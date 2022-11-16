Xúc động trước nguyện vọng lớn lao của Trần Phi Vũ có liên quan đến một người quan trọng nhất trong cuộc đời

Cư dân mạng xứ Trung đã đào lại một đoạn clip phát biểu công khai của Trần Phi Vũ trên sóng truyền hình, anh chàng bày tỏ nguyện vọng lớn lao có liên quan đến một người quan trọng.

Những ngày qua, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nổi đình đám khiến lượng theo dõi cũng như sự quan tâm của khán giả đổ dồn về hai nhân vật chính, ngoài chuyện phim, điều khiến công chúng tò mò nhất là đời tư của họ. Được biết, nam chính Trần Phi Vũ được mệnh danh là "thái tử hàng thật giá thật" của showbiz bởi từ khi sinh ra, nam tài tử họ Trần đã được biết đến là con trai của đạo diễn tiếng tăm Trần Khải Ca và mỹ nhân Trần Hồng. Trần Phi Vũ được biết đến là con trai của đạo diễn tiếng tăm Trần Khải Ca và mỹ nhân Trần Hồng - Ảnh: Internet Người ta nói rằng ở Trung Quốc, không ai không biết Trần Khải Ca. Vị đạo diễn có tác phẩm kinh điển là Bá Vương biệt cơ từng đoạt giải thưởng Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes. Sự nổi tiếng của vị đạo diễn tài ba này đã được công nhận bằng các liên hoan phim uy tín thế giới. Ông trở thành vị đạo diễn quyền lực nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ mà các diễn viên đều khao khát được "lọt vào mắt xanh”.

Trần Khải Ca là vị đạo diễn quyền lực nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ mà các diễn viên đều khao khát được "lọt vào mắt xanh” - Ảnh: Internet Mẹ của Trần Phi Vũ cũng là một mỹ nhân nổi danh trong showbiz Hoa ngữ. Ở những năm cuối 70, đầu 80, nhan sắc của Trần Hồng đã sớm được ca tụng là "mẫu hình đẹp nhất trong giới nghệ sĩ". Thậm chí, mỹ nhân sinh năm 1968 còn là nghệ sĩ nữ hiếm hoi ký được hợp đồng với một công ty giải trí Hàn Quốc. Trần Hồng là một mỹ nhân nổi danh trong showbiz Hoa ngữ - Ảnh: Internet Chính vì gia thế thuộc hàng khủng đó mà càng tăng gánh nặng cho Trần Phi Vũ trên con đường nghệ thuật vì phải nổ lực gấp đôi diễn viên bình thường để không gắn mác phụ thuộc vào cái bóng của bố mẹ. Chính vì thế, cư dân mạng xứ Trung đã đào lại một đoạn clip phát biểu công khai của Trần Phi Vũ trên sóng truyền hình, anh chàng bộc bạch tâm sự: “Bố, con hy vọng rằng 2 năm sau hoặc vài năm nữa, người khác có thể nói một cách ngưỡng mộ hóa ra bố là bố của Trần Phi Vũ”.

Trần Phi Vũ mong muốn tự mình khẳng định năng lực, thoát khỏi bóng cả của bố mẹ - Ảnh: Internet Nhiều người đã không khỏi xúc động và thông cảm cho nam diễn viên trẻ Trần Phi Vũ vì cái bóng của bố quá lớn nên Trần Phi Vũ luôn cố gắng hết mình với mong muốn khẳng định năng lực và bước qua được vùng an toàn của bố mẹ dọn sẵn. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã tạm có được thành công, lập nhiều thành tích khủng chỉ sau những ngày đầu công chiếu - Ảnh: Internet Có thể thấy, tình hình như hiện nay thì bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã tạm có được thành công, lập nhiều thành tích khủng chỉ sau những ngày đầu công chiếu. Nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên đã từng bước thực hiện được ước mơ và hy vọng sắp tới anh chàng sẽ có nhiều bước đột phá hơn trong sự nghiệp để thực sự khẳng định tên tuổi vững chắc của mình trong lòng công chúng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi đang lập thành tích khủng vẫn bị netizen lên án vì điều này? Những ngày qua, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo màn ảnh Hoa Ngữ và lập nhiều thành tích khủng. Tuy nhiên, bộ phim vẫn bị netizen lên án vì điều này.

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