Thắp Sáng Tôi Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ gây sốt màn ảnh Cbiz với số điểm Douban cực cao

Thắp Sáng Tôi Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đang nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả.

Thắp Sáng Tôi Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vừa lên sóng đã ngay lập tức khiến màn ảnh nhỏ chao đảo, thu hút lượng lớn người theo dõi, mang đề tài thanh xuân vườn trường quen thuộc, không mấy mới mẻ hay sáng tạo nhưng với sự kết hợp duyên dáng của cặp đôi chính nên phim nhận về lượt đánh giá rất cao từ các bạn trẻ. Phim đang được đánh giá khá cao từ netizen - Ảnh: Internet Bằng chứng là ngay sau khi mở điểm Douban ngay lập tức phim đã nhận về số điểm vô cùng xuất sắc lên đến 7.4 điểm, lượt khán giả đánh giá nhanh chóng chạm ngưỡng 20 nghìn vote, trong đó, 4 - 5 sao chiếm phần lớn, tỷ lệ 1 - 2 sao chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mặc dù đây là số điểm khá cao dành cho một bộ phim học đường nhưng theo một số người, con số này còn có thể cao hơn nữa nếu như đoàn làm phim khắc phục một số điểm yếu sau đây. Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet Theo đó, thứ mà phim có khả năng khắc phục là câu chuyện về độ nhận diện, thành tích. Việc dự án đột ngột bị đổi tên trước ngày chiếu, từ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sang Thắp Sáng Tôi Sưởi Ấm Em, khiến cho nhiệt lượng của phim bị xé lẻ, không tập trung vào một "tag", điều này ngay lập tức khiến việc truyền tải phim đến với công chúng bị cản trở.

Trần Phi Vũ vẫn chưa diễn xuất tốt so với kỳ vọng - Ảnh: Internet Vấn đề "bất ổn" tiếp theo tới từ diễn xuất, đài từ của diễn viên, đặc biệt là hai nhân vật chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi). Dù cho có sự tương tác khá tốt về mặt tình cảm nhưng xét một cách công bằng cả 2 diễn viên chính vẫn còn khá yếu về mặt diễn xuất khi có đôi chút sự đơ cứng trong một số phân đoạn. Trước mắt bộ phim vẫn rất đáng để theo dõi ở thời điểm hiện tại và nếu có thể cải thiện được các điểm yếu trên khoảng thời gian còn lại của phim hứa hẹn sẽ còn thu hút được lượng lớn fan hơn nữa.

Nóng 1000 độ với sức hút của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, 'Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa' đạt thành tích đáng gờm Dù không được kỳ vọng nhiều khi mới lên sóng nhưng hiện tại "Chiếc bật lửa và váy công chúa" của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã đạt thành tích vô cùng ấn tượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thap-sang-toi-suoi-am-em-cua-tran-phi-vu-gay-sot-man-anh-cbiz-voi-so-diem-douban-cuc-cao-522515.html