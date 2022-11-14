Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới

Trang mạng xã hội xứ Trung vừa tung trailer dự án điện ảnh mới của Trần Phi Vũ. Được biết, Trần Phi Vũ sẽ nên duyên với Châu Dã trong dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em.

Những ngày qua, cái tên Trần Phi Vũ đang hot rần rần khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Nam thần vào vai chàng IT lạnh lùng Lý Tuân được đánh giá vô cùng hợp với Trần Phi Vũ, không khác nào tưởng tượng so với nhân vật trong tiểu thuyết gốc. Đặc biệt là màn chemistry ăn ý, đầy ngọt ngào của cặp chính Trần Phi Vũ – Trương Tịnh Nghi. Cái tên Trần Phi Vũ đang hot rần rần khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet Bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đang diễn biến cao trào, căng thẳng thì mới đây, trang mạng xã hội xứ Trung vừa tung trailer của dự án điện ảnh mới của Trần Phi Vũ. Được biết, Trần Phi Vũ sẽ nên duyên với Châu Dã trong dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em.

Trần Phi Vũ sẽ nên duyên với Châu Dã trong dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh: Internet Đếm Ngược Để Nói Yêu Em được cầm trịch bởi đạo diễn Lâm Hiểu Khiêm. Dự án được remake từ phim điện ảnh My Tomorrow, Your Yesterday của Nhật Bản, công chiếu vào năm 2016. Thoát khỏi hình ảnh chàng IT cực ngầu, ở dự án này Trần Phi Vũ vào vai Cốc Vũ Hiền là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật tại một trường đại học. Trong một lần trên chuyến tàu đến trường, anh gặp được Hàn Thư Nghiên (Châu Dã) và trúng tiếng sét ái tình. Sau khi Cốc Vũ Hiên thổ lộ tình cảm của mình, cặp đôi đã chính thức hẹn hò. Tuy nhiên ngày tháng bên nhau chỉ ngắn ngủi vỏn vẹn hơn một tháng, họ chia tay khi Cốc Vũ Hiên biết được bí mật của Hàn Thư Nghiên.

Trần Phi Vũ – Châu Dã được khen ngợi có chemistry ngọt ngào qua trailer phim - Ảnh: Internet Nhiều khán giả vô cùng thích thú trước visual cực phẩm của cặp đôi Trần Phi Vũ – Châu Dã. Với những phân cảnh nô đùa và trao nhau nụ hôn ngọt ngào của cả hai đã khiến khán giả phấn khích vì phản ứng hóa học bùng nổ và lãng mạn. Chính vì thế, không ít khán giả hóng chờ ngày dự án chính thức công chiếu. Châu Dã được biết đến là "gà cưng" của ngôi sao Lý Băng Băng - Ảnh: Internet Châu Dã được biết đến là "gà cưng" của ngôi sao Lý Băng Băng. Cô nàng từng được khán giả bình chọn là nữ diễn viên đẹp nhất trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 - bao gồm Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên, Trương Tịnh Nghi. Nàng tiểu hoa được biết đến với nhiều tác phẩm nổi bật như Em Của Thời Niên Thiếu, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh, Sơn Hà Lệnh,…

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan bấn loạn trước phân cảnh Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cùng ở chung một phòng khách sạn Trong một phân cảnh mới nhất của bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã khiến dân tình bấn loạn khi cùng nhau ở chung một phòng khách sạn.

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