Xúc động trước nguyện vọng lớn lao của Trần Phi Vũ có liên quan đến một người quan trọng nhất trong cuộc đời

Sao quốc tế 16/11/2022 10:29

Cư dân mạng xứ Trung đã đào lại một đoạn clip phát biểu công khai của Trần Phi Vũ trên sóng truyền hình, anh chàng bày tỏ nguyện vọng lớn lao có liên quan đến một người quan trọng.

Những ngày qua, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nổi đình đám khiến lượng theo dõi cũng như sự quan tâm của khán giả đổ dồn về hai nhân vật chính, ngoài chuyện phim, điều khiến công chúng tò mò nhất là đời tư của họ. Được biết, nam chính Trần Phi Vũ được mệnh danh là "thái tử hàng thật giá thật" của showbiz bởi từ khi sinh ra, nam tài tử họ Trần đã được biết đến là con trai của đạo diễn tiếng tăm Trần Khải Ca và mỹ nhân Trần Hồng.

Xúc động trước nguyện vọng lớn lao của Trần Phi Vũ có liên quan đến một người quan trọng nhất trong cuộc đời - Ảnh 1
Trần Phi Vũ được biết đến là con trai của đạo diễn tiếng tăm Trần Khải Ca và mỹ nhân Trần Hồng - Ảnh: Internet

Người ta nói rằng ở Trung Quốc, không ai không biết Trần Khải Ca. Vị đạo diễn có tác phẩm kinh điển là Bá Vương biệt cơ từng đoạt giải thưởng Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes. Sự nổi tiếng của vị đạo diễn tài ba này đã được công nhận bằng các liên hoan phim uy tín thế giới. Ông trở thành vị đạo diễn quyền lực nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ mà các diễn viên đều khao khát được "lọt vào mắt xanh”.

Xúc động trước nguyện vọng lớn lao của Trần Phi Vũ có liên quan đến một người quan trọng nhất trong cuộc đời - Ảnh 2
Trần Khải Ca là vị đạo diễn quyền lực nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ mà các diễn viên đều khao khát được "lọt vào mắt xanh” - Ảnh: Internet

Mẹ của Trần Phi Vũ cũng là một mỹ nhân nổi danh trong showbiz Hoa ngữ. Ở những năm cuối 70, đầu 80, nhan sắc của Trần Hồng đã sớm được ca tụng là "mẫu hình đẹp nhất trong giới nghệ sĩ". Thậm chí, mỹ nhân sinh năm 1968 còn là nghệ sĩ nữ hiếm hoi ký được hợp đồng với một công ty giải trí Hàn Quốc.

Xúc động trước nguyện vọng lớn lao của Trần Phi Vũ có liên quan đến một người quan trọng nhất trong cuộc đời - Ảnh 3
Trần Hồng là một mỹ nhân nổi danh trong showbiz Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Chính vì gia thế thuộc hàng khủng đó mà càng tăng gánh nặng cho Trần Phi Vũ trên con đường nghệ thuật vì phải nổ lực gấp đôi diễn viên bình thường để không gắn mác phụ thuộc vào cái bóng của bố mẹ. Chính vì thế, cư dân mạng xứ Trung đã đào lại một đoạn clip phát biểu công khai của Trần Phi Vũ trên sóng truyền hình, anh chàng bộc bạch tâm sự: “Bố, con hy vọng rằng 2 năm sau hoặc vài năm nữa, người khác có thể nói một cách ngưỡng mộ hóa ra bố là bố của Trần Phi Vũ”.

Xúc động trước nguyện vọng lớn lao của Trần Phi Vũ có liên quan đến một người quan trọng nhất trong cuộc đời - Ảnh 4
Trần Phi Vũ mong muốn tự mình khẳng định năng lực, thoát khỏi bóng cả của bố mẹ - Ảnh: Internet

Nhiều người đã không khỏi xúc động và thông cảm cho nam diễn viên trẻ Trần Phi Vũ vì cái bóng của bố quá lớn nên Trần Phi Vũ luôn cố gắng hết mình với mong muốn khẳng định năng lực và bước qua được vùng an toàn của bố mẹ dọn sẵn.

Xúc động trước nguyện vọng lớn lao của Trần Phi Vũ có liên quan đến một người quan trọng nhất trong cuộc đời - Ảnh 5
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã tạm có được thành công, lập nhiều thành tích khủng chỉ sau những ngày đầu công chiếu - Ảnh: Internet

Có thể thấy, tình hình như hiện nay thì bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã tạm có được thành công, lập nhiều thành tích khủng chỉ sau những ngày đầu công chiếu. Nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên đã từng bước thực hiện được ước mơ và hy vọng sắp tới anh chàng sẽ có nhiều bước đột phá hơn trong sự nghiệp để thực sự khẳng định tên tuổi vững chắc của mình trong lòng công chúng.

 

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi đang lập thành tích khủng vẫn bị netizen lên án vì điều này?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi đang lập thành tích khủng vẫn bị netizen lên án vì điều này?

Những ngày qua, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo màn ảnh Hoa Ngữ và lập nhiều thành tích khủng. Tuy nhiên, bộ phim vẫn bị netizen lên án vì điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trần Khải Ca Trần Hồng Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi đang lập thành tích khủng vẫn bị netizen lên án vì điều này?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi đang lập thành tích khủng vẫn bị netizen lên án vì điều này?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa hé lộ nội dung mới khiến khán giả mong ngóng, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có cảnh hẹn hò lãng mạng, dự báo ngày đi tù của nam chính không còn xa

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa hé lộ nội dung mới khiến khán giả mong ngóng, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có cảnh hẹn hò lãng mạng, dự báo ngày đi tù của nam chính không còn xa

Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới

Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan bấn loạn trước phân cảnh Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cùng ở chung một phòng khách sạn

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan bấn loạn trước phân cảnh Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cùng ở chung một phòng khách sạn

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình của khán giả dù mới lên sóng, nguyên nhân do đâu?

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình của khán giả dù mới lên sóng, nguyên nhân do đâu?

Trần Phi Vũ bất ngờ lên tiếng trước việc phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đổi tên mới?

Trần Phi Vũ bất ngờ lên tiếng trước việc phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đổi tên mới?

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 24 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 24 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 24 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI