Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi là ứng cử viên sáng giá đóng chính cho dự án Khó Dỗ Dành bởi lý do này?

Sao quốc tế 18/11/2022 19:34

Mạng xã hội xứ Trung vừa có một bài viết cho rằng cặp đôi Trần Phi Vũ – Trương Tịnh Nghi là phù hợp nhất để vào vai nhân vật chính của dự án Khó Dỗ Dành.

Sau khi dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu vừa đóng máy không được bao lâu thì có thông tin dự án Khó Dỗ Dành trong vũ trụ tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Trúc Dĩ cũng rục rịch sản xuất. Khó Dỗ Dành kể về chuyện tình thanh mai trúc mã của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Được biết, nhân vật Tang Diên chính là anh trai của Tang Trĩ từng do Triệu Lộ Tư đóng chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi là ứng cử viên sáng giá đóng chính cho dự án Khó Dỗ Dành bởi lý do này? - Ảnh 1
Khó Dỗ Dành kể về chuyện tình thanh mai trúc mã của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm - Ảnh: Internet

Nữ chính Ôn Dĩ Phàm là một cô gái xính đẹp có quá khứ bị kiểm soát và chịu nhiều ấm ức. Còn Tang Diên là một chàng trai lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng dành sự quan tâm, ấm áp dành cho nữ chính. Vì ám ảnh quá khứ mà Dĩ Phàm tự ti khi đối diện với tình cảm mà mình dành cho Tang Diên để rồi bỏ lỡ nhau. Nhưng sau này, khi cả hai vô tình gặp lại nhau, bản thân Dĩ Phàm lúc này cũng đã trở nên dũng cảm hơn, cô quyết định gạt bỏ đi tất cả và làm theo trái tim mình mách bảo.

Được biết, khi dự án bắt đầu chuyển thể có nhiều cái tên sáng giá được đồn đoán vào vai nam nữ chính nhưng cho đến hiện tại vẫn còn đang là một ẩn số. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa có một bài viết cho rằng cặp đôi Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi là phù hợp nhất để vào vai nhân vật chính của dự án Khó Dỗ Dành.

Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi là ứng cử viên sáng giá đóng chính cho dự án Khó Dỗ Dành bởi lý do này? - Ảnh 2
Trần Phi Vũ – Trương Tịnh Nghi được nhận xét là phù hợp nhất để vào vai nhân vật chính của dự án Khó Dỗ Dành - Ảnh: Internet

Cụ thể, người này cho rằng, những ngày gần đây, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của cặp đôi này đóng chính đã khuấy đảo cộng đồng mạng bởi màn kết hợp chemistry cực ngọt ngào. Đặc biệt, ánh mắt ngọt ngào mà Trần Phi Vũ giành cho Trương Tịnh Nghi khiến người xem cảm nhận được một cách đầy đủ hương vị của tình yêu thanh xuân, đầu đời, ngọt ngào và đáng yêu. Chính vì thế diễn xuất của họ được cho là gợi lên hình ảnh của Tang Diên – Ôn Dĩ Phàm từ trong tiểu thuyết bước ra, họ như sinh ra để dành cho vai diễn chính của Khó Dỗ Dành.

Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi là ứng cử viên sáng giá đóng chính cho dự án Khó Dỗ Dành bởi lý do này? - Ảnh 3
Cặp đôi hiện đang khuấy đảo cộng đồng mạng với dự án Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet

Nếu cặp đôi này được chọn đóng chính trong dự án Khó Dỗ Dành thì sẽ khiến các fan hâm mộ vô cùng phấn khích vì tiếp tục tái hợp trong dự án mới. Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ thông tin chính thức từ phía ekip sản xuất của dự án này.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Ảnh thực tế và trên phim khác xa 'một trời một vực' của Trần Phi Vũ khi chơi bật lửa khiến dân tình cười bò

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Ảnh thực tế và trên phim khác xa 'một trời một vực' của Trần Phi Vũ khi chơi bật lửa khiến dân tình cười bò

Trong hình ảnh hậu trường được lan truyền trên mạng xã hội, khoảnh khắc nam chính Trần Phi Vũ bật lửa khác xa một trời một vực với hình ảnh nhân vật Lý Tuân trên phim khiến dân tình một phen cười xỉu.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa Khó Dỗ Dành sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Ảnh thực tế và trên phim khác xa 'một trời một vực' của Trần Phi Vũ khi chơi bật lửa khiến dân tình cười bò

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Ảnh thực tế và trên phim khác xa 'một trời một vực' của Trần Phi Vũ khi chơi bật lửa khiến dân tình cười bò

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Sau khi quay xong cảnh hôn nồng cháy, Trần Phi Vũ liền hỏi Trương Tịnh Nghi một câu khiến đàn chị ngại ngùng không nói nên lời

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Sau khi quay xong cảnh hôn nồng cháy, Trần Phi Vũ liền hỏi Trương Tịnh Nghi một câu khiến đàn chị ngại ngùng không nói nên lời

Xúc động trước nguyện vọng lớn lao của Trần Phi Vũ có liên quan đến một người quan trọng nhất trong cuộc đời

Xúc động trước nguyện vọng lớn lao của Trần Phi Vũ có liên quan đến một người quan trọng nhất trong cuộc đời

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi đang lập thành tích khủng vẫn bị netizen lên án vì điều này?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi đang lập thành tích khủng vẫn bị netizen lên án vì điều này?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa hé lộ nội dung mới khiến khán giả mong ngóng, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có cảnh hẹn hò lãng mạng, dự báo ngày đi tù của nam chính không còn xa

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa hé lộ nội dung mới khiến khán giả mong ngóng, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có cảnh hẹn hò lãng mạng, dự báo ngày đi tù của nam chính không còn xa

Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới

Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI