Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới

Sao quốc tế 14/11/2022 11:40

Trang mạng xã hội xứ Trung vừa tung trailer dự án điện ảnh mới của Trần Phi Vũ. Được biết, Trần Phi Vũ sẽ nên duyên với Châu Dã trong dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em.

Những ngày qua, cái tên Trần Phi Vũ đang hot rần rần khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Nam thần vào vai chàng IT lạnh lùng Lý Tuân được đánh giá vô cùng hợp với Trần Phi Vũ, không khác nào tưởng tượng so với nhân vật trong tiểu thuyết gốc. Đặc biệt là màn chemistry ăn ý, đầy ngọt ngào của cặp chính Trần Phi Vũ – Trương Tịnh Nghi.

Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới - Ảnh 1
Cái tên Trần Phi Vũ đang hot rần rần khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet

Bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đang diễn biến cao trào, căng thẳng thì mới đây, trang mạng xã hội xứ Trung vừa tung trailer của dự án điện ảnh mới của Trần Phi Vũ. Được biết, Trần Phi Vũ sẽ nên duyên với Châu Dã trong dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em.

Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới - Ảnh 2
Trần Phi Vũ sẽ nên duyên với Châu Dã trong dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh: Internet

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em được cầm trịch bởi đạo diễn Lâm Hiểu Khiêm. Dự án được remake từ phim điện ảnh My Tomorrow, Your Yesterday của Nhật Bản, công chiếu vào năm 2016. Thoát khỏi hình ảnh chàng IT cực ngầu, ở dự án này Trần Phi Vũ vào vai Cốc Vũ Hiền là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật tại một trường đại học. Trong một lần trên chuyến tàu đến trường, anh gặp được Hàn Thư Nghiên (Châu Dã) và trúng tiếng sét ái tình. Sau khi Cốc Vũ Hiên thổ lộ tình cảm của mình, cặp đôi đã chính thức hẹn hò. Tuy nhiên ngày tháng bên nhau chỉ ngắn ngủi vỏn vẹn hơn một tháng, họ chia tay khi Cốc Vũ Hiên biết được bí mật của Hàn Thư Nghiên.

Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới - Ảnh 3Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới - Ảnh 4

Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới - Ảnh 5
Trần Phi Vũ – Châu Dã được khen ngợi có chemistry ngọt ngào qua trailer phim - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả vô cùng thích thú trước visual cực phẩm của cặp đôi Trần Phi Vũ – Châu Dã. Với những phân cảnh nô đùa và trao nhau nụ hôn ngọt ngào của cả hai đã khiến khán giả phấn khích vì phản ứng hóa học bùng nổ và lãng mạn. Chính vì thế, không ít khán giả hóng chờ ngày dự án chính thức công chiếu.

Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới - Ảnh 6
Châu Dã được biết đến là "gà cưng" của ngôi sao Lý Băng Băng - Ảnh: Internet

Châu Dã được biết đến là "gà cưng" của ngôi sao Lý Băng Băng. Cô nàng từng được khán giả bình chọn là nữ diễn viên đẹp nhất trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 - bao gồm Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên, Trương Tịnh Nghi. Nàng tiểu hoa được biết đến với nhiều tác phẩm nổi bật như Em Của Thời Niên Thiếu, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh, Sơn Hà Lệnh,…

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan bấn loạn trước phân cảnh Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cùng ở chung một phòng khách sạn

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan bấn loạn trước phân cảnh Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cùng ở chung một phòng khách sạn

Trong một phân cảnh mới nhất của bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã khiến dân tình bấn loạn khi cùng nhau ở chung một phòng khách sạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ Châu Dã Đếm ngược để nói yêu em sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan bấn loạn trước phân cảnh Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cùng ở chung một phòng khách sạn

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan bấn loạn trước phân cảnh Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cùng ở chung một phòng khách sạn

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình của khán giả dù mới lên sóng, nguyên nhân do đâu?

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình của khán giả dù mới lên sóng, nguyên nhân do đâu?

Trần Phi Vũ bất ngờ lên tiếng trước việc phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đổi tên mới?

Trần Phi Vũ bất ngờ lên tiếng trước việc phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đổi tên mới?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có điểm douban lên xuống thất thường khiến dân tình hoang mang?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có điểm douban lên xuống thất thường khiến dân tình hoang mang?

Trần Phi Vũ vừa nhận tin vui từ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa thì lại gặp rắc rối vì fandom Vương Nhất Bác?

Trần Phi Vũ vừa nhận tin vui từ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa thì lại gặp rắc rối vì fandom Vương Nhất Bác?

Rộ lại loạt ảnh thời 'ông bà anh' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong dự án phim sắp lên sóng khiến khán giả bật chế độ 'hóng'

Rộ lại loạt ảnh thời 'ông bà anh' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong dự án phim sắp lên sóng khiến khán giả bật chế độ 'hóng'

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 13 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 13 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI