Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi là ứng cử viên sáng giá đóng chính cho dự án Khó Dỗ Dành bởi lý do này?

Sau khi dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu vừa đóng máy không được bao lâu thì có thông tin dự án Khó Dỗ Dành trong vũ trụ tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Trúc Dĩ cũng rục rịch sản xuất. Khó Dỗ Dành kể về chuyện tình thanh mai trúc mã của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Được biết, nhân vật Tang Diên chính là anh trai của Tang Trĩ từng do Triệu Lộ Tư đóng chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Khó Dỗ Dành kể về chuyện tình thanh mai trúc mã của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm - Ảnh: Internet

Nữ chính Ôn Dĩ Phàm là một cô gái xính đẹp có quá khứ bị kiểm soát và chịu nhiều ấm ức. Còn Tang Diên là một chàng trai lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng dành sự quan tâm, ấm áp dành cho nữ chính. Vì ám ảnh quá khứ mà Dĩ Phàm tự ti khi đối diện với tình cảm mà mình dành cho Tang Diên để rồi bỏ lỡ nhau. Nhưng sau này, khi cả hai vô tình gặp lại nhau, bản thân Dĩ Phàm lúc này cũng đã trở nên dũng cảm hơn, cô quyết định gạt bỏ đi tất cả và làm theo trái tim mình mách bảo.