Kiến Khuynh Tâm lên sóng trước đó không hề có sự tiến bộ - Ảnh: Internet Trước lý giải này, nhiều khán giả cũng đồng tình và thông cảm cho Trương Tịnh Nghi nhưng họ vẫn tỏ ra tiếc nuối chỉ vì sự cố này khiến bộ phim không trọn vẹn. Tuy nhiên, nói một cách khách quan, bộ phim cũng đã làm rất tốt việc truyền tải nội dung đến khán giả thông qua việc lựa chọn diễn viên phù hợp với nhân vật trong phim. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối chỉ vì sự cố trên đã khiến bộ phim không trọn vẹn - Ảnh: Internet Được biết, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau. Hiện tại, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sắp lên sóng phần 2 vào 21/11 tới ở giai đoạn Lý Tuân ra tù sau 3 năm và gặp lại kẻ thù cũng như ‘công chúa’ Chu Vận của mình. Các khán giả tiếp tục hóng chờ diễn biến mới nhất của bộ phim.

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