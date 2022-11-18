Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi là ứng cử viên sáng giá đóng chính cho dự án Khó Dỗ Dành bởi lý do này?

Mạng xã hội xứ Trung vừa có một bài viết cho rằng cặp đôi Trần Phi Vũ – Trương Tịnh Nghi là phù hợp nhất để vào vai nhân vật chính của dự án Khó Dỗ Dành.
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Sau khi dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu vừa đóng máy không được bao lâu thì có thông tin dự án Khó Dỗ Dành trong vũ trụ tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Trúc Dĩ cũng rục rịch sản xuất. Khó Dỗ Dành kể về chuyện tình thanh mai trúc mã của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Được biết, nhân vật Tang Diên chính là anh trai của Tang Trĩ từng do Triệu Lộ Tư đóng chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.
Nữ chính Ôn Dĩ Phàm là một cô gái xính đẹp có quá khứ bị kiểm soát và chịu nhiều ấm ức. Còn Tang Diên là một chàng trai lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng dành sự quan tâm, ấm áp dành cho nữ chính. Vì ám ảnh quá khứ mà Dĩ Phàm tự ti khi đối diện với tình cảm mà mình dành cho Tang Diên để rồi bỏ lỡ nhau. Nhưng sau này, khi cả hai vô tình gặp lại nhau, bản thân Dĩ Phàm lúc này cũng đã trở nên dũng cảm hơn, cô quyết định gạt bỏ đi tất cả và làm theo trái tim mình mách bảo.
Được biết, khi dự án bắt đầu chuyển thể có nhiều cái tên sáng giá được đồn đoán vào vai nam nữ chính nhưng cho đến hiện tại vẫn còn đang là một ẩn số. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa có một bài viết cho rằng cặp đôi Trần Phi Vũ – Trương Tịnh Nghi là phù hợp nhất để vào vai nhân vật chính của dự án Khó Dỗ Dành.
Cụ thể, người này cho rằng, những ngày gần đây, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của cặp đôi này đóng chính đã khuấy đảo cộng đồng mạng bởi màn kết hợp chemistry cực ngọt ngào. Đặc biệt, ánh mắt ngọt ngào mà Trần Phi Vũ giành cho Trương Tịnh Nghi khiến người xem cảm nhận được một cách đầy đủ hương vị của tình yêu thanh xuân, đầu đời, ngọt ngào và đáng yêu. Chính vì thế diễn xuất của họ được cho là gợi lên hình ảnh của Tang Diên – Ôn Dĩ Phàm từ trong tiểu thuyết bước ra, họ như sinh ra để dành cho vai diễn chính của Khó Dỗ Dành.
Nếu cặp đôi này được chọn đóng chính trong dự án Khó Dỗ Dành thì sẽ khiến các fan hâm mộ vô cùng phấn khích vì tiếp tục tái hợp trong dự án mới. Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ thông tin chính thức từ phía ekip sản xuất của dự án này.