Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới

Những ngày qua, cái tên Trần Phi Vũ đang hot rần rần khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Nam thần vào vai chàng IT lạnh lùng Lý Tuân được đánh giá vô cùng hợp với Trần Phi Vũ, không khác nào tưởng tượng so với nhân vật trong tiểu thuyết gốc. Đặc biệt là màn chemistry ăn ý, đầy ngọt ngào của cặp chính Trần Phi Vũ – Trương Tịnh Nghi.

Trần Phi Vũ sẽ nên duyên với Châu Dã trong dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh: Internet

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em được cầm trịch bởi đạo diễn Lâm Hiểu Khiêm. Dự án được remake từ phim điện ảnh My Tomorrow, Your Yesterday của Nhật Bản, công chiếu vào năm 2016. Thoát khỏi hình ảnh chàng IT cực ngầu, ở dự án này Trần Phi Vũ vào vai Cốc Vũ Hiền là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật tại một trường đại học. Trong một lần trên chuyến tàu đến trường, anh gặp được Hàn Thư Nghiên (Châu Dã) và trúng tiếng sét ái tình. Sau khi Cốc Vũ Hiên thổ lộ tình cảm của mình, cặp đôi đã chính thức hẹn hò. Tuy nhiên ngày tháng bên nhau chỉ ngắn ngủi vỏn vẹn hơn một tháng, họ chia tay khi Cốc Vũ Hiên biết được bí mật của Hàn Thư Nghiên.