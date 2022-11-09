Trần Phi Vũ vừa nhận tin vui từ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa thì lại gặp rắc rối vì fandom Vương Nhất Bác?

Sao quốc tế 09/11/2022 15:30

Trần Phi Vũ được dân tình hết lời khen ngợi qua bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nhưng một số fan của Vương Nhất Bác nhất quyết không xem phim vì mối thù năm xưa có liên quan đến thần tượng của mình.

Những ngày qua, bộ phim Thắp Sáng Anh, Sưởi Ấm Em do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính gây sốt màn ảnh nhỏ. Dù chỉ mới lên sóng những tập đầu nhưng dân tình đã hết lời khen hết lời từ mạch phim, nội dung đến chemistry của nam nữ chính. Hoá thân thành “trai hư”, Trần Phi Vũ đã đốn tim khán giả với mái tóc vài hoe và khí chất “ngông cuồng” khó ai bì kịp.

Trần Phi Vũ vừa nhận tin vui từ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa thì lại gặp rắc rối vì fandom Vương Nhất Bác? - Ảnh 1

Trần Phi Vũ vừa nhận tin vui từ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa thì lại gặp rắc rối vì fandom Vương Nhất Bác? - Ảnh 2
Bộ phim Thắp Sáng Anh, Sưởi Ấm Em do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính gây sốt màn ảnh nhỏ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dù nam thần Trần Phi Vũ được dân tình hết lời khen ngợi nhưng lại có thông tin một số fan của Vương Nhất Bác nhất quyết không xem phim vì mối thù năm xưa có liên quan đến thần tượng của mình. Được biết, trước đây, có một tài khoản Weibo đã đăng bài viết ghép những hình ảnh trước và sau chỉnh sửa của Vương Nhất Bác, ám chỉ rằng nam diễn viên sở hữu đôi chân ngắn nhưng lại được fan "có tâm" luôn chỉnh sửa khiến cho đôi chân lúc nào cũng dài miên man. Nhưng câu chuyện bắt đầu gây bão khi một cư dân mạng chụp được việc nam diễn viên Trần Phi Vũ đã "like" bài viết này. Mặc dù Trần Phi Vũ đã "unlike" ngay sau đó nhưng vẫn bị cư dân mạng chụp lại được.

Trần Phi Vũ vừa nhận tin vui từ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa thì lại gặp rắc rối vì fandom Vương Nhất Bác? - Ảnh 3

Trần Phi Vũ vừa nhận tin vui từ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa thì lại gặp rắc rối vì fandom Vương Nhất Bác? - Ảnh 4
Trần Phi Vũ đã "like" bài viết chê Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, fan của Vương Nhất Bác đã "nổi điên" lên cho rằng Trần Phi Vũ muốn "cọ nhiệt" mỹ nam lưu lượng hàng đầu. Tuy nhiên, fan của Trần Phi Vũ cho rằng có thể nam diễn viên đọc tin lướt trên mạng xã hội và vô tình trượt tay like bài viết mà thôi chứ không hề có ác ý gì.

Trần Phi Vũ vừa nhận tin vui từ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa thì lại gặp rắc rối vì fandom Vương Nhất Bác? - Ảnh 5
 Trần Phi Vũ đã lên tiếng ám chỉ xin lỗi nhưng fan hai bên vẫn tiếp tục gây chiến - Ảnh: Internet

Mặc dù phía Trần Phi Vũ đã lên tiếng ám chỉ xin lỗi nhưng fan hai bên vẫn tiếp tục gây chiến. Đỉnh điểm của ồn ào chính là việc rất nhiều fan của Vương Nhất Bác đã vào weibo của đạo diễn Trần Khải Ca - bố của Trần Phi Vũ, để yêu cầu ông giáo dục con trai của mình. Điều đáng nói, nhiều fan hâm mộ của Vương Nhất Bác lại để lại bình luận trên bài đăng chúc mừng sinh nhật của đạo diễn nổi tiếng, quyền lực nhất nhì Cbiz Trần Khải Ca. Hành động thiếu suy nghĩ của một bộ phận fan Vương Nhất Bác đã nhận phải phản ứng trái chiều từ dư luận

Trần Phi Vũ vừa nhận tin vui từ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa thì lại gặp rắc rối vì fandom Vương Nhất Bác? - Ảnh 6
Đạo diễn Trần Khải Ca - bố của Trần Phi Vũ cũng bị lôi vào cuộc chiến - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, phía fan của Trần Phi Vũ liền lôi gia thế mỹ nam là con của đạo diễn Trần Khải Ca ra đe dọa. Thậm chí, họ còn dọa fan Vương Nhất Bác rằng nam thần có thể không hoạt động được trong Cbiz tiếp nếu còn có thái độ như vậy với Trần Phi Vũ.

Trần Phi Vũ vừa nhận tin vui từ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa thì lại gặp rắc rối vì fandom Vương Nhất Bác? - Ảnh 7
Khi bộ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa lên sóng và dành nhiều lời khen ngợi, fandom Vương Nhất Bác và Trần Phi Vũ đã lôi chuyện cũ ra gây chiến - Ảnh: Internet

Chính vì thế khi bộ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa lên sóng và dành nhiều lời khen ngợi, fandom hai bên đã lôi chuyện cũ ra gây chiến. Bên kia tuyên bố không coi phim, còn bên này khẳng định không cần.

Hiện tại, sự việc fandom hai nhà Vương Nhất Bác và Trần Phi Vũ gây chiến nhau vẫn còn đang sôi nổi trên diễn đàn và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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